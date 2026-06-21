Harper Beckham diện mãi một kiểu đồ: Người khen thanh lịch vượt thời gian, người chê già trước tuổi

Là con gái duy nhất của cặp đôi quyền lực David Beckham và Victoria Beckham, Harper Beckham từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, cô bé đều trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình đáng yêu, thần thái tự tin cùng gu thời trang được chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khác với nhiều thiếu nữ cùng trang lứa thường xuyên thay đổi phong cách theo xu hướng, Harper Beckham dường như đã sớm tìm thấy công thức ăn mặc yêu thích của riêng mình.

Nếu theo dõi những lần xuất hiện của cô út nhà Beckham trong vài năm gần đây, không khó để nhận ra Harper gần như "trung thành" tuyệt đối với một kiểu trang phục. Kể từ khi bước vào tuổi thiếu niên, cô bé thường xuyên diện những mẫu đầm hai dây dáng dài, có thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch. Từ những buổi dạo phố cùng gia đình, các bữa tiệc riêng tư cho đến những show thời trang đình đám của Victoria Beckham, Harper đều xuất hiện với biến tấu khác nhau của kiểu váy này.

Có thể nói, Harper sở hữu cả một "bộ sưu tập" đầm hai dây với đủ màu sắc và chất liệu. Khi thì là váy lụa satin mềm mại mang tông trắng kem, lúc lại là những thiết kế màu pastel ngọt ngào hay gam đen cổ điển. Một số mẫu được bổ sung chi tiết xếp nếp, bèo nhún hoặc cắt may tinh tế hơn, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên phom dáng đặc trưng: thân váy dài, hai dây mảnh và đường cắt tối giản.

Không phải ngẫu nhiên mà Harper Beckham lại yêu thích kiểu đầm này đến vậy. Đây được xem là một trong những thiết kế kinh điển của thời trang nữ, tồn tại qua nhiều thập kỷ mà không hề lỗi mốt. Sự tối giản giúp chiếc váy dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, đồng thời tạo cảm giác sang trọng, tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Bên cạnh đó, kiểu đầm hai dây dáng dài còn có khả năng "kéo dài" tỷ lệ cơ thể khá hiệu quả. Với chiều cao ngày càng nổi bật ở tuổi 14, Harper càng được tôn dáng khi diện những thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi buông rủ mềm mại xuống chân. Chính điều này giúp cô bé trông cao ráo, thanh thoát và có phần trưởng thành hơn so với tuổi thật.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Harper thừa hưởng gu thẩm mỹ từ mẹ. Victoria Beckham vốn nổi tiếng với phong cách tối giản, thanh lịch và không chạy theo các xu hướng ngắn hạn. Những thiết kế của thương hiệu Victoria Beckham cũng thường tập trung vào đường cắt sắc nét, phom dáng tinh tế thay vì các chi tiết quá cầu kỳ. Vì vậy, việc Harper yêu thích những chiếc váy đơn giản, mang tính ứng dụng lâu dài được xem là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với lựa chọn thời trang này. Trên các diễn đàn thời trang quốc tế, không ít ý kiến cho rằng Harper đang ăn mặc quá chững chạc so với độ tuổi. Theo họ, ở tuổi 14, cô bé hoàn toàn có thể thử nghiệm nhiều phong cách trẻ trung, năng động hơn thay vì liên tục xuất hiện trong những mẫu đầm mang hơi hướng của phụ nữ trưởng thành. Một số người còn cho rằng những chiếc váy hai dây với phần quai mảnh đôi khi khiến Harper trông già hơn tuổi thật. Bên cạnh đó, kiểu váy này cũng dễ tạo cảm giác hớ hênh trong một số góc chụp hoặc khi di chuyển, đặc biệt với một cô bé vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến bảo vệ Harper. Họ cho rằng việc lựa chọn trang phục là quyền cá nhân và cô bé hoàn toàn không mặc những thiết kế phản cảm hay quá táo bạo. Trái lại, đa số các mẫu váy Harper diện đều có độ dài kín đáo, màu sắc nhã nhặn và được phối theo hướng thanh lịch. Việc cô bé trông trưởng thành hơn tuổi phần nào đến từ chiều cao nổi bật, thần thái tự tin cùng môi trường thời trang mà Harper đã tiếp xúc từ rất sớm.

Thực tế, giữa thời đại mà nhiều xu hướng thời trang tuổi teen ngày càng táo bạo, việc Harper Beckham lựa chọn những thiết kế cổ điển lại vô tình tạo nên dấu ấn riêng. Cô bé không chạy theo những trào lưu ngắn hạn mà xây dựng hình ảnh nhất quán, dễ nhận diện. Đây cũng là điều mà không phải người nổi tiếng trẻ tuổi nào cũng làm được. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần Harper xuất hiện, những cuộc tranh luận về gu thời trang của cô bé lại tiếp tục nổ ra. Người yêu thích sự thanh lịch sẽ cho rằng đây là hình mẫu thời trang vượt thời gian. Trong khi đó, những người đề cao nét trẻ trung đúng tuổi lại mong Harper thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng hơn.

Nếu cũng yêu thích mẫu đầm này thì dưới đây là 1 số thiết kế có thể tham khảo ngay:

BBSTORE'S Đầm Suông Tiệc Dài Hai Dây Lụa Phối Tơ Voan

Váy Nữ Sang Chảnh Dáng Dài Hai Dây Linen Phối Chân Ren Tùng Xòe Tiểu Thư LiLiQiQi by LeeGi

Nơi mua: LiLiQiQi

Đầm OLV lụa maxi 2 dây cổ đổ mịn mát thướt tha Cream Silky Cowl phù hợp đi tiệc đi biển mùa hè

Nơi mua: OLV

Laira Dress ZENMIA Đầm Lụa Dự Tiệc 2 Dây Dáng Dài Cổ Đỗ Phía Sau Lưng Khoét Sâu Có Dây Buộc

Nơi mua: ZENMIA

Dù nhận được những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Harper Beckham đang dần xây dựng bản sắc thời trang riêng của mình. Và trong thế giới thời trang, việc tạo được dấu ấn cá nhân đôi khi còn quan trọng hơn việc chạy theo mọi xu hướng đang thịnh hành. Còn bạn, bạn thấy những chiếc đầm hai dây dáng dài có thực sự phù hợp với Harper Beckham hay khiến cô bé trông già trước tuổi?