Hành trình ươm mầm sống cho những em bé sinh non

Bạn có biết: ngày 17/11 hàng năm được chọn là ngày THẾ GIỚI VÌ TRẺ SINH NON. Năm 2020 này, một chiến dịch về trẻ sinh non được khởi xưởng bởi thương hiệu thời trang sơ sinh và trẻ em BU Baby để nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về trẻ sinh non cũng như tôn vinh các tổ chức y tế, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân góp phần chăm sóc trẻ sinh non tại Việt Nam. Các hoạt động trong chiến dịch bao gồm triển lãm ảnh "Vì con là hi vọng", chia sẻ các câu chuyện sinh non đầy ý nghĩa qua các bài viết "Nhật ký sinh non", hoạt động trao tặng quần áo BU Tinie Hope dành cho bé sinh non và rất non tại các bệnh viện… sẽ được BU Baby triển khai từ 13/11 – 17/11/2020.

