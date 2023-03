Hành trình kích và hút sữa thành công từ 20ml lên 300ml một cữ của mẹ sinh mổ

Sau khi sinh mổ, nhiều mẹ lo lắng về việc sữa mãi chưa về. Mới đây, chị Minh Nguyệt (28 tuổi, sống tại TP HCM) đã chia sẻ về hành trình kích và hút sữa thành công, hy vọng sẽ có ích cho các chị em trên hành trình chăm sóc và nuôi con bằng sữa mẹ nhé.

"Mình bắt đầu hút sữa sau 2 ngày sinh mổ. Mình là đứa đi từ 20-30ml/ 2 bên lên tới nay là được 300ml/ 2 bên. Từ lúc mới sinh tới 2 tuần sau con mình vẫn phải dặm sữa công thức, từ dặm 80% xuống còn 50% và rồi có sữa mẹ hoàn toàn.

Mình không sử dụng bất kỳ loại cốm hay bột lợi sữa gì hết, cũng không uống thuốc kích sữa gì luôn. Mình chia sẻ về hành trình kích sữa, tuy nhiên vì mình theo Easy từ những tuần đầu tiên, mình ưu tiên cho con uống sữa mẹ, nhưng không ép bản thân phải cho con bú để kích, mà mình khá thoải mái dặm sữa công thức cho con. Quan niệm của mình là con phải bú no, con ngủ ngon, mẹ có thời gian hút sữa nghỉ ngơi, sữa mẹ về nhiều hơn, con có nhiều sữa mẹ để bú hơn", chị Nguyệt nói.

1. VỀ LOẠI MÁY HÚT SỮA

+ Mình sử dụng máy Medela Pump in style advanced. Máy có ưu điểm là chạy khá êm, hút kiệt nhưng vì có dây nên khi hút là chỉ có thể ngồi được một chỗ.

+ Mình sử dụng phễu nhựa.

+ Về lực hút: máy có 7 level để hút. Vì sợ đau, tháng đầu mình chỉ hút có level 1 hoặc 1.5, nên sữa mãi lẹt đẹt, khi đó cũng chưa có kiến thức về phản xạ xuống sữa hay vệ sinh đầu ti, sữa chỉ ra nhỏ giọt hoặc 1 tia rất mảnh. Sau đó mình biết được cách vệ sinh, lau đầu ti kĩ càng thì ra được cả đống cặn sữa, đồng thời tăng level lên 2-2.5 mỗi lần hút, trước khi hút mình sẽ vắt sương sương 10-20ml mỗi bên để thông tia, rút ngắn được thời gian hút.

Từ chỉ có 20ml, chị Nguyệt đã hút được 300ml sau một cữ hút.

2. VỀ VIỆC HÚT SỮA

+ Mấy ngày đầu ở viện mình hút L3, nhưng thấy quá mệt, nên từ khi về nhà đến khoảng 3 tuần là mình hút L3.5 rồi L4 luôn.

+ Mình hút L4 trong khoảng 1 tháng, sang tháng sau mất 3 ngày hút L4.5 để chuyển, và từ sau đó mình hút L5 luôn. Lịch L4 mình hút 0-4-8-12-16-20, lên L4.5 là 0-6-10.5-15-19.5, và cuối cùng L5 mình hút 0-5-10-15-20.

+ L4 mình hút được từ 500ml lên tới khi được 1.4L ngày thì mình lên L4.5 rồi L5. Hiện tại L5 mình vẫn được từ 1.4L – chưa tới 1.5L/ ngày. Lên L5 hiện tại sữa mình vẫn ngang với L4, còn giảm vài chục ml, nhưng duy trì được. Mình không có theo mốc nào mà lên, chỉ canh từ L4 có dư dư được 200-300ml/ ngày để trữ đông thì mình lên L5 cho khoẻ.

+ Quan trọng là mình hút khá đúng giờ, 4 tiếng là ngồi vô máy hút, bất kể ngày hay đêm. Mình không bỏ cữ đêm vì con vẫn còn dậy ban đêm, nên dậy hút rồi sẵn cho con bú luôn. Lâu lâu có việc thì mình cũng có hút sớm hơn 30 phút hoặc trễ hơn 30-60 phút nhưng không giãn cữ.

+ Trước mỗi cử mình uống 1 ly nước ấm + đắp khăn ấm lên ngực + massage.

Lịch nhắc nhở uống nước và app theo dõi lượng sữa hút được

+ Sau này khi ít massage hơn thì mình đắp khăn ấm lâu hơn 1 xíu, thậm chí là còn đi tắm trước khi hút sữa, để vòi sen (ấm/ nóng) chảy theo ngực chảy xuống.

+ Mỗi cữ mình luôn vắt tay trước 5 phút để nếu có cặn sữa ở đầu ti thì cũng được theo tia bắn ra, để các tia sữa ra nhiều hơn. Sau đó mình hút 20-30 phút, rồi lại tiếp tục vắt tay 5-10 phút cho ra hết tia sữa thì mình mới ngưng. Lúc vắt tay thì mình vắt nhẹ nhàng, nếu có tắc tia thì day day chỗ bị tắc và massage rồi vắt cục tắc ra.

+ Lúc hút mình mở chế độ massage 2 lần (3 phút) và hút 10 phút, sau đó cứ mở chế độ massage xong nó tự chuyển sang hút, tới khi nào mình ngó xuống thấy hết tia bắn ra (hoặc chỉ bắn có 1-2 tia mảnh) thì mình lại chuyển sang massage tiếp. Làm vậy cho tới khi thời gian hút còn khoảng 3 phút thì mình mở chế độ massage lần cuối.

3. VỀ CÁCH ĂN UỐNG

+ Mình không kiêng cữ món ăn gì nhiều (ngoại trừ những món gây mất sữa).

+ Mình kiêng uống nước ngọt, trà sữa, đồ lạnh trong tháng đầu.

+ Sữa tươi: Một ngày mình uống từ 2-3 bịch sữa tươi ấm (loại bịch giấy 220ml), đặc biệt là thích uống trước khi hút sữa 15 phút. Lưu ý với những em bé bị dị ứng đạm sữa bò nhé.

+ Nước ấm: Một ngày mình uống tối thiểu là 3 lít nước ấm ( hút 6 cữ x 500ml nước ấm mỗi cữ). Bạn có thể cài app để nhắc việc uống nước, mình theo dõi bản thân khắt khe 1 xíu vì trước khi có bầu, mình là 1 người khá lười uống nước. Và mình trước 2 tháng thì uống gần như là toàn nước ấm, vì người mình bị lạnh, tới nay bắt đầu quen rồi thì bắt đầu uống lạnh được. Nhưng vẫn đảm bảo trước cử hút sữa là uống nước ấm.

Chị Nguyệt và con trai.

+ Uống nước canh: Trước đây ăn canh mình chỉ toàn thích ăn cái, lười húp nước. Nhưng từ ngày sinh em bé xong từ trong bệnh viện là cứ có nước canh, nước lèo, nước hủ tiếu là húp cạn.

+ Keep the best for the last. Là món móng giò thần thánh mà người người nhà nhà khuyên ăn. Trong tháng đầu mới xuất viện về nhà, 30 ngày thì hết 20 ngày mình phải ăn móng giờ hầm đu đủ do bà ngoại bắt. Trong tháng đó thì mình rất hay bị vón cục sữa trong ngực, nhưng hoàn toàn không biết nguyên nhân là do móng giò. Đến khi ra tháng có cô bạn bác sĩ qua thăm, bạn ấy mới nói là ăn móng giò không kích sữa, nó chỉ kích mỡ (phát triển mô mỡ trong ngực) làm ngực to ra, mà đó là mỡ, chứ không phải phát triển nang sữa. Đu đủ là món kích sữa, xong mọi người cứ truyền tai nhau là đủ đủ hầm giò. Và sau đó qua tháng thứ 2 mình đổi ăn canh đu đủ hầm sườn non/ thịt băm/ thịt viên (đương nhiên là mọi chế độ ăn uống nước nôi khác mình đều giữ bình thường) thì mình đỡ bị tắc hơn hẳn, mà sữa thì vẫn về đều đều.

4. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

+ Giữ tinh thần thoải mái không stress. May mắn của mình là có một anh chồng cực kỳ hiểu chuyện và thương vợ, đặt sự thoải mái của vợ lên hàng đầu, nên 1-2 ngày đầu thấy mình chật vật cho con bú, ảnh cũng hỗ trợ, tới lúc thấy con cắn đầu ti mẹ đau quá đau thì chồng mình kiên quyết là thôi luôn, chỉ để mình hút sữa thôi, và làm tư tưởng với mình theo kiểu "có sữa mẹ bú cũng được, không có thì cho con uống sữa công thức, miễn là có sữa uống là được".

+ Giấc ngủ rất quan trọng: Hôm nào mình nhiều việc không ngủ đủ giấc thì sữa sẽ về rất ít. Thế nên tranh thủ xong việc, con ngủ ngoan là mình tranh thủ ngủ. Có giấc ngủ thoải mái là sữa sẽ về nhiều hơn đó các mẹ ạ.