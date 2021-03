Hành trình của Jisoo tại Dior: Từng được cho là mờ nhạt, dần phủ sóng loạt cover tạp chí và trở thành "cây Dior sống"

Thời trang và âm nhạc đã luôn là những mảnh ghép không thể tách rời nhau, và trong thời đại mà con người ngày càng đưa ra những yêu cầu cao hơn về nhìn và phần cảm, hai yếu tố này lại càng gắn bó mật thiết hơn.

Tại Hàn Quốc, đất nước đặt cái đẹp lên hàng đầu, việc được bước chân vào ngành xa xỉ phẩm và có cho mình một vị trí vững chắc chính là khát khao mòn mỏi của hàng ngàn diễn viên, người mẫu, ca sĩ và thần tượng. Ở thế hệ thứ ba của chiến trường Kpop, chúng ta lần đầu tiên được chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ trong ngành thời trang của nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện nay - Blackpink. Jennie, Lisa rồi Rosé, ba cô gái lần lượt nắm danh phong Đại sứ thương hiệu và Đại sứ toàn cầu của những nhà mốt danh giá bậc nhất thế giới hiện nay: Chanel, Celine và YSL.

Những cô gái đẳng cấp và quyền lực của YG

Trong khi ba cô em gái cùng nhóm đã có cho mình những trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn với thương hiệu mình làm đại sứ từ những năm nay, thì cô chị cả Jisoo lại có vẻ chậm hơn. Ngay từ những ngày đầu, nếu Jennie và Lisa được hoạt động riêng lẻ, thì Jisoo lại luôn bị ghép cặp với Rosé. Bắt đầu từ quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Kiss Me của Nhật cho đến lần dự sự kiện thời trang của nhà mốt Coach, lúc nào người ta cũng thấy hai cô gái này song hành cùng nhau.

Jisoo và Rosé đọ sắc cùng Selena Gomez trong sự kiện của Coach

Những tưởng YG sẽ gán ghép hai mảnh ghép "màu hồng" này với nhau mãi mãi thì may mắn làm sao, chuyện đó đã không xảy ra.

Một ngày tháng 8 năm 2019, Jisoo lần đầu tiên tham dự event của Dior tại Hàn. Xuất hiện trong chiếc váy quây xẻ tà họa tiết tartan, lấy chiếc thắt lưng được thiết kế như mẫu túi Dior Saddle làm điểm nhấn đã thành công thu hút sự chú ý của cánh nhà báo và giới mộ điệu. Sau đó vài ngày, cô nàng đăng tải hình ảnh bản thân bên cạnh chiếc túi Lady Dior đỏ. Với hai dữ kiện này, fan liên tục "đoán già đoán non" về màn hợp tác giữa Jisoo và Dior. Thế nhưng sau hai bài đăng đó, người hâm mộ lại chẳng thấy gì giữa hai nhân vật này, thay vào đó, nhân vật mới xuất hiện.

Jisoo xinh đẹp trong sự kiện của Dior

Burberry, trong cuộc tình này có lẽ là "tuesday", vì rất lâu về sau, kể cả khi Jisoo đã danh chính ngôn thuận thuộc về Dior, nhà mốt nước Anh vẫn không ngừng bày tỏ niềm yêu thích của mình với cô nàng. Nhờ có Burberry, Jisoo được tham dự show diễn Xuân - Hè 2020 của hãng thuộc khuôn khổ London Fashion Week, đây cũng chính là show diễn thời trang cao cấp đầu tiên Jisoo tham gia. Tiếp nối sự kiện, bìa số phong niên của ELLE tháng 12 năm 2019 gọi tên Jisoo. Đây số báo đặc biệt đầu tiên của Jisoo với chủ đề "Magical ending" do Burberry tài trợ trang phục.

Ảnh trái: Jisoo ở sân bay trên đường dự show của Burberry. Ảnh phải: Jisoo xuất hiện tại buổi trình diễn thuộc London Fashion Week

Một số hình ảnh trên bìa Elle Hàn Quốc của Jisoo

Sau đó là những lần diện đồ - tag tên qua lại lẫn nhau giữa Jisoo và Burberry khiến người hâm mộ tin rằng Jisoo sẽ về chung nhà với nhà mốt này. Bẵng đi ít lâu, người ta để ý Jisoo và Burberry gần như không còn đồng hành nhiều cùng nhau nữa, hy vọng về một chức đại sứ cho Jisoo theo đó bỗng nhiên xa vời khi hết lần này đến lần khác đều không đi về đâu.

Jisoo diện trang phục của Burberry

Một ngày cuối năm 2019, Jisoo khiến fan hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trên trang bìa khai niên Harper's Bazaar. Và không lâu sau bìa tạp chí này, Jisoo chính thức trở thành Đại sứ Dior Beauty khu vực Hàn Quốc.

Đôi môi trái tim căng mọng này chính là niềm mơ ước của các chị em, và vì lẽ đó, các sản phẩm làm đẹp do Jisoo quảng bá đều bán chạy như tôm tươi

Kể từ đây, Jisoo và Dior dần dần công khai "tình cảm" của đôi bên. Năm 2020 là một năm thành công về mặt thời trang, với không chỉ Jisoo, mà còn với cả Blackpink. Điểm qua một loạt bìa tạp chí mà chị cả Blackpink đã xuất hiện trong năm 2020 gồm có:

- Tháng 3/2020: khai quý Vogue Korea



Jisoo trong trang phục: thuộc BST Dior Cruise/Dior Spring Summer 2020

Tháng 9/2020: bìa kim cửu Marie Claire

Cô nàng quảng bá cho dòng son Dior Rouge mới của hãng, kiểu họa mặt này sau đó cũng gây được tiếng vang lớn và được đông đảo các beauty blogger cũng như các bạn trẻ học theo

Không chỉ gói gọn ở mảng Beauty, Jisoo bắt đầu tiếp xúc rộng hơn ở mảng nước hoa và trang phục của Dior. Cũng như ba cô em gái của mình từ khi "nhậm chức", từ sự kiện, photoshoot, sân khấu cho đến thường ngày, cô nàng đều cố hết sức phủ sóng trang phục của mình bằng Dior.

Jisoo trong quảng bá cho dòng nước hoa Miss Dior

Dior đồng hành cùng cô gái này trên mọi phương diện. Bản thân Jisoo cũng chịu khó học hỏi để làm đa dạng phong cách của bản thân

Nếu như mọi người đều công nhận Jisoo ở mảng Beauty vì cô nàng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, đúng chuẩn hoa hậu với sống mũi thanh tú, đôi mắt mơ màng cùng đôi môi trái tim ngọt ngào thì khi thử sức với mảng Fashion, mọi thứ lại không suôn sẻ đến vậy. Lý do khiến cô nàng vấp phải phản đối nhiều nhất chính là thân hình không thuộc "kiểu mẫu" thanh mảnh và eo thon như Jennie, Lisa và Rosé, hay thậm chí là bị so sánh với "Miss Dior" Trung Quốc - Angela Baby. Và một lý do khác khiến antifan thường nhắc tới chính là khả năng nói tiếng Anh của Jisoo dù trên thực tế, nó chẳng liên quan gì đến việc cô có làm đại sứ hay không cả.

Cũng phải nói thêm rằng trước giờ những gương mặt được Dior lựa chọn đều là những người có thân hình mảnh mai, vì thế không khó hiểu khi mọi người lại băn khoăn về quyết định chọn Jisoo của Dior. Tuy nhiên vẻ đẹp là không có giới hạn, đã đến lúc chúng ta nên chấp nhận và cởi mở hơn với những sự khác nhau này

Bỏ ngoài tai những nhận định tiêu cực đó, Jisoo chứng minh bản lĩnh của mình khi liên tục thử nghiệm những phong cách đa dạng hơn, không còn quanh quẩn trong vùng an toàn nữ tính, dịu dàng nữa. Thật ra nếu là Blink thì bạn sẽ biết trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào, chị cả Blackpink lại là một cô gái cá tính, khá tinh nghịch và rất chịu khó pha trò "con bò" cùng các em. Có lẽ chính sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách chính là điểm thu hút lớn nhất của Jisoo, khiến Dior yêu thích cô nàng đến thế.

Dù là cá tính, quyến rũ hay ngọt ngào, Jisoo luôn thể hiện rất tốt

Celeb duy nhất được Dior lựa chọn để quảng bá show diễn digital trình làng bộ sưu tập Xuân - Hè 2021, dành hẳn một video để cô nàng "dạy" tiếng Hàn; xuất hiện liên tục trên Instagram của Dior và được hãng tạo hẳn hai story highlight; được team Dior Beauty gửi xe đồ ăn đến phim trường ủng hộ;... là vô số những đãi ngộ mà Dior dành cho Jisoo.

Những ưu ái về mặt truyền thông mà Dior dành cho Jisoo

Cũng trong năm 2020, Jisoo còn giúp Dior đạt được một thành tích ấn tượng, giúp tăng hảo cảm của hãng dành cho cô nàng, cũng như củng cố vững chắc vị trí của Jisoo với Dior. Theo báo cáo của Launchmetrics, Dior là thương hiệu đạt Media Impact Value cao nhất trong tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2020/2021. Cụ thể, bài đăng đạt Media Impact Value cao nhất thuộc về bài đăng của Jisoo trên Instagram của Dior, được định giá là 614.000 USD (hơn 13 tỷ VNĐ), cao gấp hai lần so với bài post giá trị nhất của Dior trong tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020. Nhìn chung, giá trị tác động truyền thông của Dior đã tăng khoảng 33% so với Quý 1 nhờ sự ảnh hưởng của Jisoo.

Đây chính là bài đăng "thần thánh" đó

Bước qua năm 2021, Jisoo được hãng gọi là House Friend (tạm dịch: bạn thân của thương hiệu) bên cạnh những cái tên đình đám như nam diễn viên Robert Pattinson và siêu mẫu huyền thoại Kate Moss. Đến tháng 2, Dior giúp Jisoo chạm đến một cốc mốc mới trong sự nghiệp của mình, chính là thành công mở khóa lục đại tạp chí xứ Củ Sâm bằng chiếc bìa W Hàn Quốc. Cô nàng diện Dior Spring Summer 2021, đồng thời ghi tên là ngôi sao thứ 3 trên thế giới quảng bá bộ sưu tập này trên tạp chí. Chẳng ngoa khi người ta đang kháo nhau rằng cô chính là "Cây Dior sống" thế hệ mới.

Được Dior gọi tên House Friend

Một số hình ảnh của Jisoo trên bìa W Hàn Quốc, chiếc bìa góc nghiêng của cô nàng đặc biệt gây sốt vì quá hoàn hảo

Từ ngày công khai tiếp xúc với Dior đến nay là hơn một năm rưỡi, trải qua không ít ngọt đắng, cuối cùng, Dior cũng cho cả Jisoo và fan của cô nàng "hái quả ngọt" bằng một tuyên bố trang trọng và rõ ràng trên các tài khoản mạng xã hội của hãng. Không "một bến đò" như Jennie, mà cũng chẳng thuận lợi một đường như Lisa hay Rosé (dù Lisa ban đầu có "dính líu" với Prada một chút), Jisoo vẫn tự tin chứng minh khả năng của bản thân bằng con đường mình đã chọn. Và cũng nhờ có Dior, Jisoo mới có cơ hội cho khán giả thấy những hình ảnh thật khác trên sân khấu, rất thơ, rất nghệ, mà cũng rất mạnh mẽ. Dù đối mặt với vô số hoài nghi, so sánh, thậm chí là dè bỉu, chê bai, trù dập, sau tất cả, Jisoo vẫn dũng cảm bước tiếp và tin chắc rằng nàng lead vocal của Blackpink sẽ còn tỏa sáng rạng rỡ hơn nữa trong tương lai.

Ảnh: Internet / Instagram nhân vật