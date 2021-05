Hằng Túi bức xúc với loạt bình luận kêu "Thương Sóc quá" sau khi cô đăng ảnh 7 mẹ con chụp chung

Sau khi sinh 5 đứa con và nhận nuôi thêm 1 bé trai nữa, mỗi lần muốn chụp ảnh có đủ mặt các con là Hằng Túi lại phải vượt qua "thử thách". Lũ trẻ quá nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ, và không phải đứa nào cũng vui khi mẹ đề nghị chụp hình, nên Hằng Túi phải hò hét khản cổ mới có được khoảnh khắc gia đình đủ đầy như ý muốn.

Vốn đã được hội chị em phong là "bà mẹ siêu nhân" từ lâu, Hằng Túi đã thể hiện uy quyền của một hot mom khi giữ được 6 đứa trẻ tụ lại một chỗ, chụp với mẹ bức ảnh đông đúc tươi vui. Fan hâm mộ thả tim nhiệt tình cho lũ trẻ nhà Hằng Túi, lâu lắm rồi mới thấy chúng quây quần bên nhau. Để mọi người khỏi quên thì Hằng Túi cũng liệt kê luôn tên của 6 nhóc tì từ lớn đến nhỏ: Su - Sóc - Sữa - Sam - San - Súp.

Hot mom Hằng Túi với "kho báu" là 6 cục vàng vây quanh.

Cả 6 đứa trẻ đều rất xinh xắn dễ thương và đặc biệt đứa nào cũng mắt to giống mẹ. Kể cả bé út Súp không phải con ruột Hằng Túi nhưng cậu nhóc cũng có làn da trắng muốt giống các anh chị, đôi mắt to tròn được cư dân mạng khen "trông như Tây". Đặc biệt, ai cũng phì cười khi ngó đến Sữa "chủ tịch" - con trai thứ 3 của Hằng Túi, cậu bé ngồi trên ghế làm hành động giơ tay khá ngộ nghĩnh, rất phù hợp với nickname do fan hâm mộ đặt cho.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho các bé nhà Hằng Túi thì một số thành viên mạng lại thốt lên rằng "Thương Sóc quá". Không khó để nhận ra Sóc đứng bên góc trái ảnh, với gương mặt biểu cảm khác hẳn với mẹ và 5 chị em. Sóc không cười mà chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía em út Súp.

Ở một bức ảnh khác, Sóc biểu hiện tươi tắn hơn một chút.

Thấy nhiều người bình luận sai lệch về con trai mình, Hằng Túi đã lập tức lên tiếng để phản bác lại sự thương không đúng chỗ của các thánh online trên mạng: "Lắm bà cứ thương hộ thằng Sóc qua cái ảnh! Sóc nghịch và nhăn nhở cả ngày các bà ạ, nhưng nó là đứa không thích chụp ảnh thế thôi. Không hiểu thương gì luôn? Nó sướng nhất trong những đứa còn lại, đến 6 tuổi mới phải làm anh và được ôm mẹ ngủ đến tận lớp 1 đấy các bà, những đứa khác chưa được 2 tuổi phải làm anh chị hết rồi!!! Các bà có bị nhạy cảm quá không???".

Nhiều mẹ tự nhiên comment nói thương bé Sóc khiến Hằng Túi không hiểu lý do.

Đồng tình với ý kiến của bà xã, kiến trúc sư Tiến Dũng cũng để lại bình luận khá hài hước ngay bên dưới lời giải thích của vợ. Dù Sóc không phải con ruột của Tiến Dũng nhưng ai theo dõi gia đình Hằng Túi bấy lâu đều biết anh rất thương cậu bé, 2 bố con thân thiết vô cùng, đi đâu làm gì cũng có nhau. Khi Hằng Túi còn đang yêu Tiến Dũng, chính Sóc và chị gái Su đã giục bà mẹ trẻ phải cưới ngay không thì "bố Dũng đi lấy vợ khác"!

Sóc ít khi cười khi chụp ảnh vì cậu bé không thích điều đó, còn ở ngoài đời thì con trai Hằng Túi rất hiếu động, hòa đồng với mọi người.

Có lẽ nhiều người nhìn biểu cảm của Sóc rồi hiểu lầm rằng Sóc buồn khi mẹ bế em San, hoặc có thể cậu nhóc tủi thân khi có thêm 4 đứa em lít nhít. Tuy nhiên, vì là mẹ của Sóc nên Hằng Túi phủ nhận toàn bộ những ý kiến sai lệch này. Hot mom 34 tuổi đã thẳng thắn đáp trả những bình luận vô duyên trên mạng, giải thích rằng do Sóc không thích chụp ảnh nên mới không cười, chứ cậu bé không hề bị phân biệt đối xử hay thiệt thòi gì.