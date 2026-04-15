Coachella không chỉ là lễ hội âm nhạc, mà còn là sân khấu thời trang lớn nhất năm. Và năm nay, một bức ảnh đơn giản từ ngày 1 của festival đã khiến cả Instagram “nổ tung”. Chỉ trong vài ngày, bài đăng của @jooshica với caption ngắn gọn “Chella day 1 #coachella” đã cán mốc 120.6K likes và hàng trăm bình luận khen ngợi không ngớt. Hàng trăm nghìn trái tim đổ rập rình vì một cô gái xinh đẹp, outfit lộng lẫy và makeup “không thể rời mắt”.

Bức ảnh của Jooshica tại Coachella đã đốn tim hơn 126 nghìn người.

Trong khung hình, Jooshica toát lên vẻ rạng rỡ và đặc biệt là vô cùng tự tin. Background là không khí festival sôi động, ánh sáng vàng ấm của buổi chiều tà hoàng hôn California với vòng đu quay khổng lồ làm nổi bật từng đường nét của nữ influencer. Cô nàng pose nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cuốn hút, mái tóc buông xõa tinh tế, ánh mắt nhìn thẳng camera như đang mời gọi cả thế giới chiêm ngưỡng look day 1 của mình tại lễ hội âm nhạc năm nay.

Jooshica diện một set bodysuit liền thân màu vàng gold lấp lánh làm từ chất liệu sheer mỏng, tạo hiệu ứng nude cực kỳ táo bạo nhưng tinh tế. Điểm nhấn chính là hàng ngàn sợi fringe (tua rua) kim sa đính dày đặc từ ngực xuống hông, rung rinh mỗi khi di chuyển, vừa lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn vừa tạo cảm giác vừa kín vừa hở đầy mê hoặc.

Phần trên là thiết kế halter-neck (cổ yếm) khoét sâu, tôn vòng 1 và xương quai xanh. Phần thân bodysuit ôm sát body, kết hợp fringe che phủ khéo léo tạo hiệu ứng “second skin” lấp lánh. Toàn bộ look toát lên vẻ glam disco đầy thời thượng và trẻ trung, cực kỳ phù hợp với không khí Coachella. Để hoàn thiện look của mình, cô cũng kết hợp với phụ kiện trẻ trung như kính đỏ tint oversized đậm chất Y2K, khuyên tai dài lấp lánh, vòng tay chunky vàng gold, và lớp kim tuyến lấp lánh phủ nhẹ trên da.

Không chỉ gây ấn tượng với outfit, Jooshica còn mang đến một makeup look đỉnh của chóp. Cô nàng diện một layout với lớp nền tự nhiên và glowy, kết hợp cùng đường kẻ mắt sắc bén kéo dài, mắt khói nhẹ tone nâu hồng đồng bộ với kính, môi nude bóng. Đặc biệt, điểm nhất cho layout makeup của Joooshica chính là chi tiết đính đá lên mặt, vừa mang aesthetic lễ hội vừa tạo điểm nhấn khó quên cho người nhìn.

Toàn bộ look mang đậm phong cách Korean-ABG festival glam - quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung và dễ thương cực hợp với vibe của Coachella.

@jooshica (tên thật: Joo Ji-min / JJ) là một trong những beauty & fashion influencer sở hữu hơn 2,6 triệu followers trên Instagram. Sinh năm 1995 tại Hàn Quốc, cô nàng hiện đang sống và làm việc tại New York City (NYC) - nơi cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống của một “Korean girl in New York”.

Jooshica nổi tiếng với phong cách Korean-ABG Glam tinh tế: kết hợp makeup Hàn Quốc mịn màng, da glowy với vibe sexy, tự tin của tinh thần Âu Mỹ.

Phong cách thời trang của Jooshica là sự kết hợp linh hoạt giữa nét nữ tính hiện đại và tinh thần streetwear trẻ trung, phản ánh rõ tinh thần của thế hệ Gen Z. Không bị bó buộc trong một khuôn mẫu nhất định, Jooshica thường xuyên biến hóa giữa những outfit mang hơi hướng “girl-next-door” trong trẻo và những set đồ gợi cảm, cá tính hơn, nhưng luôn giữ được điểm chung là cảm giác thoải mái và tự nhiên.

Cô nàng đặc biệt yêu thích các item cơ bản như croptop, baby tee, cardigan mỏng hay chân váy ngắn, kết hợp cùng quần low-rise hoặc denim – những món đồ mang đậm ảnh hưởng của aesthetic Y2K. Bảng màu Jooshica lựa chọn cũng khá đa dạng, từ những gam pastel ngọt ngào đến các tông trung tính dễ phối, giúp tổng thể outfit luôn hài hòa mà không cần quá nhiều điểm nhấn phức tạp.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của cô nằm ở cách styling: Jooshica không lạm dụng phụ kiện hay logo thương hiệu, mà tập trung vào việc tạo nên tổng thể “effortless” – trông như không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ nhưng vẫn có gu rõ rệt.

Một chiếc kính nhỏ, vòng cổ mảnh hay túi xách mini là đủ để cô nàng hoàn thiện outfit.

