Han So Hee liệu có còn là lựa chọn hoàn hảo của thương hiệu Boucheron?

Với vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim như Thế Giới Hôn Nhân, Lang Quân 100 Ngày, My Name... tên tuổi của Han So Hee đã trở nên vụt sáng và thu hút lượng lớn người hâm mộ. Đáng chú ý, nhan sắc hút hồn, xuất sắc cùng khí chất sang chảnh đã giúp mỹ nhân sinh năm 1994 nhận được nhiều sự chú ý giữa "vườn bông" Kbiz cũng như nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu cao cấp. Một trong số đó phải kể đến Boucheron - nhãn hàng trang sức cao cấp nổi tiếng nước Pháp với cương vị đại sứ toàn cầu. Được biết, Boucheron chọn Han So Hee làm đại sứ vì ngoại hình quyến rũ cùng phong cách thời trang tinh tế của cô đồng điệu và phù hợp với triết lý thiết kế thương hiệu thể hiện.

Đáng chú ý, sau lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol và Hyeri, hình ảnh của Han So Hee phần nào đã bị ảnh hưởng, bị nhiều nhãn hàng quay lưng nhưng mối quan hệ với Boucheron vẫn vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, liệu Han So Hee có thực sự là mảnh ghép hoàn hảo của Boucheron khi những lần cô xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu này đều tạo ra không ít tranh cãi?

Han So Hee liệu có phải sự lựa chọn hoàn hảo của Boucheron?

Nhận chỉ trích với thái độ trợn mắt, quát tháo

Tháng 3 năm nay, Han So Hee từng nhận được nhiều sự chú ý khi tham dự sự kiện của Boucheron tại Paris với vibe sang chảnh, bad girl đầy cuốn hút. Nữ diễn viên gây ấn tượng với diện mạo cực cool trong set đồ all black phối cùng áo khoác blazer da, khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng xương quai xanh quyến rũ. Kiểu tóc hime thời thượng kết hợp với style makeup hồng nhấn vào phần mắt càng giúp tôn lên đường nét khuôn mặt góc cạnh, xinh đẹp vạn người mê của người đẹp sinh năm 1994. Bên cạnh đó, khí chất cùng thần thái ngút ngàn, xuất sắc cũng giúp cô nàng toả sáng trong mọi khung hình.

Layout đậm chất "girl phố" cùng khí chất cuốn hút của Han So Hee tại sự kiện

Tuy nhiên, thái độ tham dự sự kiện của Han So Hee lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, nàng đại sứ bị bắt gặp có những khoảnh khắc trợn mắt, biểu cảm kỳ lạ khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Ngoài ra, cô cũng gây mất thiện cảm với hành động quát tháo phóng viên cũng trong cùng sự kiện. Ban đầu, tạo hình của Han So Hee nhận được rất nhiều phản ứng tích cực nhưng thứ khiến dân tình bàn luận nhiều nhất sau này lại chính là loạt khoảnh khắc với biểu cảm lạ lẫm trên. Hơn nữa, những video này đều được đem ra "mổ xẻ" nhiều hơn vào thời điểm drama tình ái nổ ra, ảnh hưởng ít nhiều đến Boucheron.

Han So Hee khiến người xem sợ hãi với những biểu cảm bất thường tại sự kiện

Hành động quát tháo phóng viên của cô cũng trở thành chủ đề bàn tán một thời

Tạo hình bị chê "dzừ", kém sang

Mới vài ngày trước, Han So Hee lại nhận nhiều tranh cãi khi xuất hiện tại sự kiện của Boucheron ở Seoul, Hàn Quốc. Cô nàng diện mẫu váy ngắn xẻ ngực sâu màu đen với phần đuôi bồng xòe kết hợp cùng giày cao gót, khoe trọn đôi chân thon dài cùng làn da trắng sáng. Thế nhưng, bộ váy này lại bị chê là quá đơn điệu, kiểu dáng lỗi thời và không có gì đặc sắc. Bên cạnh đó, phong cách makeup tại sự kiện lần này cũng khiến nữ diễn viên "dzừ" đi trông thấy.

Tạo hình của Han So Hee trong sự kiên Boucheron gần đây nhất cũng không được lòng người hâm mộ

Boucheron mời Han So Hee đến LHP Cannes 2024 nhưng nàng đại sứ lại bị truyền thông quốc tế "ghẻ lạnh"

Một trong những dẫn chứng đáng chú ý không thể không nhắc đến chính là màn xuất hiện của Han So Hee tại LHP Cannes 2024 với tư cách là đại sứ Boucheron. Dù xuất hiện với tạo hình xinh như tiên tử nhưng nữ diễn viên lại bị Getty Images "bơ đẹp", khác biệt hoàn toàn so với đàn chị Yoona - cũng xuất hiện tại LHP với tư cách đại sứ Qeelin.

Cụ thể, ngay khi Han So Hee vừa xuất hiện trên thảm đỏ, Getty Images chỉ đăng đúng 2 hình ảnh bóng lưng của nữ diễn viên kèm theo chú thích, trong đó, với Yoona, hãng phân phối hình ảnh trực tuyến hàng đầu thế giới đăng tận 6 bức hình đủ mọi góc mặt.

Đại sứ Han So Hee tới dự LHP Cannes 2024 với lời mời của Boucheron

Ban đầu, chỉ có bóng lưng Han So Hee xuất hiện bóng lưng qua ống kính của Getty Images...

... khác biệt hoàn toàn so với Yoona ở cùng thời điểm.

Sau đó, Getty Images cũng cập nhật thêm hình ảnh của Han So Hee nhưng dìm đến mức thậm tệ. Phần lớn những bức hình được đăng tải sau đó đều được coi là thảm họa, dìm nhan sắc nữ diễn viên sinh năm 1994. Thậm chí, còn có hình ảnh ngôi sao Sinh Vật Gyeongseong bị chụp lại khoảnh khắc đang di chuyển, lộ nếp nhăn, đường nét trông có phần lão hóa, khác hoàn toàn so với diện mạo long lanh thường thấy. Có lẽ, chính Boucheron cũng không thể vui nổi khi đại sứ toàn cầu của thương hiệu mình bị dìm tơi tả dưới ống kính truyền thông quốc tế.

Loạt ảnh không thể dìm hơn của Han So Hee dưới ống kính "hung thần" Getty Images

Không thể phủ nhận ngoại hình long lanh, xuất thần cùng khí chất sang chảnh, cuốn hút của Han So Hee rất phù hợp với 1 thương hiệu trang sức cao cấp như Boucheron. Thế nhưng, việc hình ảnh đại sứ toàn cầu luôn đi kèm với drama cũng như những khoảnh khắc không mấy đẹp đẽ chắc hẳn cũng ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của hãng. Liệu việc "nhất kiến chung tình" với Han So Hee có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay đã tới lúc Boucheron nên đi tìm một bến đỗ mới phù hợp hơn?