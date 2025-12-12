Han So Hee cứ ăn một miếng lại nhai 50 lần, áp lực giữ dáng căng thẳng nhưng hiệu quả

Han So Hee vốn nổi tiếng với visual sắc lẹm và body săn chắc, không chỉ vậy mỹ nhân này còn khiến dân mạng ngỡ ngàng với khả năng kiểm soát cân nặng thần kỳ qua năm tháng. Có thời điểm nữ diễn viên phải tăng - giảm cân liên tục để phù hợp vai diễn, nhưng suốt quá trình ấy, Han So Hee luôn giữ nguyên tắc: "Sức khỏe quan trọng hơn ngoại hình." Cứ ngỡ phải có bí quyết gì cao siêu, ai ngờ những phương pháp giữ dáng của Han So Hee cũng chẳng mấy cầu kỳ. Tuy vậy, đơn giản mà không dễ làm, thậm chí có phương pháp nghe xong còn dễ nản.

1. Giữ tâm thế chill

Han So Hee thừa nhận việc duy trì vóc dáng thon gọn phần lớn vì công việc, nhưng cô chưa bao giờ khuyến khích việc ép cân cực đoan. Trong một buổi livestream, nữ diễn viên từng nhấn mạnh: "Gầy chưa chắc đã đẹp. Trông khỏe mạnh mới là đẹp."

Cô cũng tiết lộ nếu không phải vì vai diễn, mình sẽ giữ cân nặng ở mức bình thường. Dù có kiểm soát khẩu phần, Han So Hee vẫn cho phép bản thân thỉnh thoảng "xả hơi", điển hình là lần cô đăng ảnh ăn mì ly và than thở với PT: "Chỉ ăn ức gà thì sống sao nổi!" Giảm cân nhưng không quá áp lực, đó là cách giúp Han So Hee duy trì thói quen dài lâu.

2. Nhai 50 lần mỗi miếng

Đây chính là bí kíp "gây sốc" nhất của Han So Hee. Trong khi người ta đánh chén xong trong 5 phút, thì cô nàng lại theo lối sống chậm như người Nhật. Từng có lần livestream cảnh ăn cơm, fan phát hiện nữ diễn viên phải nhai mỗi miếng đến khoảng 50 lần! Nghe thì đơn giản nhưng chắc chắn không phải ai cũng kiên nhẫn được như vậy. Tuy nhiên ăn chậm là phương pháp giúp tiêu hóa tốt, dạ dày không phải làm việc vất vả, thức ăn được xử lý kỹ càng hơn. Nói chung là lợi ích "chất đống" nhưng để thực hiện thì cần phải có nghị lực thép.

3. Thực phẩm sạch mới là chân ái

Han So Hee từng bật mí trong phỏng vấn rằng cô "ngó lơ" hết đồ ăn nhiều calo kiểu tinh bột, đồ ngọt... thay vào đó là chiến với thực phẩm nguyên chất. Menu hằng ngày của Han So Hee là ức gà và rau củ, nghe đã thấy "nhạt nhẽo". Nhưng mỹ nhân này thú thật cũng không phải "thánh nữ" gì cả. Thỉnh thoảng cô vẫn nuông chiều bản thân bằng một bát mì gói, giữ tinh thần tươi tỉnh khỏi stress vì kiêng khem quá đà.

4. Ngủ đủ giấc

Đây là bí kíp nhiều người hay "ngó lơ" nhưng lại cực kỳ quan trọng! Theo chuyên gia Nhật Bản, ngủ đúng cách có thể đốt tới 300 calo, tương đương 1h chạy bộ. Ngủ ngon còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, tránh ăn vặt giữa đêm. Han So Hee còn rất chú trọng việc ngủ đúng giờ, đặc biệt là không dùng điện thoại trước khi ngủ để tránh ảnh hưởng đến melatonin. Nhờ đó mà làn da cô luôn căng bóng, sắc mặt hồng hào.

5. Tập luyện đều đặn mỗi tuần

Để đóng My Name, Han So Hee từng tăng tới 10kg cơ bắp, nhưng trong phim trông cô vẫn săn chắc, bí quyết chính là tập luyện đều đặn mỗi tuần, từ yoga, pilates đến tập tạ - combo "đỉnh cao" để tăng cơ giảm mỡ hiệu quả. Đặc biệt, Han So Hee mê đạp xe, lúc rảnh rỗi trên phim trường, cô tranh thủ 30 phút mỗi ngày để vận động. Vừa đốt mỡ vừa giải toả stress



