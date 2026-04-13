Hailey Bieber diện váy ngủ mỏng manh giữa sa mạc, được gọi là đệ nhất phu nhất của Coachella năm nay

Coachella 2026 với sự trở lại "đắt giá" đúng nghĩa của Justin Bieber đã và đang là chủ đề được bàn luận khắp MXH. Và vì thế trong hàng trăm IT Girl với những bộ cánh nóng bỏng phủ sóng mạng xã hội, người ta vẫn ưu ái gọi Hailey Bieber là “first lady” của lễ hội năm nay. Nhưng bà chủ hãng mỹ phẩm danh giá không chỉ chiêu đãi thế giới cách cô ăn diện và đến sa mạc tận hưởng hào quang của chồng, mà còn tận dụng sức nóng của chính nơi này để mang đến một chiến lược marketing thông minh, kỹ lưỡng cho thương hiệu làm đẹp của cô.

Hailey Bieber tại sự kiện của Rhode tại Coachella (Nguồn X).

Trong ngày thứ hai của lễ hội, chỉ vài giờ trước khi ông xã Justin Bieber bước lên sân khấu chính, Hailey diện một trong những outfit gây chú ý nhất lễ hội và xuất hiện tại khuôn viên Coachella với vai trò host của pop-up Rhode World - một không gian trải nghiệm độc quyền dành cho khách mời của thương hiệu.

Sự kiện nhanh chóng trở thành điểm tụ tập “nóng” nhất ban ngày, quy tụ nhiều gương mặt sành điệu trong giới thời trang và giải trí. Đây được xem như màn nhá hàng hoàn hảo ngay trước thời điểm BST Rhode x The Biebers chính thức lên kệ vào ngày 13/4. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hailey xuất hiện với năng lượng thoải mái, tươi tắn, liên tục tương tác và tạo dáng cùng khách mời. Người mẫu Marianne Fonseca thậm chí còn dành lời khen “Linda de viver” - “đẹp đến mức khó tin” cho bà xã Justin.

Lựa chọn giúp cô nàng chiếm sóng là một chiếc slip dress vàng chanh với viền tím loang ngẫu hứng. Thiết kế mang phom dáng mềm mại, ôm nhẹ cơ thể theo đường cắt. Đáng chú ý, đây còn là một thiết kế vintage đến từ Dior, giúp tổng thể vừa có tính thời trang cao cấp, lại giữ được tinh thần phóng khoáng rất Coachella. Chất liệu mỏng nhẹ, chuyển động linh hoạt theo từng bước đi khiến outfit trở nên sống động dưới ánh nắng sa mạc.

Không cần makeup cầu kỳ, Hailey trung thành với layout căng bóng đặc trưng: làn da nâu nhẹ, hiệu ứng glowy, tóc caramel uốn sóng lơi. Mọi thứ đều được tiết chế để nhường spotlight cho thần thái - thứ đã trở thành “chữ ký” của cô. Giữa một “rừng” những tạo hình cầu kỳ, chính sự đơn giản có tính toán này lại giúp Hailey nổi bật hơn hẳn. Không cần cố gắng quá nhiều, cô vẫn tạo ra cảm giác mình là trung tâm của mọi khung hình.

Nếu Justin “đốt cháy” Coachella bằng âm nhạc, thì Hailey lại chinh phục lễ hội này theo một cách khác: bằng thời trang, sự thông minh và khả năng khiến mọi thứ cô chạm vào đều trở thành xu hướng. Một chiếc váy mỏng tang, một pop-up giữa sa mạc, và một thời điểm collab được tính toán hoàn hảo - từng đó là đủ để công nhận Hailey Bieber xứng đáng với cách gọi “đệ nhất phu nhân của Coachella” năm nay.