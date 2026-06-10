Trưa ngày 10/6, Sơn Tùng M-TP đã thu hút sự chú ý lớn khi cập nhật bài đăng mới trên fanpage 14 triệu người theo dõi. Nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh behind the scene sắc nét chưa từng công bố của MV Come My Way. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh bật mí quá trình sản xuất và ê-kíp đứng sau dự án lập tức bùng nổ truyền thông. Công chúng không khỏi xúc động và tự hào trước thành quả công phu của đội ngũ trong việc đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Đáng chú ý hơn cả, hình ảnh Hải Tú đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP trong dự án này với vị trí quyền lực phía sau ống kính - Project & Artist Manager - đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Sau khi loạt ảnh lên sóng, mạng xã hội đã chứng kiến một làn sóng "quay xe" từ phía netizen với rất nhiều lời khen ngợi dành cho talent duy nhất của nhà M-TP. Không khoác lên mình những bộ váy vóc lộng lẫy hay lối makeup chỉn chu, sức hút giúp visual của Hải Tú được đón nhận rộng rãi lần này đến từ chính vẻ ngoài giản dị, gọn gàng.

Đặc biệt, thần thái toát ra từ sự tập trung, nghiêm túc khi làm việc, cùng cách cô nàng trao đổi và giải thích các vấn đề liên quan đến bối cảnh, set quay cho Sơn Tùng M-TP đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng: "Tự nhiên thấy hôm nay Hải Tú xinh, cảm giác nhìn rất dễ chịu", "Nét rất sang", "Xinh và giỏi", "Makeup lên còn cỡ nào nữa"... Thậm chí, một netizen đã phải cảm thán: "Sao ảnh được chụp còn xinh hơn nhiều lần ảnh tự đăng nhỉ?".

Trong suốt các khung hình hậu trường, thời trang của Hải Tú hướng đến sự tối giản và năng động để tiện di chuyển trên phim trường. Dù liên tục đội mũ che đi phần lớn mái tóc, những đường nét sắc sảo trên gương mặt của nữ diễn viên vẫn sáng bừng và nhận về không ít lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Nhìn vào sự đón nhận tích cực của dư luận ở thời điểm hiện tại, thấy rõ sự tương phản lớn khi chỉ cách đây không lâu visual của Hải Tú từng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán gắt gao của netizen Việt. Dù sở hữu những nền tảng ngoại hình rất sáng như gương mặt mộc xinh xắn, sống mũi cao thanh tú cùng làn da trắng mịn, điểm yếu chí mạng của cô nàng lại nằm ở mái tóc. Đây là yếu tố khiến hình ảnh của Hải Tú mỗi lần lên sóng đều bị cộng đồng mạng bắt bẻ, soi xét.

Bên cạnh những lời tán dương cho nét đẹp trong trẻo, Hải Tú từng nhận về không ít góp ý thẳng thắn từ netizen về phần tóc tai. Nhiều người nhận xét chất tóc của cô khá khô xơ, thiếu sức sống. Đồng thời, phần tóc mái dày cộp ngang chân mày bị cho là "ngố tàu" và giấu nhẹm đi nhan sắc vốn có của nàng thơ.

Dưới các bài đăng ngày ấy, không khó để bắt gặp những bình luận như: "Bé này mặt mộc ok mà tóc dìm quá", "Ai bảo bà Hải Tú bỏ mái đi được không, để cái mái dìm visual quá trời", "Xinh mà để tóc chán" hay "Bao nhiêu năm cái mái vẫn lôi thôi luộm thuộm không thay đổi".

Thực tế, Hải Tú sở hữu chất tóc bông xù bẩm sinh, dễ xoăn và phần tóc thưa thớt ở đường chân tóc cao. Để che đi khuyết điểm vầng trán cao, cô luôn trung thành với kiểu tóc mái ngang dày dặn. Khi tự đăng ảnh ngày thường, nữ diễn viên thường tối giản hết mức chuyện tóc tai, hoặc chọn cách dùng mũ làm phụ kiện để che kín đầu.

Nhìn lại thời điểm mới debut, Hải Tú từng gây ấn tượng mạnh với kiểu tóc bob ngắn trên vai được chăm chút vào nếp, hoặc tóc dài buộc nửa đầu làm xoăn thời thượng. Sự đơn điệu trong cách để tóc những năm gần đây chính là lý do khiến mái tóc trở thành "phong ấn" nhan sắc của người đẹp trong mắt công chúng.

Trong loạt ảnh hậu trường Come My Way vừa được công bố, chi tiết vốn bị coi là khuyết điểm này tuyệt đối không còn bị nhắc lại. Dù Hải Tú vẫn xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc - món phụ kiện cô thường dùng để giấu đi mái tóc của mình, nhưng netizen không còn buông những lời chê trách hay soi xét về tóc tai như trước.

Thay vào đó, công chúng đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh một nữ quản lý dự án sắc sảo, tháo vát và đầy năng lực. Có chăng, chính hào quang từ sự tận tụy, giỏi giang của người phụ nữ bản lĩnh đứng sau hỗ trợ cho dự án quốc tế của Sơn Tùng M-TP đã hoàn toàn làm mờ đi những khuyết điểm ngoại hình cũ. Bằng việc khẳng định giá trị bản thân trong vai trò quản lý điều hành, Hải Tú đã thành công gỡ bỏ chiếc "phong ấn" truyền thông, khiến khán giả chỉ còn tập trung vào phong thái làm việc chuyên nghiệp và nhan sắc rạng rỡ của cô trên phim trường.

Ảnh IGNV