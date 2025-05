Hai nàng mẫu 19 tuổi catwalk khiến netizen phải so sánh: "Đối thủ Lọ Lem" lép vế trước Á quân quốc tế

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn catwalk của hai nàng mẫu sinh năm 2006 trong buổi casting cho Vietnam International Fashion Week bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Không chỉ vì nhan sắc nổi bật, cả hai cô gái còn khiến khán giả bàn luận rôm rả bởi phong cách trình diễn đối lập: một bên dịu dàng uyển chuyển, bên còn lại sắc lạnh chuyên nghiệp. Hai cái tên nhanh chóng được réo gọi nhiều nhất chính là Nàng Mơ (Lê Minh Trà My) và Bảo Ngọc (Trần Thị Bảo Ngọc).

Đoạn video đang viral trên MXH. Nguồn: Facebook Vietnam International Fashion Week

Một bên là “tiên nữ TikTok”, một bên là Á quân người mẫu quốc tế

Nàng Mơ - hay còn được biết đến là Lê Minh Trà My, là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Cô nàng từng gây thương nhớ trên mạng xã hội với vẻ đẹp ngọt ngào, gu thời trang nữ tính, và những video visual đậm chất thơ. Bất ngờ "rẽ hướng" sang con đường người mẫu chuyên nghiệp, Trà My khiến nhiều người vừa tò mò vừa kỳ vọng. Đặc biệt, đoạn clip cô đảm nhận vị trí first face trong buổi tổng duyệt show của NTK Đỗ Mạnh Cường gần đây đã thu về gần nửa triệu lượt xem, đủ để thấy sức hút không hề nhỏ.

Khoảnh khắc Nàng Mơ tập luyện cho vị trí first face trong show của NTK Đỗ Mạnh Cường từng gây chú ý. Nguồn: vietnamnexttopmodel

Ở phía đối diện, Bảo Ngọc lại là gương mặt nổi bật trong cộng đồng người mẫu trẻ chuyên nghiệp. Cô gái sinh năm 2006 đến từ Hà Nội đã nuôi dưỡng niềm đam mê thời trang từ khi mới 6 tuổi. Đến năm 17, cô chính thức theo học bài bản tại BYB Academy dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Huyền Nguyễn. Chỉ sau một năm, Bảo Ngọc đã giành được ngôi vị Á quân tại cuộc thi Face Of Vietnam - Asia Model Festival và lọt top thí sinh tham dự sự kiện thời trang quốc tế Face Of Asia 2023 tại Hàn Quốc.

Với chiều cao 1m74, tỷ lệ hình thể chuẩn chỉnh và tinh thần cầu tiến, chăm chỉ rèn luyện từng bước catwalk, Bảo Ngọc đang là cái tên được nhiều nhà thiết kế Việt kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần.

Bảo Ngọc đang là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất làng mốt Việt. Nguồn: Facebook

Trở lại với đoạn clip gây bão, nhiều netizen ngay lập tức chia làm hai luồng ý kiến: Fan của Nàng Mơ cho rằng cô có phong thái cuốn hút rất riêng – một vẻ đẹp mềm mại, bay bổng, thiên về cảm xúc. Vài bình luận còn cho rằng Trà My hợp với mảng chụp hình lookbook, editorial hoặc trình diễn những BST mang đậm chất thơ, nhẹ nhàng.

Trong khi đó, những người ủng hộ Bảo Ngọc lại đánh giá cao kỹ thuật catwalk, tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, bước đi vững chãi cùng biểu cảm chuẩn “high fashion” mà cô nàng thể hiện. Dân tình nhận xét rằng Bảo Ngọc đang ngày càng tiến bộ và sở hữu tiềm năng chinh phục những sàn runway khó tính hơn trong tương lai.

Nguồn: Facebook

Không chỉ gây chú ý trong buổi casting, cả Nàng Mơ lẫn Bảo Ngọc đều từng có những khoảnh khắc trong cuộc thi trở nên viral trên mạng xã hội trước đó.

Nàng Mơ từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi trình diễn màn catwalk kết hợp... hầu đồng trong một phần thi biểu diễn. Sự sáng tạo này tuy gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận đã giúp tên tuổi cô nàng phủ sóng mạnh mẽ hơn.

Bảo Ngọc lại ghi điểm với màn bung skill tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, thần thái tự tin dù tuổi nghề còn non trẻ.

Dù phong cách trình diễn khác biệt, không thể phủ nhận cả Nàng Mơ và Bảo Ngọc đều là những "viên ngọc thô" xứng đáng được mài dũa trong làng mẫu Việt Nam . Trong khi Trà My đang từng bước xây dựng hình ảnh trên các sàn diễn thời trang lớn như show NTK Đỗ Mạnh Cường, thì Bảo Ngọc cũng đã có “tấm vé thông hành” đến các sự kiện mang tầm quốc tế như Asia Model Festival .