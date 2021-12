Hai bé gái sinh đôi chào đời với khuôn mặt như búp bê hiện tại thay đổi ra sao?

Bố mẹ nào cũng mong con mình sẽ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Chị Thu Hiền (23 tuổi, sống tại Vĩnh Long) cực kỳ may mắn khi có cặp sinh đôi vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Hai cô bé Phạm Ngọc Cát Như (nickname Tiểu Mĩ Tí) và Phạm Ngọc Như Ý (nickname Tiểu Mĩ Tèo) khiến dân mạng phát sốt bởi gương mặt tựa như búp bê lúc mới chào đời.

Sở hữu làn da trắng, má hồng, đôi môi chúm chím và chiếc mũi dong dỏng cao, hai cô bé đáng yêu tới mức mẹ bỉm nào cũng muốn ''xin vía'', thậm chí ngắm hàng ngày mong con gái mình sau này cũng xinh xắn như vậy.

Khuôn mặt tựa như thiên thần của hai bé Cát Như và Như Ý

Chia sẻ thêm về hành trình mang thai của mình, chị Thu Hiền cho biết hiện tại hai bé đã tròn 6 tháng tuổi. Ban đầu lúc thai mới 6 tuần tuổi, bác sĩ khám và cho biết là thai đơn bình thường, tuy nhiên đến tuần thứ 12 chị Hiền đi khám lại thì vỡ oà khi nhận được tin chị mang song thai là 2 bé gái. Hai vợ chồng chị Hiền oà khóc tại phòng khám vì quá bất ngờ và hạnh phúc.

''Trộm vía suốt thai kì mình không nghén, ăn uống bình thường, hoạt động nhẹ nhàng. Vấn đề thì bắt đầu tháng thứ 4 bác sĩ bảo có nguy cơ sinh non một phần vì mẹ nhỏ quá một phần vì song thai không có cơ hội sinh đủ ngày tháng như các mẹ khác. Tầm 7 tháng bụng rạn tới mức rướm máu, tối chỉ ngủ ngồi thôi, có khi còn bị chuột rút nhưng may là chồng hiểu chuyện, biết giúp đỡ và quan tâm vợ nên dù có mệt mỏi thì mình vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Những tháng cuối mình hay chóng mặt dẫn đến ngất xỉu phải vào viện dưỡng thai ở tuần 33. Bên cạnh đó mình cũng có nguy cơ khó thở do bị con chèn vào, thế nên dưỡng thai được đến tuần 34 thì buộc phải mổ. Mình chỉ kịp nghe tiếng khóc của các con chứ chưa được da kề da với mẹ là các bé đã được đưa lên khoa chăm sóc đặc biệt rồi'', chị Hiền nhớ lại.

Hai em bé lúc mới chào đời, sinh non ở tuần thứ 34.

Hiện tại cặp sinh đôi đã được 6 tháng tuổi.

Lúc sinh ra, hai bé Cát Như và Như Ý chỉ nặng có 2kg, hô hấp yếu vì sinh non. Bên cạnh đó, Như Ý còn có nguy cơ bị hở van tim nhưng may mắn sau đó tim bé đã phát triển và khép lại. Hiện tại sau thời gian chăm sóc, các bé đều khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Với chị Hiền, trải qua bao sóng gió, chỉ cần các con khoẻ mạnh, lành lặn như bao đứa trẻ khác là chị cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

''Với mình, mỗi đứa trẻ chào đời đều có nhiều điểm đặc biệt khác nhau, được sinh ra bình an khoẻ mạnh là đã viên mãn rồi. Con mình cũng có nhiều người khen người chê, cũng không ít người nói ra những lời cay độc lắm nhưng con nít vô tội nên mình không muốn bất kì đứa bé nào hay chính con mình bị đánh giá'', chị Hiền tâm sự.



Hiện tại, hai bé được ông bà ngoại và bố mẹ chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo. Lớn lên các bé vẫn giữ được những nét đáng yêu và xinh xắn như hồi mới chào đời. Bà mẹ 2 con tâm sự dù bận rộn nhưng ông xã rất quan tâm và săn sóc từng li từng tí cho ba mẹ con.

''Chồng mình thì đi làm cả ngày về đến nhà thì chăm con, rảnh rỗi anh ấy tìm công thức ăn dặm cho bé, giữa đêm cũng tự cho con ăn để vợ được ngủ thẳng giấc tới sáng. Mình cảm thấy ba mẹ con đã quá may mắn khi có được người chồng, người bố hiểu chuyện và còn có cha mẹ ruột bên cạnh giúp đỡ'', bà mẹ 2 con tâm sự.

Hai em bé là niềm tự hào và hạnh phúc của gia đình chị Thu Hiền.

Với vẻ ngoài của hai bé Cát Như và Như Ý, chị Hiền tâm sự chỉ muốn các con có một cuộc sống bình thường như các bạn cùng trang lứa, mong mọi người không chê bai hay so sánh những đứa tre với nhau vì nếu bé lớn lên biết sẽ cảm thấy rất buồn.

''Theo quan điểm của bản thân mình, ngoại hình không hoàn toàn là yếu tố quyết định. Mỗi đứa bé xuất hiện trên cuộc đời này dù thế nào đi nữa đều là những thiên thần bé bỏng đáng yêu, hình hài đó được tạo nên từ tình yêu của cha mẹ vừa vĩ đại vừa thiêng liêng. Các bé ngoan ngõan khoẻ mạnh, sau này lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, giúp ích cho đời mới là điều quan trọng'', chị Hiền chia sẻ thêm.

Hiện tại, vợ chồng chị Hiền cũng không có ý định sẽ sinh tiếp mà cố gắng dành cho các con những gì tốt đẹp nhất.

