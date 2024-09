Ngày 15/9, Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình thông tin; Sau khi xem trên các phương tiện truyền thông về vụ sạt lở đất thương tâm xảy ra tại xã Cuối hạ huyện Kim Bô đã vùi lấp nhà dân khiến 2 vợ chồng có hộ khẩu thường trú tại tổ Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình thiệt mạng, con trai 6 tuổi của vợ chồng xấu số bị thương đã được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.



Ngày 12/9 vừa qua; hai anh em ruột Nguyễn Gia An - Lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - Lớp 1A1 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm Tp Hòa Bình, được sự ủng hộ của bố mẹ, gia đình em đã quyết định đập lợn đất tiết kiệm của mình để quyên góp ủng hộ gia đình em nhỏ gặp nạn đó.

Chú lợn đất này được hai anh em Tuấn và An "nuôi" chung được mấy năm qua, bằng tiền mừng tuổi trong những dịp Tết và tiền tiết kiệm của các em hàng ngày. Theo dự kiến ban đầu, chú lợn này sẽ được nuôi cho đến khi nào các cháu lớn lên cần thiết dùng đến tiền.

Tuy nhiên, sau khi Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo – nơi hai cháu Tuấn và An đang học gửi những tin nhắn tới các bậc phụ huynh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; Vợ chồng anh Nguyễn Quang Hải là bố mẹ của hai cháu Tuấn và An ở tổ 12 phường Đồng Tiến – TP Hoà Bình đã hỏi ý kiến hai con trai và các con của anh chị gia đình đã nhất trí cao quyết định mổ lợn đất sớm hơn kế hoạch.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) trao số tiền 15 triệu cho gia đình các em có bố mẹ tử vong sau vụ lở đất.

Ngay trong ngày 13/9, toàn bộ số tiền hơn 15 triệu đồng sau khi mổ lợn đã được Tuấn và An đóng phong bì, mang đến trường ủng hộ gia đình em nhỏ vừa có hoàn cảnh rất khó khăn bị mồi côi cả cha lẫn mẹ trong vòng đúng một đêm.

Nhà giáo Vũ Thị Liên - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình chia sẻ; Qua hành động đầy ý nghĩa nhân văn này, cho thấy hai em Nguyễn Gia An - Lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - Lớp 1A1 Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, Tp Hòa Bình luôn được cha mẹ và nhà trường giáo dục về lòng nhân ái, trách nhiệm với xã hội. Việc làm của hai em là gương sáng cho bạn nhỏ noi theo. Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình và Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo đã ghi nhân và sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời động viên hai em.

Được biết gia đình anh Nguyễn Quang Hải mở quán cà phê khu vực phường Trần Hưng Đạo và chị vợ đang công tác tại Viettel Hoà Bình cũng thường xuyên dành dụm thời gian, tiền bạc làm nhiều công tác xã hội, thiện nguyện… giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.