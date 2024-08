"Chiến thần" Hà Linh mỗi khi review bất cứ thứ gì đều được dân tình hết lòng tin tưởng vì sự công tâm. Không chỉ mảng làm đẹp hay đồ gia dụng, Hà Linh cũng không ít lần đá sân sang mảng thời trang và đưa ra những feedback từ cảm quan của mình cho chị em tham khảo.

Điển hình như mới đây, nữ vlogger tiếp tục review 15 sản phẩm thời trang hot nhất TikTok, nàng nào từng trải nghiệm hoặc có ý định mua thì tham khảo nhé!

Hà Linh nhận được nhiều sự quan tâm khi review thời trang

1. Quần nỉ dây rút BOW PANTS

Mở đầu clip là chiếc quần nỉ dây rút nhận được hơn 10,5 nghìn lượt bán trên TikTok. Em này được Hà Linh nhận xét là chất vải quá dày nên sẽ hợp mặc vào mùa đông, còn nếu mặc hè thì cũng có thể chống nắng.

Điểm nhấn của em này là phần cạp chun màu trắng ở bên trên, mặc lên có thể giấu nhược điểm cơ thể. "Chiến thần review" cho hay, em này có thể mix với baby tee hoặc áo croptop nhưng sẽ hợp với các bạn nữ trẻ biết cách phối đồ. Tuy nhiên so với giá 161.000đ thì quần nỉ BOW PANTS có đường may không quá chỉn chu.

Chấm điểm: 8/10.

2. Áo thể thao Calem Club

Em này được Hà Linh đánh giá lá dù giá không rẻ so với các mẫu áo local brand nhưng bù lại, mẫu mã đẹp, đường may ổn, các chi tiết được thêu tay và in da cẩn thận trông rất bền.

Chiếc áo này khiến nữ vlogger phải nức nở khen đẹp và trendy, từ kiểu dáng đến chất liệu đều quá "okela". "Ở ngoài đẹp chấn động địa cầu", Hà Linh cảm thán.

Chấm điểm: 9,5/10.

3. Áo ống cúp ngực viền bèo

Tiếp theo là chiếc áo ống cúp ngực đạt khoảng 30 nghìn lượt bán trên TikTok. Hà Linh đánh giá chiếc áo này không được như quảng cáo. "Trên hình mà loại 1 thì đây là loại 7, loại 8 mất", cô nói.

Cô cũng thấy chiếc áo này mặc hơi hở chứ không sang, mặc lên lộ áo con. Nhược điểm khác của em này là không có đệm ngực, vải cũng mỏng nên buộc phải mặc thêm 1 lớp áo ở trong, song với giá 59.000đ thì cũng là điều dễ hiểu.

4. Áo thun thắt nơ Outerity

Chất vải dày, đứng form nhưng in kém chất lượng, giặt vài lần có thể bị bể. Dù là item mới đạt lượt bán lên đến 10 nghìn nhưng với mức giá 193.000đ thì em này không hề nổi bật. Nhìn chung, áo phom suông, cổ hơi bó, vải nóng nên sẽ đắt so với giá. "Quá đơn giản luôn, phom này không có gì đặc biệt", Hà Linh nhận xét.

Chấm điểm: 7/10

5. Quần MaMie Studio

Em này đạt gần 30 nghìn lượt bán trên TikTok, được đánh giá là đường may sơ sài, nhiều chỉ thừa, chất vải nóng nên dù giá chỉ 140.000đ thì vẫn không xứng đáng. Phía sau là túi giả, form quần bên ngoài hơi chùng so với trong ảnh. Chiếc quần này cũng sẽ bị ngắn với những ai cao trên 1m60.

Chấm điểm: 6,5/10

6. Áo thun bóng đá FCLUB

Với giá tiền 109.000đ còn được tặng kèm 1 túi tote và 1 chiếc kính thì Hà Linh cho rằng brand nên tập trung vào chất lượng vải và in ấn áo. "Chất vải nóng, đường in nhòe nhoẹt, tưởng là áo tặng kèm", nữ vlogger cho hay.

Tuy nhiên, form áo này mặc lên lại đẹp, tôn dáng, phối màu cũng xinh. "Mình không có eo mà mặc vào còn ôm thế này, được cái form nhưng nhìn gần là dại", cô nói.

Chấm điểm: 7/10.

7. Baby tee phối ren

Chiếc áo này chất thun xốp không quá đẹp, mỏng nhưng đường chỉ may ổn, không chỉ thừa nên với mức giá 79.000đ thì cũng không quá kỳ vọng. Song, áo lại được nhận xét là quá nhỏ, chỉ hợp với những bạn dưới 45kg, nếu không sẽ lộ rất nhiều khuyết điểm cơ thể.

Chấm điểm: 6/10.

8. Áo trễ vai đính nơ

Item tiếp theo cũng có size tương tự, phù hợp với những ai dưới 45kg. Em này được đính nhiều nơ xinh xắn, phom ổn, màu sang nhưng Hà Linh mặc bị chật, khó cử động vai. Một nhược điểm khác là chất vải nóng như vải mặc mùa đông nên nhìn chung với mức giá 119.000đ thì cũng không được đánh giá cao.

Chấm điểm: 6,5/10.

9. Chân váy chữ A ngắn phối nơ

Chiếc chân váy này có hơn 28 nghìn lượt bán trên TikTok, được Hà Linh hết lời khen ngợi. "Chiến thần review" đánh giá em này có giá chưa đến 150.000đ nhưng chất rất ổn, không cứng quá, lại có quần bảo hộ, tôn da, mặc lên hơi ngắn nhưng hợp trend và tạo hiệu ứng dài chân.

Chấm điểm: 9/10.

10. Chân váy MONÁ

Chân váy ngắn MONÁ có khoảng 38 nghìn lượt bán. Tuy nhiên em này lại không được đánh giá cao vì chỉ thừa nhiều, mức độ hoàn thiện kém, vải quá mỏng được ví như "giấy vệ sinh nhăn ngày xưa". So với độ nổi tiếng của MONÁ thì em này được Hà Linh cho là gây thất vọng, có thể hợp trend hiện tại nhưng khó mặc.

Chấm điểm: 6,5/10.

11. Chân váy midi phối ren

Chiếc chân váy này khiến Hà Linh phải thốt lên là muốn chấm điểm cao nhưng khó. Váy màu "cháo lòng", không rõ màu trắng, be hay kem, phần vải nhăn và cũ như đồ second hand. Nữ vlogger cũng cho rằng phần ren dưới khá quê, như khăn trải bàn.

Chấm điểm: 6/10.

12. Baby tee đính nơ

Với chiếc áo baby tee đính nơ này, Hà Linh review: "109.000đ thì rẻ, nhưng mà đẹp thì không đẹp, chất liệu xấu quá. Baby tee mà chất như thế này còn mặc dí sát vào người, nóng lắm đây này".

Tuy nhiên cũng như áo baby tee bóng đá phía trên, em này form ổn, mặc tôn eo, không bị mũm mĩm. Tóm lại chiếc áo này rẻ và đẹp.

Chấm điểm: 8,5/10.

13. Áo thun in nơ

So với những chiếc baby tee trên thì em này có điểm cộng là chất liệu mịn hơn, mặc thoải mái chứ không như chất cotton thường. Tuy nhiên hình in lại hơi sơ sài, nhìn giống bị vỡ hình, không có điểm nhấn.

Chấm điểm: 7,5/10.

14. Quần jeans Calem Club

Item tiếp theo cũng thuộc nhà Calem Club, là 1 chiếc quần jeans tính đến hiện tại đã đạy hơn 110 nghìn lượt bán - một con số rất khủng. Hà Linh cũng phải đính chính là không nhận booking của brand này nhưng quần quá ổn, form đứng, mặc tôn dáng và không lộ bụng, màu sắc cũng đẹp và trendy.

Nhược điểm duy nhất là 1 vết in lỗi nhỏ nhưng không đáng kể so với chất lượng mà quần mang lại.

Chấm điểm: 9,5/10.

15. Áo đen cổ vuông Audrey

Cuối cùng là chiếc áo đen cổ vuông gắn nơ được Hà Linh đánh giá là form đẹp, xinh xắn. Nữ vlogger cho hay nếu chị em nào có dáng người mảnh mai mặc sẽ hợp hơn, trông dịu dàng, mong manh còn nếu bạn có vòng 1 trên 90 thì trông sẽ hơi "xôi thịt", khó thở.

Chấm điểm: 8/10.

Nguồn: YouTube Ha Linh Official