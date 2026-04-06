Ha Ji Won 15 năm chỉ uống một loại nước mỗi sáng để trữ đầy collagen, dưỡng ẩm cho da từ sâu bên trong

Sự trở lại của Ha Ji Won trong bộ phim Climax nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi nội dung mà còn vì nhan sắc của nữ minh tinh. Trên nhiều diễn đàn làm đẹp, diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Ở độ tuổi 48, dù gương mặt Ha Ji Won đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa tự nhiên nhưng tổng thể vẫn trẻ trung. chính sự chân thật này lại giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng. Đáng chú ý, nữ diễn viên mới đây còn tiết lộ bí quyết dưỡng nhan đến từ một thức uống vô cùng bình dân, đơn giản và quen thuộc, khiến nhiều người bất ngờ.

Ha Ji Won tiết lộ đã duy trì thói quen uống trà chanh mật ong mỗi sáng suốt hơn 15 năm – một bí quyết dưỡng nhan đơn giản nhưng bền bỉ. Theo nữ diễn viên, đây không chỉ là thức uống giúp khởi động cơ thể mà còn hỗ trợ làm đẹp từ bên trong.

Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường sản sinh collagen, góp phần cải thiện độ đàn hồi và làm sáng da, trong khi mật ong lại có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giữ ẩm tự nhiên, giúp làn da luôn mềm mịn. Sự kết hợp này còn hỗ trợ thải độc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da trông tươi tắn hơn. Duy trì đều đặn trong thời gian dài, trà chanh mật ong không chỉ giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa mà còn mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung một cách tự nhiên.

Bên cạnh thói quen uống trà chanh mật ong, Ha Ji Won còn duy trì những nguyên tắc chăm sóc bản thân rất đơn giản nhưng hiệu quả trong nhiều năm. Nữ diễn viên chia sẻ rằng mỗi khi cảm nhận làn da trở nên khô, cô sẽ lập tức đắp mặt nạ để cấp ẩm và phục hồi độ căng mịn. Việc lắng nghe cơ thể và làn da theo cách này giúp cô giữ được trạng thái da ổn định, hạn chế tình trạng xuống cấp theo thời gian.

Không chỉ chăm sóc từ bên ngoài, Ha Ji Won còn kiên trì tập thể dục suốt 10 năm qua như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thói quen vận động đều đặn không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, góp phần mang lại làn da hồng hào, khỏe khoắn. Chính sự kỷ luật và bền bỉ này đã tạo nên vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ của cô.