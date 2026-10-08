Gương mặt nhiều di chứng thẩm mỹ của Thiều Bảo Trâm đang khiến nhiều người lo lắng

Xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 6/10 vừa qua, Thiều Bảo Trâm đang trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi cho sắc vóc nuột nà thường thấy, đoạn clip hậu trường quay bằng camera thường lại khiến dư luận không khỏi "giật mình".

Dưới ánh sáng gắt và góc quay cận cảnh, gương mặt nữ ca sĩ sinh năm 1994 phô bày nhiều dấu vết thiếu tự nhiên. Phần dáng mũi bị soi hếch nhẹ với phần đầu mũi nhọn và cứng. Đáng chú ý, vùng trán và hốc mắt dưới lộ rõ những cục u lồi lõm bất thường - dấu hiệu điển hình mà giới chuyên môn thường cảnh báo về hiện tượng di chuyển filler hoặc vón cục sau một thời gian tiêm chất lấp đầy. Bên cạnh đó, làn da thiếu độ mịn màng dưới lớp phấn dày cũng khiến tổng thể diện mạo bị mốc nền và thiếu tự nhiên.

Đoạn clip quay cận đang khiến nhan sắc Thiều Bảo Trâm bị bàn tán (Clip: TikTok).

Đoạn clip nhanh chóng chạm mốc triệu view cùng hàng nghìn bình luận trái chiều. Nhiều khán giả, đặc biệt là phái đẹp, bày tỏ sự tiếc nuối khi các hệ quả của việc phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ và thủ thuật nội khoa đang dần lộ rõ trên gương mặt nữ ca sĩ:

- Nâng mũi thôi thì nói làm gì, tiêm chỗ này chỗ kia nên mới đơ cứng đó.

- Dấu hiệu của việc lạm dụng filler rõ mùng mọt, vùng trán với hốc mắt lồi lõm thấy mà thương

- Ở trán filler cục cục luôn.

- Đang để tự nhiên bao đẹp gái rồi. Bà ấy sửa mũi xong tôi thấy mất nét luôn.

- Cam thường nên nhìn hơi sợ tí thôi chứ vẫn xinh nhưng mà có tiêm filler là thật, cái mắt hơi lỗi không chối được, nên là bạn nào tiêm mắt nhớ để ý là tiêm vừa phải thôi vì khi cười dễ bị lộ lắm

Ống kính góc gần phô bày nhiều điểm lồi lõm thiếu tự nhiên cùng đầu mũi hếch nhọn của Thiều Bảo Trâm

Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ giọng ca Sau lưng anh có ai kìa, cho rằng chế độ quay gắt sáng, bật HDR trên điện thoại cùng góc quay vô tình đã "dìm hàng" nhan sắc thật ngoài đời của cô:

- Quay HDR thì thế thôi. Thử dùng iPhone quay chế độ HDR là biết liền, nó tự đẩy khối và viền lên trông rất gắt

- Chắc cố tình dìm chứ ngoài đời cô ấy đẹp lắm.

Trước những sóng gió bàn tán, Thiều Bảo Trâm hiện vẫn giữ im lặng. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bộ ảnh HD sắc nét tại sự kiện, khoe trọn đường nét rạng rỡ và làn da không chút khuyết điểm dưới góc chụp chuyên nghiệp.

Ảnh chụp màn hình từ video có nhiều khác biệt so với ảnh HD của chính chủ.

Lội ngược dòng thời gian về những ngày đầu mới gia nhập Vpop, Thiều Bảo Trâm từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp tròn trịa, đôi mắt hai mi rõ nét và nụ cười rạng rỡ mang đậm tinh thần kpop ngọt ngào. Dù không sở hữu đường nét đạt chuẩn "tỷ lệ vàng", gương mặt tự nhiên của mỹ nhân họ Thiều thời điểm đó lại tạo được thiện cảm nhờ sự trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Chiếc mũi cũ của Thiều Bảo Trâm có đầu mũi hơi ngắn.

Theo thời gian, cùng với sự dịch chuyển trong tư duy thời trang và tiêu chuẩn sắc đẹp hiện đại, Thiều Bảo Trâm bước vào giai đoạn thăng hạng nhan sắc nhờ sự can thiệp của các phương pháp thẩm mỹ. Đến giữa năm 2024, nữ ca sĩ bắt đầu lột xác với gương mặt cá tính hơn nhờ sống mũi được nâng cao, đầu mũi bay thanh thoát. Dù vướng nghi vấn "dao kéo", Thiều Bảo Trâm chọn giữ im lặng cho đến tháng 3/2025 mới chính thức công khai bài đăng cảm ơn bác sĩ thẩm mỹ đã giúp mình "trùng tu" chiếc mũi mới thanh thoát hơn. Ở giai đoạn đỉnh cao, vẻ đẹp sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng cằm V-line giúp cô luôn nằm trong top những mỹ nhân sở hữu visual ấn tượng của Vbiz.

Nhan sắc thăng hạng của Thiều Bảo Trâm sau khi can thiệp thẩm mỹ.

Tuy nhiên, "tuổi thọ" của sự hoàn hảo không kéo dài lâu. Đến tháng 8/2025, Thiều Bảo Trâm chiếc mũi của Thiều Bảo Trâm bắt đầu lộ các dấu hiệu lạ trong các clip tự đăng. Trước đó, nữ ca sĩ cũng vướng tin đồn tiêm má baby, nhưng chỉ thừa nhận bản thân tăng cân nên tròn trịa.

Phẫu thuật thẩm mỹ và các thủ thuật tiêm chèn chất lấp đầy không dễ là một lựa chọn bền vững. Việc phải liên tục duy trì dầm dề các lớp filler hay tác động vào cấu trúc xương/sụn theo thời gian luôn đi kèm nguy cơ đào thải, xô lệch hoặc biến dạng mô mềm dưới da. Những nốt lồi lõm xuất hiện ở trán hay vùng dưới mắt trong hình ảnh mới nhất chính là hồi chuông cảnh báo về việc "lão hóa thẩm mỹ" - thời điểm các chất ngoại lai bắt đầu phản ứng tiêu cực với cơ thể.

Ảnh: Chụp màn hình, IGNV