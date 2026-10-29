Từng là tâm điểm bàn tán với diện mạo "bánh đúc" thu hút tới 100 triệu lượt đọc trên Weibo vào tháng 5/2026, Nichkhun (2PM) giờ đây đã và đang nỗ lực lấy lại phong độ. Dù khó thể xuất sắc như thời kỳ hoàng kim, Hoàng tử Thái Lan vẫn ghi điểm nhờ sự cải thiện rõ rệt và thái độ không ngại công khai bí quyết tút tát nhan sắc.

Visual trập trùng của Hoàng tử Thái bị ảnh hưởng bởi cân nặng.

Theo đó, trong một vlog hội ngộ cùng Jun.K và Wooyoung mới đây, Nichkhun xuất hiện với khuôn mặt thon gọn hơn hẳn. Không còn hình ảnh phúng phính cách đây vài tháng, các đường nét của mỹ nam sinh năm 1988 đã dần vào form trở lại. Đáng chú ý, mỹ nam 2PM không hề giấu giếm việc can thiệp công nghệ thẩm mỹ để cứu vãn nhan sắc.

Khi được Jun.K khen ngợi: "Mặt em giờ thon gọn, ôm sát lại hết rồi đấy", Nichkhun vui vẻ thừa nhận bản thân vừa đi bắn laser nâng cơ (lifting laser). Nam ca sĩ tếu táo bộc bạch: "Sắp tới có concert nên phải quản lý bản thân, lên hình là phải đẹp. Có tuổi rồi thì mặt mũi kiểu gì cũng chảy xệ, không chăm sóc là không được".

Nichkhun hào hứng khoe góc mặt V-line vừa tút tát nhờ công nghệ bắn laser nâng cơ.

Sự thay đổi tích cực này lập tức khiến netizen đào lại chuỗi ngày khủng hoảng visual của Nichkhun, đồng thời hoài niệm về một hệ tư tưởng nhan sắc từng làm khuynh đảo Kpop cách đây hơn 1 thạp kỷ. Nam thần tượng bắt đầu có dấu hiệu tăng cân từ năm 2025, nhưng đỉnh điểm cú sốc rơi vào tháng 5/2026. Đặt bức ảnh khuôn mặt tròn xoe cạnh body 6 múi cuồn cuộn thời 2010, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì những đường nét góc cạnh, nam tính trứ danh đã nhường chỗ cho dấu vết thời gian, dẫu nét baby đặc trưng vẫn còn đó.

Gương mặt tròn xoe từng gây "sốc toàn tập" của Nichkhun vào tháng 5/2026.

Thời điểm đó, mạng xã hội nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen tiếc hùi hụi, để lại những bình luận cảm thán: "Công nhận nam giới mà phát tướng đúng là phát tướng khinh khủng, nhìn như biến thành người khác luôn", "Trời ơi trả lại thân hình trở về thời Cabi Song cho tui đi". Mặt khác, các fan cứng vẫn đặt trọn niềm tin vào đẳng cấp của Nichkhun: "Mấy bà khỏi lo, một trong những ông cố nội visual đời đầu mà. 2 năm gần đây ít hoạt động thả tí chứ siết là đỉnh lại ngay. Thời đỉnh cao cái mặt tiền ảnh cỡ này thì khỏi lo".

Visual "vô cực" cùng phong thái Hoàng tử từng giúp Nichkhun xưng bá toàn Châu Á giai đoạn 2009-2014.

Quả thực, việc dân tình liên tục réo gọi cái tên Cabi Song hay ưu ái phong anh là "ông cố nội visual" hoàn toàn không phải là nói quá. Ngược dòng về thời kỳ đỉnh cao 2009-2014, Nichkhun từng là một visual vô cực xưng bá toàn Châu Á. Sở hữu dòng máu lai Thái - Trung - Mỹ cùng chiều cao 1m81, anh mang đến một diện mạo khác biệt hoàn toàn so với dàn idol cùng thời: khuôn mặt rạng sáng với đôi mắt to tròn, phong thái "Hoàng tử" nhưng lại sở hữu thân hình "quái thú" vạn người mê.

Nichkhun thời đỉnh cao đúng chuẩn combo "mặt thư sinh, body quái thú" làm nên thương hiệu hàng đầu Kpop.

Nhắc đến 2PM thời đó là nhắc đến những màn xé áo làm nên thương hiệu, liên tục khoe múi cực uy tín chiều lòng fan hết nấc. Đặc biệt, MV huyền thoại Cabi Song (2010) kết hợp cùng những cô nàng xinh đẹp SNSD đã từng phá đảo cả mùa hè Kpop. Bên cạnh phản ứng hóa học cực tình khiến dân mạng chao đảo, phần "nội dung" với cơ bắp cuồn cuộn, thân hình manly cùng thần thái ngút ngàn của các mỹ nam nhà JYP chính là vũ khí sát thương hạng nặng.

Màn xé áo "cháy màn hình" trong MV Cabi Song (2010) - lý do khiến dân tình liên tục réo gọi đòi lại body thời đỉnh cao của Nichkhun.

Chính vì là ngôi sao Đông Nam Á đầu tiên thành công rực rỡ tại Kpop, vươn tầm Hallyu Star, kể cả từng được tạc tượng sáp tại Madame Tussauds Bangkok (trở thành sao Hàn lưu thứ hai sau Bae Yong Joon có vinh dự này), nên không khó hiểu khi sự tụt dốc ngoại hình của Nichkhun lại tạo ra cú sốc lớn và lập tức "chiếm sóng" truyền thông tương tự như trường hợp của Lee Min Ho.

Dẫu vậy, niềm tin của người hâm mộ đã được đền đáp xứng đáng. Trong một chương trình truyền hình gần đây, bản thân Nichkhun cũng thừa nhận đã bị "sốc nặng" khi nhìn thấy hình ảnh phát tướng của chính mình sau chuỗi ngày nghỉ ngơi, ăn uống thả phanh ở quê nhà. Để chuẩn bị cho chuỗi concert tại Nhật Bản, Hoàng tử Thái đã lao vào công cuộc siết cân với chế độ khắc nghiệt đến rùng mình: suốt 3 ngày liền chỉ ăn đúng 3 quả trứng.

Diện mạo chỉn chu, rạng rỡ của Nichkhun trên sân khấu concert mới nhất nhờ quá trình siết cân và bảo dưỡng nhan sắc nghiêm túc.

Cộng hưởng cùng nỗ lực ăn kiêng và các liệu pháp thẩm mỹ công nghệ cao, Nichkhun đã phần nào dập tắt những lời chê bai. Rõ ràng, đẳng cấp của một ngôi sao kỳ cựu không nằm ở việc họ chưa từng xuống sắc, mà ở cách họ lấy lại phong độ nhanh gọn và ngoạn mục đến nhường nào.

Ảnh: Internet