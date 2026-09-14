Mới đây, Jisoo vừa đăng tải loạt hình ảnh quảng bá cho dự án mới nhất hợp tác giữa Dior và xưởng phim A24. Xuất hiện trong chiếc t-shirt màu xanh lá "Dior A24", nữ thần tượng ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đáng nói, với một thiết kế tuyệt đối tối giản thế này, Jisoo dường như lại cố tình bỏ quên tủ son phấn của Dior Beauty để khoe trọn gương mặt mộc chân thật và sắc sảo trên trang cá nhân hơn 80 triệu người theo dõi.

Gương mặt gần như mộc của Jisoo trong loạt ảnh quảng bá Dior A24.

Nếu như các ngôi sao người Hàn cùng chiến dịch như Han So Hee, Jimin (BTS) hay Hyunjin (Stray Kids) lựa chọn không khí tươi sáng, rực rỡ với thiên nhiên và hoa cỏ, thì Jisoo lại chọn cho mình một lối đi hoàn toàn biệt lập. Trong các khung hình, thành viên BLACKPINK đứng trước mảng tường phông trắng đơn sắc, mái tóc đen buông xõa tự nhiên cùng góc quay bắt trọn ánh nhìn điềm tĩnh, mộc mạc. Người hâm mộ quốc tế đặc biệt ấn tượng trước cách cô đại sứ toàn cầu chủ động "tiết chế" nhan sắc lộng lẫy, nhường chỗ cho sắc thái trầm tĩnh, thổi vào bức ảnh tinh thần cinematic của chiến dịch.

Han So Hee

Jimin (BTS)

Hyunjin (Stray Kids)

Thời trang và điện ảnh vốn đã duy trì một mối quan hệ lãng mạn từ rất lâu. Cả hai có chung ngôn ngữ của sự quyến rũ, cái đẹp và những câu chuyện giả tưởng. Việc các diễn viên bước lên sàn catwalk, người mẫu lấn sân sang điện ảnh hay các nhà thiết kế thời trang đảm nhận vai trò phục trang phim không còn là điều xa lạ. Sự xuất hiện của chiếc áo thun "Dior A24" trên hàng loạt tài khoản mạng xã hội chục triệu follower chính là minh chứng cho thấy mối quan hệ duyên nợ này vừa bước sang một trang mới thân thiết và bùng nổ hơn.

Sabrina Carpenter và GĐST Jonathan Anderson.

Đơn vị dẫn đầu làn sóng này chính là A24, hãng phim độc lập sở hữu lượng người hâm mộ trung thành bậc nhất hiện nay. Trước đây, A24 từng thực hiện nhiều thương vụ hợp tác ra mắt sản phẩm thời trang merchandise gây sốt với các thương hiệu đình đám như Online Ceramics, Golf Wang, Boot Boyz Biz hay Brain Dead. Trong bộ phim Marty Supreme, sự bắt tay giữa nam chính Timothée Chalamet cùng thương hiệu NAHMIAS với chiếc áo khoác track jacket từng khiến giới mộ điệu và các nhà bán lại thời trang phát cuồng. Mảnh ghép duy nhất còn thiếu để hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp của A24 chính là một đại đế chế thuộc thế giới thời trang cao cấp.

Cái bắt tay với Christian Dior chứng minh A24 không chỉ dừng lại ở những sản phẩm lưu niệm thông thường. Thay vì chỉ tạo ra một món đồ thu hút sự chú ý nhất thời, thương hiệu điện ảnh này đã tiến một bước xa hơn khi kết đôi cùng nhà mốt xa xỉ dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson, mở ra những dự án nghệ thuật quy mô vượt xa tầm vóc của một bộ sưu tập merch thông thường.

Thỏa thuận hợp tác hai năm sẽ tập trung trọng tâm vào Nhà hát Cherry Lane, địa điểm nghệ thuật biểu tượng tại New York vừa được A24 trùng tu và sở hữu. Dior sẽ trở thành đối tác chính của nhà hát này. Mở màn cho chuỗi hoạt động là vở diễn độc bản mang tên Both Ends, do đạo diễn sân khấu Zack Winokur dàn dựng và có sự tham gia của nghệ sĩ cabaret huyền thoại Justin Vivian Bond, dự kiến ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm một năm nhà hát mở cửa trở lại.

Toàn bộ phục trang cho vở diễn do chính Jonathan Anderson thiết kế, lấy cảm hứng từ các sáng tác của Paul Poiret, nhà thiết kế huyền thoại từng là nguồn cảm hứng cho BST Dior gần nhất của ông. Anderson không phải là cái tên xa lạ với điện ảnh khi ông từng đảm nhận vai trò thiết kế phục trang cho bộ phim Queer của A24 hay chiếc áo phông "I TOLD YA" gây sốt toàn cầu trong phim Challengers. Sự kết hợp lần này còn hướng tới mục tiêu ươm mầm cho thế hệ tài năng tiếp theo của ngành sân khấu và điện ảnh thông qua các chương trình tài trợ và đào tạo chuyên sâu.

Nhà hát Cherry Lane.

Sự kiện này mở ra một kỷ nguyên mới cho khái niệm "độ ngầu" của một hãng phim. Bằng việc kết đôi với một nhà mốt ở đỉnh cao của phân khúc xa xỉ, A24 một lần nữa bứt phá khỏi sự bão hòa của thị trường sản phẩm ăn theo phim. Sự xuất hiện của chiếc áo thun "Dior A24" chỉ là phát súng mở màn cho một chiến dịch truyền thông vô cùng độc đáo.

Để đánh dấu sự kiện, một thước phim ngắn hài hước do Aidan Zamiri, đạo diễn tài năng từng đồng hành cùng Charli XCX, đã được trình làng. Không đi theo lối mòn nghiêm nghị hay quá đỗi sang trọng, video mang tinh thần châm biếm đầy tinh tế với sự tham gia của dàn sao đình đám như Sabrina Carpenter, Camille Cottin, Josh O’Connor, Drew Starkey và Sophie Wilde.

Drew Starkey

Camille Cottin

Trong phim, các ngôi sao cùng diện phong cách "Dadcore" quen thuộc của Jonathan Anderson với áo sơ mi caro và quần jeans xanh, cố gắng nhại lại dáng đi chào kết catwalk có phần ngượng nghịu đặc trưng của vị Giám đốc Sáng tạo.

Sabrina Carpenter "nhại lại" phong cách đặc trưng của GĐST Jonathan Anderson.

Chiến dịch lần này không chỉ cho thấy khía cạnh hóm hỉnh của thời trang cao cấp, mà còn củng cố sự trao đổi quyền lực và tầm ảnh hưởng giữa Thời trang, Điện ảnh và Âm nhạc. Dior có được nhiệt lượng và tính thời thượng từ văn hóa đại chúng, trong khi A24 khoác lên mình bề dày di sản và sự bảo chứng thẩm mỹ từ một trong những nhà mốt lừng lẫy nhất lịch sử. Đó chính là lý do vì sao chiếc áo thun đơn giản mang tên hai thương hiệu lại có thể tạo nên một cơn sốt lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

Ảnh Instagram