Gương mặt 0 điểm của Suzy

Nhan sắc của nữ thần Kpop hội tụ những đường nét thanh tú, hài hòa cùng vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng, càng ngắm càng dễ tạo thiện cảm.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual khi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu với tạo hình tối giản, gần như nhường toàn bộ sự chú ý cho gương mặt thanh thoát và thần thái dịu dàng. Làn da sáng mịn, gần như không tì vết càng làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên đúng chuẩn "tình đầu" của người đẹp.

Suzy gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, tự nhiên. (Nguồn: Instagram)

Suzy xuất hiện trong một thiết kế trắng tinh khôi mang hơi hướng nữ tính và hiện đại. Thiết kế phom sơ mi dáng rộng, cổ cao vừa phải, phần chân váy ngắn xòe nhẹ tạo nên tổng thể điệu đà mà vẫn thanh lịch, nhẹ nhàng. Đặc biệt, thiết kế ngắn giúp khoe trọn đôi chân thon dài, thanh mảnh của người đẹp, khiến vóc dáng trông cao ráo và mảnh mai hơn. Đôi giày cao gót mũi nhọn kết hợp quần tất đen khiến diện mạo thêm phần sang chảnh, quyến rũ.

Tạo hình đơn giản mà sang chảnh, tiểu thư của Suzy.

Đặc biệt, layout makeup của mỹ nhân Kpop gần như "vô hình", mỏng nhẹ đến mức tưởng như không trang điểm: Nền da trắng sáng, mượt mà, và căng bóng. Các đường nét chỉ được nhấn nhá rất tiết chế, đủ để gương mặt giữ vẻ trong trẻo, tự nhiên. Kiểu tóc buộc thấp, ép sát hai bên khuôn mặt càng làm nổi bật visual không góc chết. Có lẽ cũng phải sở hữu một gương mặt với ngũ quan cân đối, hài hòa thì mới có thể để lựa chọn 1 layout tối giản mà vẫn đẹp trong từng khung hình như vậy.

Đường nét gương mặt cực bén của Suzy.

Làn da trắng mịn không tì vết giúp nữ diễn viên đẹp trong từng góc máy.

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc thuộc hàng top Kpop, Suzy còn nhiều lần được gọi tên trong danh sách những "nữ thần mặt mộc" đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1994 sở hữu đường nét hài hòa, gương mặt thanh tú cùng làn da sáng mịn, gần như không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ để tạo hiệu ứng nổi bật. Bởi vậy, Suzy thường ưu ái những layout makeup trong trẻo, mỏng nhẹ, tập trung làm nổi bật đôi mắt, sống mũi và đường nét tự nhiên thay vì phủ lên gương mặt quá nhiều màu sắc. Son môi nhẹ, lớp nền căng bóng và chút má hồng cũng đủ giúp cô duy trì vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính đặc trưng.

Những layout makeup trong veo luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Suzy.

Đáng chú ý, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường không son phấn, Suzy vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn. Gương mặt gần như để mộc, mái tóc buông tự nhiên hay phong cách ăn mặc giản dị cũng không thể làm lu mờ visual của nữ diễn viên. Vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức hút riêng này khiến Suzy trở thành một trong những mỹ nhân hiếm hoi càng giảm makeup lại càng được khen.

Mặt mộc xứng danh "tình đầu quốc dân" của nữ diễn viên.

Ảnh: Instagram.