Guardian – 14 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp tại Việt Nam

Suốt 14 năm qua, Guardian luôn cam kết mang đến 100% sản phẩm chính hãng, dịch vụ tận tâm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tri ân hơn 3,5 triệu khách hàng thân thiết trên toàn quốc.

100% chính hãng suốt 14 năm – lời khẳng định uy tín & trách nhiệm

Từ những ngày đầu, Guardian đã kiên định với sứ mệnh mang lại những sản phẩm an toàn và chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được nhập chính hãng từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, nhằm chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện cho người Việt.

Đi cùng với đó là đội ngũ nhân viên tận tâm, được đào tạo bài bản về sản phẩm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, kết hợp cùng đội ngũ "chuyên viên tư vấn" từ các nhãn hàng nổi tiếng như Cerave, La Roche-Posay, Eucerin, Anessa,… mang đến cho khách hàng những giải pháp làm đẹp cá nhân hóa, từ chăm sóc da, chăm sóc tóc đến trang điểm. Đội ngũ nhân viên tư vấn trên livestream chuyên biệt của Guardian sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến hằng ngày, mang đến kiến thức chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đúng đắn về sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Cam kết "100% hàng chính hãng" trong suốt 14 năm là lời khẳng định mạnh mẽ về uy tín và trách nhiệm của Guardian với người tiêu dùng Việt Nam.

Cửa hàng diện mạo mới hiện đại, truyền cảm hứng mua sắm khỏe đẹp mỗi ngày.

Hơn 14 cửa hàng diện mạo mới cùng hành trình mở rộng không ngừng của Guardian trong năm 2025.

Năm 2025, Guardian đã ra mắt đồng loạt hơn 14 cửa hàng với diện mạo mới, hiện đại và sẽ tiếp tục mở rộng, làm mới nhiều cửa hàng trong thời gian sắp tới, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và không gian mua sắm, mang tới trải nghiệm tốt cho khách hàng

Không gian được bố trí khoa học theo từng ngành hàng chuyên biệt - từ trang điểm, dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe đến chăm sóc tóc. Khu vực "Chăm sóc nam" nổi bật với hơn 300 sản phẩm từ chăm sóc tóc, cơ thể đến sức khỏe nam giới. Khu vực dược mỹ phẩm quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng như Vichy, Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Paula's Choice, SVR giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đặc biệt, Guardian luôn cập nhật nhanh chóng các sản phẩm "hot trend", xu hướng làm đẹp & chăm sóc sức khỏe của phân khúc khách hàng trẻ. Từ dòng sản phẩm "mini size" dạng túi tiện lợi rất được săn đón tại Thái Lan, đến bộ sưu tập mới trên thị trường, sản phẩm điều trị mụn, dòng sản phẩm thuần chay, thành phần lành tính từ thiên nhiên. Tất cả góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và đầy cảm hứng, đáp ứng đúng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Đa dạng từ ngành hàng đến sản phẩm với nhiều thương hiệu chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp uy tín hàng đầu.

Thiết kế không gian chuyên biệt cho từng ngành hàng, điều hướng trải nghiệm mua sắm tiện lợi

14 năm phụng sự hơn 3,5 triệu khách hàng Hội Cam

Guardian tự hào đồng hành cùng hơn 3,5 triệu thành viên Hội Cam – cộng đồng khách hàng thân thiết gắn bó suốt 14 năm qua. Để gửi lời cảm ơn, Guardian mang đến những đặc quyền riêng biệt dành cho Hội Cam bằng:

Chương trình khuyến mãi độc quyền, hơn 500 sản phẩm với giá ưu đãi đặc biệt mỗi tháng.

Chương trình tích điểm đổi quà hấp dẫn, cùng voucher mừng sinh nhật từng khách hàng, mang đến niềm vui trọn vẹn

Những sự kiện trải nghiệm chuyên sâu với nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Tháng 05/2025 vừa qua, sự kiện đặc biệt "Chăm da khoa học – Đặc quyền Hội Cam" được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và kiến thức chuyên môn về chu trình chăm da chuẩn khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia da liễu cùng hoạt động soi da, tư vấn chăm da 1:1.

Sự kiện "Chăm da khoa học - Đặc quyền hội cam" đã mang đến trải nghiệm chuyên sâu với nhiều kiến thức sức khoẻ và sắc đẹp bổ ích.

An tâm lựa chọn sản phẩm với sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên vững kiến thức

Đón đầu xu thế "bán lẻ đa nền tảng", không ngừng nâng tầm trải nghiệm mua sắm

Hành trình 14 năm của Guardian là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm chất lượng, mà còn truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, cân bằng thể chất và tinh thần. Với không gian mua sắm hiện đại, dịch vụ tư vấn tận tâm, các chương trình hướng đến cộng đồng, Guardian giúp mỗi cá nhân chủ động quan tâm, gìn giữ sức khỏe, tự tin thay đổi bản thân tốt hơn từng ngày. Chúng tôi tin rằng, sức khỏe và vẻ đẹp từ bên trong sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Đón đầu xu thế "bán lẻ đa nền tảng", Guardian nâng tầm trải nghiệm mua sắm từ cửa hàng đến trực tuyến bằng chiến lược hợp tác với kênh trực tuyến như Shopee, Lazada, Grab, TikTok giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm một cách tiện lợi, linh hoạt dù ở bất kỳ đâu.

Với nền tảng 14 năm phát triển vững chắc, Guardian cam kết tiếp tục mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành riêng cho người Việt – nơi mỗi khoảnh khắc mua sắm đều trở thành một trải nghiệm "sống khỏe đẹp" đúng nghĩa.

