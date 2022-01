Gợi ý top 3 trang phục giúp "chàng nhà bạn" tự tin bước vào năm 2022

Dù bạn thuộc nhóm thứ nhất hay thứ 2 thì bạn cũng nên tham khảo những trang phục thật tinh tế, sang trọng và đen lại thật nhiều may mắn của TQQ nhé!

Bạn đã sẵn sàng bước vào năm mới 2022 chưa?

Trang phục đỏ - màu sắc của sự may mắn

Màu đỏ - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và cũng là màu sắc mang tính cách mạnh mẽ của đàn ông. Theo phương đông, khi mặc trên mình một trang phục màu đỏ, bạn sẽ hấp thụ được tinh hoa của trời đất và đem lại thật nhiều nội lực cho người xung quanh.

Chính vì thế mà mỗi dịp đặc biệt, người Việt Nam đều chọn những trang phục có màu đỏ để đem lại may mắn cho bản thân.

Trang phục đem lại may mắn cho người mặc

Bạn có thể lựa chọn những chiếc áo sơ mi, áo len, áo khoác ngoài… có màu đỏ để cảm thấy tự tin, may mắn đang đến với bản thân. Nhưng hãy chú ý mix max sao cho phù hợp, đừng để trở lên quá lòe loẹt nhé!

Sơ mi trắng - vũ khí bí mật của nam giới

Giữa muôn vàn trang phục bước vào năm mới, bạn nhất định phải có một chiếc áo sơ mi nam trắng vì nó được ví là King of The Shirt – vũ khí bí mật của nam giới.

Một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo cứng cáp, độ dài tay vừa phải và đặc biệt là fit vừa với khuôn của người bạn – sẽ luôn giúp bạn tự tin hơn, lịch thiệp hơn.

Sơ mi trắng – vũ khí bí mật của nam giới

Theo thống kê, hơn 90% phụ nữ trên thế giới đều "mê mẩn" và cảm thấy bị cuốn hút bởi các chàng trai tự tin diện trên người chiếc sơ mi trắng. Đó cũng là một lý do tại sao KING OF THE SHIRT lại là một trang phục nên lựa chọn để tạo nên phong cách tự tin cho một năm mới khởi sắc.

Bạn hoàn toàn có thể TQQ – thương hiệu thời trang dành riêng cho đàn ông Việt - nơi chuyên sản xuất những sản phẩm thời trang cao cấp uy tín hàng đầu hiện nay để lựa chọn chiếc sơ mi trắng phù hợp vừa vặn với bạn.

Trang phục màu xanh – màu của sự lạc quan, yên bình

Năm 2021, cả thế giới đã cùng nhau vượt qua năm thứ 2 khó khăn của đại dịch Covid-19. Vì vậy, mong ước một năm 2022 với thật nhiều sự lạc quan, vui vẻ, yên bình là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn.

Màu xanh thường được ví với những cảm xúc tích cực, mang lại cho người mặc sự tươi trẻ nhưng lại lan tỏa cảm xúc tươi sáng, tái sinh nhiệt huyết cho những người xung quanh.

Màu xanh cũng là màu sắc đại diện cho sự tươi mới mà chúng ta đang tìm kiếm ngày hôm nay

Màu xanh cũng là màu của thiên nhiên, màu của bầu trời, màu của sự trong sáng, mạnh mẽ và độc lập. Nó là biểu trưng của sự an toàn, yên bình cho một khởi đầu phát triển dự báo "mã đáo thành công" trong năm 2022.

Ngoài những trang phục giúp bạn có thêm tự tin bước vào năm mới, bạn cũng cần có niềm tin, sự hứng khởi và nụ cười luôn trên môi để sẵn sàng vượt qua những rào cản thử thách đang đến trong năm 2022 này.

Với những gợi ý hữu ích như trên mong rằng quý ông sẽ chọn được cho mình những bộ outfit thật thời trang để dạo phố trong những ngày đầu xuân năm mới nhé. Nếu quý ông đang muốn tìm kiếm những mẫu áo sơ mi nam với chất lượng hàng đầu, đừng ngần ngại liên hệ với TQQ qua Hotline: 0354475156 hoặc tới trực tiếp các showroom trưng bày của chúng tôi nhé:

Địa chỉ tại Hà Nội:

Showroom 1: Số 1-3 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Showroom 2: 156 - 158 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Showroom 3: NX 32 Vĩnh Phát, Ninh Hiệp, Hà Nội

Địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh:

Showroom 1: 21 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh