Gợi ý sữa tắm, kem dưỡng da cho mẹ và bé được nhiều bệnh viện, trung tâm sử dụng

Sữa tắm gội an toàn quan trọng ra sao với bé và mẹ bầu sau sinh?



Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, da trẻ sơ sinh rất mỏng manh bởi kết nối thượng – trung bì yếu hơn và độ dày chỉ bằng 40-60% so với da người lớn. Vì vậy, da trẻ sơ sinh dễ tổn thương, dễ nhiễm khuẩn và mức độ hấp thu qua da cao hơn. Còn đối với các mẹ bầu sau sinh, do nội tiết tố, tuyến mồ hôi… có nhiều thay đổi nên rất cần cải thiện các vấn đề về da. Tuy nhiên, các mẹ vẫn phải đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi con, nhất là trong thời kỳ cho con bú.

Theo các chuyên gia, làn da mỏng manh và nhạy cảm của trẻ cần được chăm sóc theo 3 bước cơ bản, gồm tắm sạch, lau khô, dưỡng ẩm.

Với các loại mỹ phẩm chăm sóc da, các chuyên gia khuyên rằng ba mẹ đặc biệt không nên dùng sữa tắm người lớn cho trẻ sơ sinh, cũng như không chọn sản phẩm sữa tắm, kem dưỡng da chứa paraben, chất tạo màu, hương liệu tổng hợp và tạo quá nhiều bọt cho cả mẹ và bé. Làn da non nớt của trẻ sơ sinh và làn da nhạy cảm của các mẹ bầu phù hợp với dòng sản phẩm có chất lượng và an toàn tối đa, có nguồn gốc từ thiên nhiên, đạt chứng nhận của những tổ chức uy tín thế giới.



Tốt nhất, để giúp mẹ bầu và bé tắm gội sạch sẽ, an toàn, tránh bệnh tật và cải thiện, chăm sóc làn da, tốt nhất ba mẹ nên tham khảo tư vấn từ các bệnh viện phụ sản, trung tâm chăm sóc mẹ và bé để chọn 1 loại sữa tắm thích hợp nhất.

Bộ sản phẩm sữa tắm, kem dưỡng da Amomi: "Kháng sinh tự nhiên" được các chuyên gia hàng đầu tin dùng

Dựa trên kết quả nhiều năm nghiên cứu và phát triển đáng kể trong việc tận dụng các thành phần tự nhiên có khả năng bảo vệ da, Amomi - thương hiệu sản phẩm, mỹ phẩm thiên nhiên được sản xuất tại Việt Nam hiểu rằng, sức khỏe và làn da của cả mẹ và bé là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày.

Bộ ba sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP Asean.

"Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làn da tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất cho bạn và gia đình. Tất cả các sản phẩm Amomi được kiểm định và chứng nhận an toàn để sử dụng cho trẻ nhỏ và mẹ bầu. Chúng tôi cam kết không sử dụng các thành phần độc hại hoặc hóa chất gây kích ứng da", đại diện Amomi chia sẻ.



Theo đó, Amomi cho biết, bộ sản phẩm của Amomi 100% các sản phẩm chứa nguyên liệu hữu cơ được cấp chứng nhận của Ecocert Cosmost Organic - một trong những tổ chức chứng nhận quốc tế cho các loại mỹ phẩm hữu cơ uy tín và lớn nhất thế giới. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm được nghiên cứu với độ pH phù hợp với làn da của bà mẹ và em bé sơ sinh Việt Nam, giúp bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh tốt nhất có thể.

Sau khi tắm gội sạch sẽ cho bé thì bôi kem dưỡng da là bước cha mẹ không thể bỏ qua. Được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như trà xanh, rau má, sữa ong chúa, chứa thành phần lợi khuẩn và dưỡng ẩm như bơ hạt mỡ, kem dưỡng Amomi Baby Cream có khả năng tạo lớp màng bảo vệ, giúp ngăn chặn sự mất nước và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường.

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và khoa học giống như bộ đôi sữa tắm và kem dưỡng da cho bé, sữa tắm Suta Mami cũng được chứng nhận hữu cơ Ecocert Cosmost Organic. Theo đại diện nhãn hàng, bên cạnh công dụng tẩy da chết dịu nhẹ, giúp bạn thư giãn sau một ngày dài căng thẳng, sữa tắm Suta Mami còn giúp ngăn ngừa viêm mụn và duy trì sức kháng tự nhiên của làn da.

Mẹ bầu không cần lo lắng về tác động của ánh nắng mặt trời khi sữa tắm Suta Mami hỗ trợ chống nắng một cách tự nhiên.

Theo khảo sát, bộ ba sản phẩm sữa tắm Suta Baby, kem dưỡng Amomi Baby Cream và sữa tắm cho mẹ Suta Mami là bộ sản phẩm được chuyên gia tin tưởng giới thiệu đến các mẹ và nhận được nhiều phản hồi tích cực.



Bộ sản phẩm của Amomi được bệnh viện tin dùng sử dụng cho các bé.

"Khi được chuyên gia tư vấn sử dụng bộ sản phẩm sữa tắm và kem dưỡng của Amomi, tôi đã mua và sử dụng thử cho bản thân và bé yêu trong suốt thời kỳ mang thai và khi cho con bú. Hay ở chỗ là hương thơm của bộ sản phẩm tương đồng nhau nên em bé không sợ mùi mỹ phẩm của tôi và cũng giúp hai mẹ con gắn kết hơn", chị Phương Thanh chia sẻ.



Với phương châm "Tạo ra những điều tuyệt vời", Amomi cùng bộ 3 sản phẩm luôn hướng tới sứ mệnh bảo vệ mẹ và bé yêu theo cách an toàn và tự nhiên nhất. Với các sản phẩm chứa nguyên liệu chiết xuất 100% hữu cơ đạt chứng nhận Ecocert Cosmos Organic, Amomi giúp bảo vệ làn da nhạy cảm và sức khoẻ của mẹ và bé trong suốt hành trình thiêng liêng vĩ đại.