Gợi ý 3 món quà ý nghĩa tặng bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi

Một ngày hóa thân thành đầu bếp của cả nhà

Chẳng cần chuẩn bị cầu kỳ hay đầu tư tốn kém, bố mẹ vẫn có thể khiến bé yêu cảm thấy cực kỳ hào hứng, thích thú với món quà có một không hai này. Hãy để bé tự chọn thực đơn, tự tay làm các món ăn đơn giản cho cả nhà dịp 1/6 sắp tới. Với các bé nhỏ tuổi, bố mẹ nên chọn những món ăn đơn giản, hạn chế sử dụng nhiệt để đảm bảo an toàn, như gỏi cuốn, cơm cuộn, salad, hoa quả dầm... Với các bé lớn hơn, bố mẹ có thể gợi ý con thử sức với bánh crepe/pancake hay bánh flan béo ngậy... Bố mẹ đừng quên hướng dẫn con trang trí món ăn, dạy con cách bày biện sao cho thật bắt mắt nhé!

Chắc chắn em bé nào cũng thích mê khi được chơi đùa cùng các nguyên liệu nấu nướng, và "hô biến" thành những món ngon để cả gia đình cùng xuýt xoa.

Đây không chỉ là món quà nhanh chóng - đơn giản - tiết kiệm, mà còn mang lại cho cả nhà những tràng cười không ngớt, khi khám phá ra tiềm năng của một "đầu bếp" đại tài trong tương lai. Trong bối cảnh guồng quay cuộc sống tất bật, việc bố mẹ dành trọn vẹn một ngày chiều theo những mong muốn, sở thích của con sẽ là ý tưởng thú vị giúp cả nhà lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.



Lấp lánh xinh yêu trong những mẫu trang sức ý nghĩa

Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể gửi gắm tình yêu cho con theo một cách khác: qua những món quà trang sức, vòng cổ, bông tai đầy ắp giá trị vật chất lẫn tinh thần. Giữa bối cảnh "gió ngược" như hiện tại, một món quà trang sức quả thực ngày càng trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn, có thể trở thành tài sản tích lũy cho tương lai của bé. Ngoài ra, giây phút bố mẹ tự tay đeo món trang sức cho con còn giúp bé cảm nhận được sự gần gũi, chở che từ đấng sinh thành. Những khoảnh khắc giá trị ấy sẽ là "hành trang yêu thương" theo con tới suốt những chặng đường sau này.

Giây phút đeo trang sức cho con là khoảnh khắc tuyệt vời để được chạm, được gần, để bé cảm nhận được tình yêu thương của bậc sinh thành.

"Bản thân tôi năm xưa được bà ngoại tặng cho một sợi dây chuyền bạc mà vui nguyên tháng. Đến giờ, tôi vẫn nâng niu giữ gìn món quà nhỏ xinh ấy trong tủ. Thế nên 1/6 tới, tôi cũng muốn tặng con một món trang sức xinh xắn để ghi dấu kỷ niệm. Mỗi năm một vài món, lớn lên con bé chắc sẽ rất tự hào với kho "tài sản" tích lũy mà mẹ dành tặng." - chị Hà Chi (33 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.



Dòng sản phẩm Disney | PNJ và PNJ x Hello Kitty với thiết kế đa dạng, phù hợp với các bé ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Một gợi ý cho các bậc phụ huynh có thể tham khảo là các mẫu trang sức xinh xắn, đáng yêu đến từ dòng sản phẩm Disney | PNJ và PNJ x Hello Kitty. Các sản phẩm của PNJ x Hello Kitty lấy cảm hứng từ nhân vật Hello Kitty và các biểu tượng đặc trưng như chiếc nơ, vườn hoa của người bạn dễ thương này. Trong khi đó, Disney | PNJ lấy cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Mickey & Minnie, Cinderella, Frozen....



"Đổi gió" với chuyến du lịch đầy ngẫu hứng

Một món quà 1/6 khác được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn là một chuyến du lịch hoặc dã ngoại cho cả nhà. Tháng 6 thường là thời điểm mà kỳ nghỉ hè của các bé chính thức gõ cửa. Vậy nên một chuyến du lịch/ dã ngoại có thể được như một "món quà kép" - vừa để chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, vừa là phần thưởng xứng đáng cho bé sau một năm miệt mài học tập.

Chuyến dã ngoại ngắn ngày tới các điểm đến hoang sơ cũng là lựa chọn không tồi, cho các bé cơ hội gần gũi thiên nhiên và '"sưu tầm" cho mình những trải nghiệm hiếm có khó tìm.

Để chuyến du ngoạn thêm phần hứng khởi, bố mẹ có thể rủ thêm một gia đình khác có con ngang tuổi, hay anh chị em họ thân thiết với bé nhà mình. Một ý tưởng "học mà chơi" không kém phần thú vị là đan xen các hoạt động thể chất, trò chơi khám phá hay tìm hiểu kiến thức trong chuyến đi. Điều này khiến tăng sự hào hứng, kích thích cho bé, đồng thời giúp con nạp thêm kiến thức, kỹ năng bổ ích theo cách tự nhiên nhất.



Ngoài ra, những chuyến du lịch cũng là cơ hội tuyệt vời để cả nhà cùng diện đồ đôi và trang sức đồng điệu, tạo nên những bức ảnh lung linh ghi dấu kỷ niệm.

Qua bài viết trên đây, hy vọng các bậc phụ huynh đã có cho mình được những ý tưởng quà tặng mới mẻ cho bé yêu nhân ngày 1/6 tới đây.

