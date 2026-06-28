Uyển Ân sau khi giảm 12kg đã nhận được vô số lời khen về sắc vóc thăng hạng rõ rệt. Kể từ khi thay đổi ngoại hình, visual của cô nàng ngày càng nổi bật, đi kèm với đó là gu thời trang cũng được nâng cấp đáng kể. Mùa hè năm nay, mỗi outfit Uyển Ân diện đều nhanh chóng ghi điểm ấn tượng, liên tục nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhìn lượt like trên loạt ảnh Instagram cũng đủ thấy sức hút không hề nhỏ, khi bài đăng nào cũng thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt thả tim. Không ngoa khi nói rằng Uyển Ân là một trong những "nữ thần mặc đẹp" nổi bật nhất hè 2026.

Style của Uyển Ân gây ấn tượng bởi sự đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Mới đây, cô khoe outfit sành điệu với áo hai dây ôm nhẹ kết hợp chân váy xám dáng ngắn, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng và rất sành điệu. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cách phối đồ tinh tế vẫn giúp Uyển Ân ghi điểm nhờ vẻ ngoài hiện đại, năng động. Hoàn thiện set đồ bằng đôi sneaker, cô nàng càng tăng thêm nét cá tính và thoải mái cho tổng thể trang phục.

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Uyển Ân gây ấn tượng với set đồ màu hồng ngọt ngào, mang đến vẻ ngoài nữ tính và cuốn hút. Cô nàng diện yếm phối cùng chân váy có chi tiết xuyên thấu nhẹ, bên trong kết hợp áo ống, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa tinh tế và thời thượng. Gam hồng vốn rất nịnh da, giúp diện mạo thêm tươi tắn và nổi bật, vì vậy đây là gợi ý đáng để chị em tham khảo cho tủ đồ hè của mình.

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Uyển Ân gợi ý cho chị em một outfit nổi bật mùa hè với sắc đỏ rực đầy cuốn hút. Cô nàng lựa chọn áo baby tee phom ôm kết hợp cùng quần short đỏ, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động và cực kỳ bắt mắt. Không cần thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ, set đồ vẫn nổi bần bật, rất phù hợp để diện đi chơi, dạo phố hay thậm chí là đi biển trong mùa hè này.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo baby tee, Quần short

Vi vu dạo phố và đi biển Phan Thiết, Uyển Ân lựa chọn set đồ đồng bộ gồm áo yếm và quần short, mang đến vẻ ngoài tươi tắn, năng động và đầy sức sống. Để hoàn thiện vibe nghỉ dưỡng, cô nàng khéo léo kết hợp cùng túi cói gà, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ ăn ý với tổng thể outfit.

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Uyển Ân xứng danh "nữ thần mặc đẹp" hè 2026 khi diện bộ nào cũng dễ dàng ghi điểm. Xuất hiện với nguyên cây trắng gồm áo hai dây phối ren kết hợp quần ống rộng, Uyển Ân mang đến tổng thể vừa thanh lịch vừa sành điệu. Sự kết hợp trên ôm - dưới rộng chưa bao giờ lỗi mốt, thậm chí còn giúp tôn tỷ lệ cơ thể cân đối, tạo hiệu ứng thị giác cao ráo và cuốn hút hơn cho diện mạo.

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