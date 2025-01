Gọi Song Hye Kyo là cao thủ mặc áo khoác dài vì những cách phối đồ rất sang mà không cần cố

Song Hye Kyo không chỉ được biết đến với danh xưng "tường thành nhan sắc", mà cô còn là biểu tượng thời trang mang đến nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em. Mới đây, Song Hye Kyo xuất hiện rạng rỡ trong chương trình "You Quiz on the Block" và chia sẻ nhiều điều chạm tới trái tim khán giả. Nữ diễn viên cuốn hút ở từng khung hình với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Song Hye Kyo còn gây ấn tượng nhờ phong cách thời trang nữ tính, trang nhã.

Cô kết hợp áo trench coat màu trắng với quần xuyệt tông. Đường nhấn eo tạo sự chỉn chu và tôn dáng hiệu quả. Tổng thể outfit thanh lịch nhưng vẫn rất trẻ trung, tươi tắn. Nhìn lại style của Song Hye Kyo, có thể thấy là cô diện áo khoác dáng dài đẹp từ trong phim ra ngoài đời, rất hữu ích để chị em tham khảo.

Diện tổng thể trang phục mang tông màu đen, Song Hye Kyo không hề bị cộng tuổi. Vẻ ngoài của cô toát lên sự thanh lịch, sang trọng. Khi sơ vin bộ đôi áo và chân váy dài bên trong, vóc dáng của người mặc sẽ có độ cao ráo, thanh thoát.

Đối với áo khoác dạ mang tông màu be, chị em không cần phối đồ quá cầu kỳ. Khi kết hợp mẫu áo này với áo cổ lọ và quần âu xuyệt tông màu trắng, diện mạo của người mặc sẽ thêm trẻ trung. Ngoài ra, tổng thể trang phục còn có sự tinh tế, trang nhã.

Song Hye Kyo gợi ý một cách diện áo khoác dáng dài siêu thời thượng, đó là kết hợp cùng váy ngắn. Chi tiết nhấn eo giúp tổng thể outfit trở nên thú vị hơn. Bộ cánh "hack" dáng rất hiệu quả, đồng thời tôn lên nét quyến rũ của người mặc.

Song Hye Kyo "hack" tuổi ngoạn mục khi diện công thức trang phục gồm áo khoác dáng dài và quần âu xuyệt tông màu xám. Kiểu tóc buộc nửa giúp vẻ ngoài của Song Hye Kyo thêm ngọt ngào, tươi xinh. Chiếc túi xách màu hồng tạo điểm nhấn tươi tắn cho bộ đồ nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa cho outfit.

Yêu thích phong cách tối giản, chị em hãy tham khảo công thức all-black của Song Hye Kyo. Sự kết hợp giữa áo khoác dáng dài, áo cổ ba phân và quần âu đã tạo nên bộ đồ chỉn chu, thanh lịch, phù hợp để mặc tới công sở.

Set đồ của Song Hye Kyo đơn giản mà siêu cuốn hút. Áo khoác dạ màu be vốn đã trẻ trung nhưng khi layer bên trong một chiếc áo sơ mi trắng, tổng thể trang phục càng "hack" tuổi hiệu quả. Bộ cánh trên còn ghi điểm thanh lịch, chị em có thể mặc từ công sở ra phố.

Nếu như váy họa tiết tạo điểm nhấn nổi bật cho trang phục thì áo trench coat lại rất hiện đại, phóng khoáng. Chi tiết nhấn eo đóng vai trò tôn dáng và tăng điểm thanh lịch. Vào những ngày ấm áp, quý cô trên 40 tuổi có thể áp dụng công thức trên.

Áo dạ màu đỏ đã giúp set đồ đen trở nên rạng rỡ, nổi bật hơn. Chi tiết nhấn eo luôn hữu ích vì tạo sự chỉn chu và tăng vẻ cao ráo, thanh thoát cho tổng thể trang phục. Chị em có thể áp dụng công thức trên cho dịp Tết.

Tông màu xám và đỏ là sự kết hợp hoàn hảo. Bộ đôi màu sắc này ghi điểm trẻ trung mà vẫn sang trọng. Ngoài ra, sự kết hợp giữa váy đỏ và áo khoác dạ xám còn mang đến cho người mặc nét nữ tính, trang nhã. Chiếc khăn quàng không chỉ giữ ấm, mà còn tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ đồ.

