Giữa 7749 tông tóc nâu thì đâu mới là màu nhuộm dành cho bạn?

Giữa 1 "biển" màu tóc đa dạng, thay đổi quanh năm suốt tháng thì tóc nâu vẫn luôn là "best choice", là màu nhuộm được gần như tất cả các chị em tìm đến ít nhất 1 lần trong đời. Tuy nhiên, tóc nâu thì cũng "có this có that" nhưng đâu mới là tông nâu giúp tôn da bạn nhất?

Da trắng/ tông lạnh

Có 1 tông nâu chỉ team da trắng có undertone lạnh mới có thể "cân" được, ấy chính là nâu Bambi. Màu tóc này là sự pha trộn giữa tông nâu + vàng + xám lạnh, giúp tôn lên nước da trắng sáng. Màu tóc này siêu hợp với các nàng hướng đến phong cách "chất chơi", hay makeup kiểu MLBB trendy

Với những ai da trắng thích sự nhẹ nhàng, nữ tính, màu tóc nâu đào chính là dành cho bạn. Ánh đỏ của màu tóc nâu đào sẽ khiến gương mặt bạn tươi tắn, rạng rỡ hơn, che đi nét xanh xao của tông da lạnh. Tóc nâu đào thích hợp với những nàng hay makeup với tông son sáng màu

Da vàng/ tông ấm

Nếu sở hữu tông da vàng và thích sự an toàn, bạn hãy cứ yên tâm nhuộm nâu socola nha. Nâu socola là màu nâu khá trầm, đảm bảo không khiến tông da vàng bị xỉn đi. Ngược lại, nâu socola sẽ giúp vẻ ngoài thêm phần nữ tính, hiện đại

Còn các bạn nữ hướng đến sự thời thượng thì nên tham khảo màu nâu khói. Nâu khói kể từ khi có mặt trên thị trường vẫn luôn được các chị em ưu ái bởi vẻ đẹp phong cách, mới lạ. Sự pha trộn giữa nâu + khói giúp da bạn sáng hơn, giảm đi đáng kể ánh vàng trên da

Da ngăm

Da ngăm tối màu tưởng như khó nhuộm tóc nâu nhưng tìm đúng màu tóc sẽ khiến nhan sắc bạn thăng hạng cực kì. Điển hình như màu tóc nâu rêu trầm, giúp các nàng da ngăm trông vẫn khỏe khoắn mà lại trẻ trung hơn

Ngoài ra, màu nâu vàng cát cũng là 1 lựa chọn mà hội da ngăm nên cân nhắc. Không quá sáng như nâu vàng, nâu vàng cát là 1 màu tóc nhạt, giúp trung hòa lại sắc tố da, có thể "ăn rơ" với gần như mọi màu trang phục

