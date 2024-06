Gilaa lan tỏa lối sống "Slow Aging" và gợi ý giải pháp trì hoãn lão hóa

Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý từ các chuyên gia, người nổi tiếng mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp làm chậm lão hóa và duy trì vẻ đẹp bền vững.



Sự kiện tiên phong về lão hóa chậm "Slow Aging" của thương hiệu thực phẩm bổ sung Hàn Quốc - Gilaa

Qua thành công của sự kiện lần này sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả chị em phụ nữ. Mọi người hoàn toàn có thể thành công áp dụng lối sống "Slow Aging" như một giải pháp làm chậm lão hóa một cách hiệu quả, an toàn và bền vững.



Gilaa tiên phong lựa chọn và lan tỏa lối sống "Slow Aging"

Đối với các chị em phụ nữ, lão hóa có thể coi là "kẻ thù", dù không nói ra nhưng dường như mỗi khi già thêm một tuổi là các chị em sẽ cảm thấy giảm tự tin về nhan sắc thêm một chút. Giảm các dấu hiệu lão hóa giúp chúng ta duy trì vẻ đẹp bên ngoài, giữ gìn sức khỏe từ bên trong, nâng cao chất lượng cuộc sống, cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Lối sống "Slow Aging" không chỉ đơn thuần là việc chăm sóc vẻ đẹp ngoại hình mà còn là việc chăm sóc toàn diện cho cả tinh thần và cơ thể.

Gilaa lan tỏa thông điệp tích cực về việc làm chậm quá trình lão hóa

Thương hiệu Gilaa với vai trò là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp, đã và đang lan tỏa thông điệp tích cực về việc làm chậm quá trình lão hóa một cách an toàn và hiệu quả.



Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện, Ms. Jumi Jung, CEO của Gilaa, đã chia sẻ về niềm đam mê và hành trình theo đuổi lối sống "Slow Aging" từ khi 20 tuổi.

Cô nhấn mạnh: "Tôi bắt đầu quan tâm đến Slow Aging khi nhận thấy làn da của mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Sau khi tìm hiểu và áp dụng lối sống Slow Aging, kết hợp với việc sử dụng Collagen, làn da của tôi đã được cải thiện đáng kể. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình đến với mọi người để cùng nhau lan tỏa lối sống Slow Aging.

Nói một cách đơn giản, Collagen là thành phần nền tảng giúp duy trì làn da săn chắc. Vì collagen sẽ giảm 1% mỗi năm nên bạn cần bắt đầu bổ sung collagen ở độ tuổi 20".

Sự công nhận từ chuyên gia

Đồng hành tại sự kiện do Gilaa tổ chức, Dược sĩ - Tiến sĩ Ngô Anh Ngọc, một chuyên gia với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, đã có những giải thích về lợi ích của lối sống "Slow Aging". Theo ông, lối sống "Slow Aging" không chỉ dừng lại ở việc chăm chút cho vẻ ngoài mà còn bao gồm sự quan tâm, chú trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất, tạo nên một sự chăm sóc toàn diện giúp con người sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn qua từng năm tháng.

Dược sĩ - Tiến sĩ Ngô Anh Ngọc chia sẻ ý kiến tại sự kiện

"Lão hóa là một quá trình tự nhiên và không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu tác động của nó thông qua lối sống lành mạnh và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ như collagen. Collagen là một loại protein quan trọng trong cơ thể, việc bổ sung Collagen có thể giúp tái tạo và duy trì độ đàn hồi của da, tóc và móng." - Dược sĩ - Tiến sĩ Ngô Anh Ngọc cho biết thêm.



Và đón nhận từ người nổi tiếng và khách hàng

Các sản phẩm như TPBS Gilaa 5K Collagen Bright Booster with Saffron và TPBS Gilaa 5K Collagen Inner Booster With Peony không chỉ là bí quyết làm chậm lão hóa cho làn da được CEO Gilla và giới chuyên gia khuyến khích mà còn được nhiều người nổi tiếng tin chọn.

Đặc biệt, Collagen Gilaa được thiết kế để tăng khả năng hấp thụ bằng cách sử dụng collagen có kích thước siêu nhỏ và có tỷ lệ hấp thụ rất cao. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung nhiều thành phần có lợi cho da như Vitamin C, Elastin, HA, Saffron, Peony,...

Có mặt tại sự kiện, Beauty Blogger Trinh Phạm chia sẻ về kế hoạch lão hóa của mình theo lối sống "Slow Aging":

"Kế hoạch lão hóa của mình rất đơn giản đó là luôn lạc quan, chăm chỉ tập thể dục và bổ sung Collagen từ Gilaa để bản thân lúc nào cũng vui vẻ và tươi trẻ từ bên trong."

KOL Diệp Lâm Anh chia sẻ về trải nghiệm sử dụng sản phẩm của Gilaa

"Từ lúc 20 mấy tuổi, Diệp Lâm Anh cũng đã rất ý thức về chuyện là mình sẽ phải đối mặt với việc là da sẽ bị lão hóa. Cho nên là Diệp Lâm Anh đã sử dụng Collagen từ rất là sớm. Sáng, tối, đắp mặt nạ này, uống collagen của Gilaa, thương hiệu mà mình rất yêu thích và thường xuyên sử dụng." - KOL Diệp Lâm Anh bày tỏ về kế hoạch lão hóa.



Khách hàng luôn là người đánh giá chân thực nhất về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Trong hành trình lan tỏa lối sống "Slow Aging," Gilaa đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người tiêu dùng trung thành. Những trải nghiệm thực tế và chia sẻ từ họ không chỉ khẳng định chất lượng của sản phẩm mà còn cho thấy tác động tích cực của lối sống "Slow Aging" đối với sức khỏe và vẻ đẹp của mỗi người.

Gilaa nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng

"Sử dụng sản phẩm của Gilaa giúp tôi hiểu rõ hơn rằng "Slow Aging" không chỉ là một trào lưu mà còn là một lối sống mà tôi đã theo đuổi. Sản phẩm của Gilaa không chỉ chất lượng mà còn có nguồn gốc rõ ràng và an toàn, điều này rất quan trọng đối với tôi." – chị Lucie Nguyễn, một khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Gilaa từ 2 năm trước chia sẻ.



Qua những chia sẻ và đánh giá tích cực từ chuyên gia, người nổi tiếng và khách hàng sử dựng, chúng ta có thể thấy rõ ý nghĩa và thành công của Gilaa trong việc giảm dấu hiệu lão hóa và thúc đẩy lối sống "Slow Aging". Gilaa đã và đang trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ cho việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong của hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

