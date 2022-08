Gigi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2022 - Chuẩn biểu tượng cô nàng thời thượng

Khi sắc màu vui chơi trên chất liệu chuẩn mác mùa Thu

Điểm nhấn của BST lần này là những gam màu mới mẻ như: xanh bầu trời (blue sky), hồng kem sữa (pink icing), xanh lá (winter green). Ngoài ra, những màu sắc đặc trưng của mùa thu đông như: Beige, nâu, trắng, đen vẫn sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bộ sưu tập để bổ trợ cho các màu sắc mới mẻ và phá cách.

Những gam màu ấm phù hợp với tiết trời Thu Đông

Thêm vào đó, họa tiết monogram mới lạ và ấn tượng được các nhà thiết kế của Gigi sử dụng trong nhiều item từ áo, sweater, đến cardigan.



Những hoạ tiết monogram "nhảy múa" trên những gam màu thu đông tạo nên những bản phối lạ mắt, độc đáo nhưng vẫn thời thượng và giàu tính ứng dụng.

Họa tiết monogram trẻ trung trên chiếc áo gile

Thiết kế cardigan của Gigi hứa hẹn trở thành item được yêu thích nhất trong BST Thu Đông 2022

Có thể nói, Gigi Fall Winter 2022 có sự đầu tư xứng đáng vào chất liệu, khi kết hợp satin mỏng, satin hai da, knit và tweed trong nhiều mẫu trang phục. Đặc biệt, đối với áo cardigan, hãng thời trang danh tiếng quyết định kết hợp với kỹ thuật dệt kim để tạo ra các sản phẩm mang hơi hướng cổ điển sang trọng nhưng vẫn trẻ trung hiện đại.



Dù ở thời đại nào, không nghi ngờ gì khi chất liệu tweed "nữ hoàng" chất liệu là biểu tượng của Thu Đông. Những bộ cánh vải tweed chưa bao giờ vắng bóng từ sàn diễn tới chốn tiệc tùng, công sở. Năm nay, Gigi cũng tôn vinh chất liệu tweed với các thiết kế chủ yếu là áo blazer oversize kết hợp cùng mini dress và mini skirt tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Chất liệu tweed sang chảnh phù hợp với các bữa tiệc

Hai chất liệu khác được Gigi sử dụng là satin và viscose. Thành phần chính là sợi tự nhiên nên khi mặc lên người tạo cảm giác thoải mái. Vải có độ bóng nhẹ, mềm và rũ, phù hợp với các thiết kế tôn vinh đường cong người phụ nữ.

Chất liệu dệt kim (knit) với thành phần viscose chiếm đa số nên sẽ không khiến người mặc có cảm giác thô ráp khi mặc lên người. 2 dạng knit được Gigi đánh mạnh cho bộ sưu tập năm nay là knit màu trơn (70% viscose) và knit dệt theo logo monogram có pha sợi kim tuyến nhẹ, độ mỏng rất phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Thiết kế lạ mắt của Gigi trẻ trung năng động

Tinh tế trong thiết kế tạo nên những biểu tượng thanh lịch kiểu mới



Nét nữ tính luôn là đặc trưng của các thiết kế nhà Gigi. Đặc biệt, những chiếc váy midi hay mini dress điệu đà với chi tiết nhún bèo nhẹ, bay bổng luôn là items được các cô nàng yêu mến nhất, bất kể là Đông hay Hè. Nhưng không vì vậy mà Gigi thiếu đi những thiết kế mới lạ, phá cách. Bộ sưu tâp Thu Đông 2022 xuất hiện những items thời thượng, đột phá, nhưng rất dễ phối hợp, giúp các cô nàng biến hóa phong cách nhanh chóng và dễ dàng từ đi làm, tới đi tiệc và đi chơi.

Mini dress trên chất liệu đứng (phi bóng 2 da), tweed với các đường rãnh nhằm tôn vinh hình thể nữ tính, phù hợp cho các buổi tiệc nhẹ. Suit & blazer, cardigan, smart trouser sẽ phù hợp với môi trường công sở. Đây đều là những ví dụ hoàn hảo chứng minh trang phục Gigi phù hợp với mọi cô gái, thể hiện sự quyến rũ, sang trọng đồng thời tôn vinh vẻ nữ tính, hiện đại và thoải mái.

Các nhà thiết kế của Gigi cho biết, họ tập trung khai thác và tôn vinh đường cong của phái đẹp nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, trẻ trung giúp giới mộ điệu có thể thỏa sức lựa chọn outfit yêu thích trong bất kỳ dịp nào. Mức giá các trang phục thuộc BST cũng khá phải chăng, giúp người dùng Việt dễ dàng tiếp cận dòng thời trang cao cấp.

BST Thu Đông 2022 của Gigi đã được ra mắt và mở bán tại tất cả các cửa hàng của Gigi trên toàn quốc. Hãy theo dõi fanpage chính thức của Gigi để cập nhật cho mình những xu hướng thời trang mới nhất cũng như các chương trình ưu đãi nhé.

Special thanks to Pedro, Charles and Keith, Dsquared2, Coach, Puma, Ceci, and Mujosh. Model: DiiPhg

MUA: Noy Nguyễn

Stylist: iDOstyling Lê Ngọc Hiển

Photo: Thịnh Trần

Assistant: Kris Do - Huỳnh Đạt

Producer: Angie Ngo

Địa chỉ cửa hàng: https://www.maisononline.vn/pages/he-thong-cua-hang

Fanpage: https://www.facebook.com/fromgigivn/

Instagram: https://www.instagram.com/gigithebrand/?hl=en

Website: https://www.maisononline.vn/collections/thuong-hieu-gigi

