"Giấy khai sinh" bằng vàng 24K - quà tặng "độc bản" gửi con lời chúc đầu đời

Thông tin của em bé được khắc thủ công công, độc bản trên món quà vàng "Phúc bảo đầu đời", bản vị 1 chỉ.

Món quà vàng lưu dấu ngày con đến với gia đình

Trong ngăn kéo tủ nhà chị Quỳnh có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là que thử thai hai vạch và chiếc vòng định danh hai mẹ con từng đeo tại bệnh viện phụ sản. Năm nay con gái đã lên lớp 4, chị vẫn giữ nguyên những kỷ vật ấy, như cách lưu lại hai thời khắc đặc biệt: ngày biết mình sắp làm mẹ, và lần đầu tiên được ôm con vào lòng.

Với nhiều cha mẹ, ký ức về con cũng bắt đầu từ những món đồ nhỏ như thế. Mỗi lần nhìn lại, người lớn vẫn nhớ nguyên vẹn cảm giác hồi hộp, hạnh phúc của những ngày thiên thần nhỏ xuất hiện.

Những dấu mốc đầu đời ấy nay có thêm một cách lưu giữ khác, qua bộ sưu tập " Phúc bảo đầu đời , thuộc dòng quà tặng vàng Kim Gia Bảo Gift của Bảo Tín Mạnh Hải.

Ở bản vị 1 chỉ, hình một tờ giấy khai sinh được tái hiện trên nền vàng 24K. Họ tên, tên gọi ở nhà, giới tính, ngày sinh, chiều dài và cân nặng lúc chào đời được khắc thủ công theo thông tin gia đình cung cấp. Mỗi tấm vàng vì thế chỉ thuộc về một em bé, một ngày sinh và một câu chuyện riêng.

Với bố mẹ, đó là kỷ vật ghi lại những ngày đầu tiên của con. Với ông bà, món quà ngày đầy tháng, thôi nôi - thay lời chúc cháu bình an, khỏe mạnh. Đây cũng là một phần tài sản nhỏ, là "viên gạch" đầu tiên được gia đình dành cho tương lai của con.

Giải bài toán quà mừng em bé chào đời, thôi nôi, đầy tháng

Quà tặng vàng 24K bản vị nhỏ gợi mở lựa chọn tinh tế, gửi lời chúc yêu thương cho em bé trong những dịp đầu đời.

Các bản vị linh hoạt (0,1 - 0,2 - 1 chỉ) của bộ sưu tập "Phúc bảo đầu đời" cũng gợi mở thêm lời giải cho bài toán quà mừng em bé, dành cho ông bà, người thân, bạn bè.

Trong cuộc sống hiện đại, phong bì được xem là thiết thực, tiện lợi nhưng đâu đó, vẫn khó giữ lại những lời chúc và cảm xúc của người trao. Quần áo, đồ sơ sinh thiết thực nhưng dễ trùng, "lệch size", hoặc chỉ vài tháng sẽ không còn vừa vặn.

Vàng từ lâu đã gắn với lời chúc may mắn, cát tường và đủ đầy. Khi trở thành quà mừng em bé, ý nghĩa ấy được gửi vào một món quà có thể giữ lại qua năm tháng. Hôm nay là lời chúc con bình an, khỏe mạnh; mai sau là một phần tích lũy dành cho lúc con trưởng thành.

Trên mỗi miếng vàng là những hình ảnh gần gũi với thế giới trẻ thơ như em bé say giấc, gấu bông, đi cùng các thông điệp yêu thương: "Born to be loved", "A lifetime of happiness". Mỗi thiết kế như thay người tặng gửi gắm mong ước con luôn bình an, khỏe mạnh, lớn lên trong hạnh phúc.

Nhờ kỹ thuật cán, dập hiện đại, dù trọng lượng nhỏ nhưng quà vàng vẫn có kích thước đủ lớn để người tặng tự tin về vị thế của món quà. Bao bì được hoàn thiện chỉn chu giúp món quà trân trọng hơn khi trao tặng.

Mỗi sản phẩm còn có mã QR kết nối với Hộp Trân Bảo - không gian số để bố mẹ, ông bà, bạn bè và người thân gửi thêm một bức thư hoặc video ngắn dành riêng cho em bé.

Ở đó có thể là những dòng mẹ viết cho con khi chào đời, ký thác bao yêu thương, hy vọng và cả nỗi lo dịu dàng của những ngày đầu làm mẹ. Hay một thước phim được ghép từ những khuôn hình mộc mạc mà đầy bao cảm xúc: dáng bố lóng ngóng khi lần đầu bế con, ánh mắt ông bà dõi theo chiếc nôi, nụ cười mụ đầu tiên, khoảnh khắc con biết lẫy, tập bò rồi chập chững những bước đi đầu đời…

Bộ sưu tập "Phúc bảo đầu đời" có các bản vị 0,1 - 0,2 - 1 chỉ, phù hợp với ngân sách và dịp tặng.

Dữ liệu trong Hộp Trân Bảo được lưu độc lập với miếng vàng vật lý. Nếu phần vàng được bán hoặc chuyển nhượng, những lời nhắn yêu thương ấy ở lại trong tài khoản của người trao và gia đình em bé, không chuyển sang chủ sở hữu mới.

Để mai này khi lớn lên, cầm món quà nhỏ trong tay, con sẽ hiểu rằng, ngay từ ngày đầu tiên, mình đã được chờ đợi, yêu thương nhiều đến thế nào. Còn với bố mẹ, những con số từ lúc mới sinh trở thành một mốc nhỏ để nhìn lại hành trình đã cùng con lớn lên theo từng năm tháng.

Chỉ cần thêm 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ - giá trị ngang một tấm thiệp mừng, người mua đã có một món quà trọn vẹn từ thiết kế, bao bì tới trải nghiệm sản phẩm. Đáng chú ý, chi phí này được hoàn lại khi khách hàng bán quà vàng.

Theo chính sách của Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua Kim Gia Bảo Gift được tính bằng giá mua vào của vàng tích lũy Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch, cộng thêm 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ. Nhờ vậy, vẻ đẹp và cảm xúc của món quà không làm mất đi đặc tính tích lũy vốn có của vàng thông thường.

Ngoài Phúc bảo đầu đời, Kim Gia Bảo Gift còn có các bộ sưu tập phù hợp với nhiều dịp trao tặng như Phúc lành bình an, Đăng khoa và công danh, Ước nguyện tuổi mới, Nhân chứng tình yêu và Một đời chung đôi.