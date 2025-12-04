Giám đốc Dior vừa coi bói đã nhận quả ngọt: Jonathan Anderson trở thành Nhà Thiết Kế của năm

Người đứng đầu bộ máy sáng tạo của Dior - Jonathan Anderson gần đây vừa được xướng tên cho giải thưởng danh giá nhất ở British Fashion Awards 2025, tổ chức tại Royal Albert Hall (London) vào tối 1/12. British Fashion Awards, do Pandora đồng hành, là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc và góp phần nuôi dưỡng các thế hệ tài năng của ngành thời trang.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Jonathan Anderson được xướng tên ở hạng mục "Designer of the Year" (Nhà Thiết kế Của Năm), ghi nhận những dấu ấn sáng tạo vượt trội tại thương hiệu cá nhân JW Anderson và đặc biệt là tại nhà mốt Dior, nơi anh vừa có màn debut đầy ấn tượng với vai trò Creative Director.

Xuất hiện bảnh bao trên sân khấu trong chiếc tuxedo điểm họa tiết cỏ ba lá màu xanh lá - một dấu ấn đậm chất quê hương Ireland, Anderson gửi gắm bài phát biểu đầy cảm xúc:

"Năm nay thật sự điên rồ đối với tôi. Tôi sẽ không thể đứng ở đây nếu không có Hội đồng Thời trang Anh. Họ luôn tạo không gian để mỗi nhà thiết kế được là chính mình, thay vì chỉ là một phần của guồng máy kinh doanh. Ở đây, bạn có thể thất bại và vẫn được tiếp tục. Không có họ, tôi đã không có ngày hôm nay."

Anh không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình: "Cảm ơn bố mẹ và những người thân đã chịu đựng việc tôi chẳng mấy khi có mặt ở nhà" - Anderson nói kèm nụ cười.

Nhà thiết kế cũng tri ân Delphine Arnault, CEO của Christian Dior: "Cảm ơn Delphine, người đã tin tôi từ rất, rất lâu trước đây. Được làm việc cùng bà thật sự rất vui. Tôi yêu việc được ở House of Dior - một thử thách lớn, nhưng là thử thách mà tôi muốn vượt qua cùng bà."

Nhà thiết kế 41 tuổi đặc biệt nhắc đến stylist Benjamin Bruno: "Benjamin không chỉ là người cộng sự từ những ngày đầu tiên, mà còn là bạn thân nhất của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không thể đứng trên sân khấu này nếu không có anh ấy."

Cuối bài phát biểu, Giám đốc Sáng tạo của Dior hài hước gọi mình là "showgirl đứng trên sân khấu", bởi phía sau anh là hàng nghìn con người đang làm việc tại cả 2 thương hiệu, những người cộng sự mà Jonathan Anderson không thể thiếu.

Không chỉ nổi tiếng với tài năng sáng tạo, Jonathan Anderson còn trở thành thần tượng được quý mến trong mắt công chúng bởi hình ảnh mộc mạc và tận tụy. Làm chủ chiếc ghế sáng tạo của những thương hiệu hàng đầu, Anderson lại luôn xuất hiện giản dị, đời thường đến bất ngờ. Chính sự đối lập giữa thành tựu khổng lồ và phong thái giản dị ấy giúp anh càng thêm được yêu mến - một nhà thiết kế tài năng nhưng vẫn giữ trọn sự hiền hòa và tập trung vào nghề.

Cách đây không lâu, nam nhà thiết kế còn bất ngờ viral khi bị bắt gặp đi xem tarot, ngồi trước trải bài luận giải tương lai. Khoảnh khắc tưởng chừng khó tin với một nhân vật quyền lực của giới thời trang khiến netizen vô cùng thích thú.

Nhìn vào hành trình của Jonathan Anderson, dễ hiểu vì sao anh tiếp tục được tôn vinh ở British Fashion Awards: tài năng xuất sắc, cống hiến bền bỉ và một cá tính chân thật, hiếm có giữa ngành công nghiệp thời trang hào nhoáng.