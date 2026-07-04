Giảm 7 kg chỉ trong 15 phút sau giờ làm: Cách giảm cân cho dân văn phòng không muốn ăn kiêng

Phương pháp đang được nói đến là "Exercise Snacks" (vận động ngắt quãng), giúp nhiều người giảm tới 7kg chỉ sau khoảng hai tháng mà không cần ép bản thân tập luyện quá sức.

Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, hiệu quả còn tốt hơn tập dồn cuối tuần

Nhiều người luôn nghĩ muốn giảm cân bắt buộc phải dành hàng giờ trong phòng tập. Thế nhưng, suy nghĩ đó lại khiến không ít người nhanh chóng bỏ cuộc vì công việc bận rộn, tăng ca, tụ tập bạn bè hay đơn giản là muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Exercise Snacks" ra đời để giải quyết chính vấn đề này. Thay vì dành một buổi tập kéo dài 60 phút, phương pháp khuyến khích chia nhỏ thời gian vận động thành các khoảng từ 5 đến 15 phút và lồng ghép vào cuộc sống hằng ngày. Một buổi đi bộ nhanh sau giờ làm, vài phút leo cầu thang, tập squat hay các bài cardio ngắn tại nhà đều được tính là một "bữa ăn vận động".

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì các khoảng vận động ngắn với cường độ từ vừa đến cao mỗi ngày vẫn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khối lượng cơ, thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. Đối với dân văn phòng phải ngồi nhiều, việc vận động đều đặn mỗi ngày còn mang lại hiệu quả bền vững hơn so với chỉ tập nặng vào cuối tuần.

Lý do nhiều người giảm cân thất bại không phải vì thiếu quyết tâm

Rất nhiều người bắt đầu hành trình giảm cân với mục tiêu quá tham vọng như chạy bộ một tiếng mỗi ngày hoặc tập gym 5-6 buổi mỗi tuần. Thế nhưng chỉ sau vài ngày bận rộn, kế hoạch nhanh chóng bị bỏ dở.

Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân không nằm ở ý chí mà đến từ việc đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu. Có một nguyên tắc được gọi là "quy luật hành động tối thiểu", tức là một việc càng dễ bắt đầu thì càng dễ duy trì thành thói quen lâu dài.

Exercise Snacks cũng hoạt động dựa trên nguyên lý này. Thay vì tạo áp lực phải hoàn thành một buổi tập hoàn hảo, bạn chỉ cần dành khoảng 10-15 phút mỗi ngày. Điều quan trọng nhất không phải tập thật nhiều trong một hôm mà là duy trì được thói quen vận động liên tục.

Bài tập đốt mỡ 15 phút dành cho người bận rộn

Nếu chưa biết nên bắt đầu từ đâu, bạn có thể thử bài tập đốt mỡ đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Mỗi động tác thực hiện trong 40 giây, nghỉ 20 giây rồi chuyển sang động tác tiếp theo. Sau khi hoàn thành 5 động tác, lặp lại toàn bộ chu trình 3 lần. Tổng thời gian chỉ khoảng 15 phút.

Chuỗi bài tập bao gồm nâng cao gối tại chỗ, squat, jumping jack, mountain climber và plank. Đây đều là những động tác kết hợp giữa cardio và sức mạnh cơ bắp, giúp kích hoạt gần như toàn bộ cơ thể, đồng thời cải thiện khả năng đốt mỡ và tăng cường trao đổi chất.

Theo chia sẻ của nhiều người đã áp dụng phương pháp này, chỉ sau khoảng hai tháng duy trì đều đặn, họ có thể giảm tới 7kg và nhận thấy cơ thể săn chắc hơn rõ rệt.

Muốn giảm cân hiệu quả, vận động thôi chưa đủ

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng tập luyện chỉ là một phần của quá trình giảm cân. Nếu chế độ ăn uống không được điều chỉnh hợp lý, việc giảm cân sẽ diễn ra chậm hơn nhiều.

Điều đó không đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay áp dụng các chế độ ăn cực đoan. Bí quyết nằm ở việc xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh và có thể duy trì lâu dài.

Đối với dân văn phòng bận rộn, việc ghi chép lượng calo hay tra cứu thành phần dinh dưỡng của từng món ăn mỗi ngày khá mất thời gian. Chính vì vậy, ngày càng nhiều người lựa chọn các ứng dụng hoặc công cụ theo dõi dinh dưỡng thông minh để hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn dễ dàng hơn.

Khi kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và thói quen vận động ngắn mỗi ngày, việc giảm cân sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thay vì cố gắng tập thật nặng rồi nhanh chóng bỏ cuộc, chỉ cần 15 phút sau giờ làm mỗi ngày cũng đủ để cơ thể dần thay đổi theo hướng tích cực và bền vững.

Theo TVBS