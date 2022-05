Giải pháp dưỡng trắng đột phá được vinh danh tại Elle Beauty Awards 2022

ELLE Beauty Awards là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong lĩnh vực làm đẹp, nhằm vinh danh những sản phẩm làm đẹp xuất sắc nhất theo bình chọn từ quý độc giả, ban cố vấn cùng các beauty blogger tên tuổi, giúp bạn xây dựng một chu trình chăm sóc tốt nhất cho da mặt, tóc và cơ thể.

Dù xu hướng dưỡng da có thay đổi thì trong bất cứ thời đại nào, đa số phụ nữ châu Á vẫn ước ao có được một làn da trắng mịn không tì vết. Vậy nên, làm sáng da luôn là điều ưu tiên trong mọi công cuộc dưỡng da, và để sở hữu nền da sáng mịn đều màu thì Serum có kết cấu mỏng nhẹ dễ dàng kết hợp với những bước dưỡng da khác luôn được săn đón.

Không cầu kỳ trong công thức, serum NNO VITE APLICAPZ WHITENING sở hữu bảng thành phần đơn giản nhưng chứa các thành phần làm sáng da tích cực như dẫn xuất vitamin C - ngôi sao trong giới dưỡng trắng, kết hợp cùng vitamin E và Bisabolol thiên nhiên chiết xuất từ cúc La Mã. Tất cả định hướng tác động đến các đốm nâu do nguyên nhân ánh mặt trời, do tuổi tác, sẹo mụn, lỗ chân lông sậm màu, mang đến hiệu quả cho làn da sáng dần lên một cách hoàn hảo.

Những nghiên cứu lâm sàng trên của viện nghiên cứu SPIN CONTROL đã chỉ ra rằng serum dưỡng trắng NNO VITE APLICAPZ WHITENING SERUM đem lại hiệu quả:

• Giảm nếp nhăn, giúp làn da trắng trẻ trung hơn và giúp da đều màu và sáng hơn: 97% người công nhận

• Da trắng hơn: 94% người công nhận

• Dễ sử dụng, dễ hấp thu: 100% người công nhận

Đặc biệt, những thành phần tự nhiên không gây kích ứng với cả những làn da nhạy cảm.

Ngoài hiệu quả dưỡng trắng và vượt trội, cách đóng gói sản phẩm cũng là điểm sáng của dòng tinh chất này.

Các nàng vốn rất đau đầu trong việc bảo quản serum vitamin C bởi hoạt chất này dễ bị ôxy hoá và biến đổi màu trong những ngày nóng. Dựa vào những yếu tố khách quan đó, NNO VITE APLICAPZ WHITENING SERUM được điều chế trong viên nang với phần vỏ đục nhằm ngăn ngừa sự hút ẩm và sự ôxy hoá mà mất hoạt tính của vitamin C. Mỗi viên nang chứa một lượng tinh chất vừa đủ cho một lần sử dụng trên mặt và cổ, vô cùng tiết kiệm và gọn nhẹ.

Thiết kế độc đáo dạng viên nang thật sự làm đẹp lòng phái nữ vì có thể mang theo những vỉ serum dưỡng trắng 10 viên nang gọn nhẹ này bên mình trong những chuyến công tác hay chuyến du lịch ngắn ngày. NNO VITE APLICAPZ WHITENING SERUM không những là dòng serum dưỡng trắng phù hợp cho làn da châu Á đồng thời thiết kế viên nang của sản phẩm cũng có thể trở thành xu hướng làm đẹp nổi trội trong tương lai. Đó cũng là lý do vì sao NNO VITE APLICAPZ WHITENING SERUM được bình chọn là sản phẩm dưỡng trắng đột phá 2022 (do tạp chí ELLE).

Trên hành trình khơi gợi vẻ đẹp của chính mình mỗi cô gái không thể thiếu một người bạn tri kỷ để giúp nàng nuôi dưỡng và duy trì vẻ đẹp đó, vậy thì NNO VITE APLICAPZ WHITENING SERUM chính là "soulmate" của nàng, vừa hiệu quả lại đơn giản, tiện dụng, luôn sẵn sàng cạnh bên mang đến cho bạn làn da sáng mịn rạng rỡ nhất có thể.

Sản phẩm có bán tại các Nhà thuốc và cửa hàng mỹ phẩm toàn quốc

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

Địa chỉ: Tòa nhà E-town, 364 Cộng hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại tư vấn: 1900 23 24 86

Đặt hàng online: https://bit.ly/3kPCfL5

Fanpage: https://www.facebook.com/SerumNNOVITEVN

Website: https://nnovite.com.vn/

https://afamily.vn/giai-phap-duong-trang-dot-pha-duoc-vinh-danh-tai-elle-beauty-awards-2022-20220511070452221.chn