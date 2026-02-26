Giải mã "công nghệ" dưỡng sáng da trong bộ sản phẩm Cellia: thành quả 2 năm nghiên cứu giữa Miharu Beauty và Aishodo Nhật Bản

Khi mỹ phẩm được phát triển như một dự án công nghệ

Thông thường, một sản phẩm mỹ phẩm thương mại có thể được đưa ra thị trường chỉ sau vài tháng gia công. Tuy nhiên, dự án Cellia lại chọn một lộ trình khác: 2 năm R&D (Nghiên cứu và Phát triển) . Đây là một khoảng thời gian đủ dài để thực hiện các quy trình thử nghiệm lâm sàng, tinh chỉnh công thức và kiểm soát độ ổn định của hoạt chất trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Sản phẩm chăm sóc da dầu mụn Cellia.

Miharu Beauty đã thực hiện một bước đi chiến lược khi quyết định bắt tay cùng Tập đoàn Aishodo – một "gã khổng lồ" trong lĩnh vực OEM/ODM mỹ phẩm tại Nhật Bản. Với hệ thống phòng Lab đạt chuẩn quốc tế và kinh nghiệm sản xuất những dòng sản phẩm cao cấp như 7GF hay Blanc2, Aishodo mang đến nền tảng kỹ thuật vững chắc để hiện thực hóa các ý tưởng của Miharu Beauty.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, dự án này tập trung vào việc tối ưu hóa các hoạt chất dưỡng da để phù hợp nhất với đặc điểm sinh học của làn da người Việt, vốn thường xuyên chịu tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Giải quyết bài toán hoạt chất và kích ứng

Xu hướng sử dụng các hoạt chất mạnh như AHA, BHA hay Vitamin C đang bùng nổ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người dùng là tác dụng phụ: gây khô da, bong tróc hoặc "break-out".

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia tại Lab của Aishodo đã ứng dụng công nghệ kiểm soát dầu kết hợp dưỡng sáng đa tầng trong bảng công thức độc quyền của Cellia.

Cơ chế tác động: Các hoạt chất được tinh chỉnh để giải quyết triệt để vấn đề lão hóa và mụn nhưng vẫn đảm bảo hàng rào bảo vệ da không bị tổn thương.

Hiệu năng: Thay vì tập trung vào hiệu ứng tức thì dễ gây xâm lấn, Cellia hướng tới việc ổn định cấu trúc da, cải thiện lỗ chân lông và làm đều màu da thông qua các bước chăm sóc tối giản nhưng hiệu suất cao.

Một trong những điểm nổi bật của Cellia chính là khả năng xử lý vấn đề dầu thừa – tác nhân chính gây ra bít tắc lỗ chân lông và mụn tại Việt Nam.

Sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành

Chủ tịch Hội đồng quản trị Miharu Beauty, bà Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh việc lựa chọn đối tác Aishodo là một quyết định mang tính chiến lược về mặt kỹ thuật: "Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia và nền tảng công nghệ của Nhật Bản để hiện thực hóa các tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch và độ an toàn của sản phẩm."

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Miharu Beauty.

Về phía Nhật Bản, ông Himu Udin - Chủ tịch tập đoàn Aishodo cũng đánh giá cao khả năng phân tích thị trường của đối tác Việt: "Miharu Beauty có tầm nhìn rất rõ ràng về nghiên cứu sản phẩm. Đây là yếu tố then chốt để chúng tôi cùng nhau tạo ra bộ 5 sản phẩm Cellia đáp ứng trọn vẹn các thông số kỹ thuật và kỳ vọng của người dùng."

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thông thái, việc Miharu Beauty tập trung vào nền tảng khoa học và hợp tác quốc tế cho thấy một bước đi bài bản. Cellia không chỉ là một bộ mỹ phẩm, mà là lời giải cho bài toán: Làm sao để dưỡng da hiệu quả mà vẫn duy trì được độ an toàn tuyệt đối.

Sản phẩm đã có mặt tại website Miharu Beauty.

Người dùng hiện có thể tìm hiểu thêm về các thông số sản phẩm và đặt mua trực tiếp tại website cũng như các gian hàng thương mại điện tử chính thức của Miharu Beauty .