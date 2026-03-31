Giải mã "bài toán" uống sữa bằng bình qua từng giai đoạn phát triển của trẻ tại sự kiện ra mắt Grosmimi Việt Nam

Quang Vũ,
Việc lựa chọn bình sữa an toàn và phù hợp với từng mốc phát triển của trẻ luôn là trăn trở lớn của các bà mẹ. Vừa qua, tại sự kiện ra mắt chính thức thương hiệu Grosmimi tại Việt Nam, đại diện nhãn hàng, các chuyên gia y tế cùng những người mẹ nổi tiếng (KOLs) đã cùng nhau thảo luận, mang đến những giải pháp đột phá cho hành trình nuôi con nhàn tênh.

Trong những năm tháng đầu đời, hệ tiêu hóa và kỹ năng vận động của trẻ thay đổi liên tục. Việc chuyển đổi từ ti mẹ sang bình uống, hay từ bình sữa sang cốc tập hút thường kéo theo không ít khó khăn như bé bị sặc, nôn trớ hay từ chối hợp tác.

Hiểu được nỗi trăn trở này, thương hiệu Mẹ & Bé cao cấp nội địa Hàn Quốc – Grosmimi đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối KMG Solution. Chia sẻ tại sự kiện về tâm huyết dành cho sản phẩm, Ông Kim Taejin – Giám đốc công ty GoGreenLife phát biểu:

Đồng tình với quan điểm từ chuyên gia, các Hot Mom/KOLs có mặt tại sân khấu cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế về tính năng độc quyền "vết cắt chữ thập (+), sự mềm mại" của Grosmimi, giúp điều tiết dòng chảy và chống sặc, khắc phục hoàn toàn nỗi sợ bé nôn trớ.

Từ những trăn trở đó, sự xuất hiện của Grosmimi được các chuyên gia đánh giá là một "làn gió mới", giải quyết triệt để bài toán nuôi con hiện đại. Thương hiệu mang đến hệ sinh thái sản phẩm "All-in-one" thông minh. Chỉ với một thân bình làm từ chất liệu cao cấp (chịu nhiệt lên tới 200 độ C, đạt chuẩn FDA), mẹ có thể linh hoạt thay đổi 2 đầu vòi bình cho nhau, và cuối cùng là ống hút trang bị công nghệ van "vết cắt chữ thập (+)" chống sặc.

Sự kiện ra mắt Grosmimi không chỉ giới thiệu một sản phẩm chất lượng nội địa Hàn Quốc đến người tiêu dùng Việt, mà thông qua những chia sẻ từ chuyên gia tại tọa đàm, thương hiệu đã khẳng định sứ mệnh: Đồng hành cùng ba mẹ Việt kiến tạo một hành trình khôn lớn an toàn, khoa học và ngập tràn nụ cười cho bé yêu.

Theo Thanh Niên Việt Copy link 03/31/2026 12:00 (GMT +7)
