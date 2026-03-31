Giải mã "bài toán" uống sữa bằng bình qua từng giai đoạn phát triển của trẻ tại sự kiện ra mắt Grosmimi Việt Nam

Trong những năm tháng đầu đời, hệ tiêu hóa và kỹ năng vận động của trẻ thay đổi liên tục. Việc chuyển đổi từ ti mẹ sang bình uống, hay từ bình sữa sang cốc tập hút thường kéo theo không ít khó khăn như bé bị sặc, nôn trớ hay từ chối hợp tác.

Hiểu được nỗi trăn trở này, thương hiệu Mẹ & Bé cao cấp nội địa Hàn Quốc – Grosmimi đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối KMG Solution. Chia sẻ tại sự kiện về tâm huyết dành cho sản phẩm, Ông Kim Taejin – Giám đốc công ty GoGreenLife phát biểu:

"Tại Hàn Quốc, Grosmimi luôn đặt sự an toàn của trẻ nhỏ lên hàng đầu. Hơn cả một vật dụng ăn uống, chúng tôi nghiên cứu và phát triển Grosmimi như một hệ sinh thái đồng hành cùng sự phát triển của trẻ. Việc sử dụng chất liệu cao cấp và đưa yếu tố an toàn lên hàng đầu chính là lời cam kết của chúng tôi về chất lượng. Chúng tôi vô cùng tự hào khi giờ đây, thông qua KMG Solution, các bà mẹ Việt Nam đã có thể tiếp cận những sản phẩm an toàn và ưu việt nhất từ Grosmimi."

Tiếp lời đại diện Hàn Quốc, Ông Nguyễn Minh Dương - Giám đốc KMG Solution – đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam, chia sẻ về lý do mang thương hiệu này về nước: "Là những người làm trong lĩnh vực Mẹ & Bé, chúng tôi thấu hiểu áp lực của các bà mẹ Việt khi đứng trước vô vàn lựa chọn trên thị trường. Việc hợp tác chiến lược cùng Grosmimi không chỉ là bài toán kinh doanh, mà là tâm huyết của KMG Solution nhằm mang một 'trợ thủ đắc lực' về Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, thiết kế thông minh 'All-in-one' của Grosmimi sẽ giúp hành trình nuôi con của mẹ Việt bớt đi những âu lo và thêm nhiều nụ cười."

Nhằm mang đến góc nhìn khoa học thực tiễn, tâm điểm của sự kiện chính là phiên tọa đàm chuyên sâu với chủ đề "Giải pháp hỗ trợ trẻ nhỏ uống sữa bằng bình an toàn, phù hợp từng giai đoạn phát triển". Tại đây, trong phần chia sẻ chuyên gia đã nhấn mạnh: "Hệ miễn dịch và vòm họng của trẻ sơ sinh rất non nớt. Cha mẹ cần đặc biệt ưu tiên các chất liệu chịu nhiệt cao, không sinh độc tố khi tiệt trùng. Đồng thời, thiết kế van khí phải chuẩn xác để tránh tình trạng đầy hơi, sặc sữa ảnh hưởng đến hệ hô hấp".

Đồng tình với quan điểm từ chuyên gia, các Hot Mom/KOLs có mặt tại sân khấu cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế về tính năng độc quyền "vết cắt chữ thập (+), sự mềm mại" của Grosmimi, giúp điều tiết dòng chảy và chống sặc, khắc phục hoàn toàn nỗi sợ bé nôn trớ.

Từ những trăn trở đó, sự xuất hiện của Grosmimi được các chuyên gia đánh giá là một "làn gió mới", giải quyết triệt để bài toán nuôi con hiện đại. Thương hiệu mang đến hệ sinh thái sản phẩm "All-in-one" thông minh. Chỉ với một thân bình làm từ chất liệu cao cấp (chịu nhiệt lên tới 200 độ C, đạt chuẩn FDA), mẹ có thể linh hoạt thay đổi 2 đầu vòi bình cho nhau, và cuối cùng là ống hút trang bị công nghệ van "vết cắt chữ thập (+)" chống sặc.

Sự kiện ra mắt Grosmimi không chỉ giới thiệu một sản phẩm chất lượng nội địa Hàn Quốc đến người tiêu dùng Việt, mà thông qua những chia sẻ từ chuyên gia tại tọa đàm, thương hiệu đã khẳng định sứ mệnh: Đồng hành cùng ba mẹ Việt kiến tạo một hành trình khôn lớn an toàn, khoa học và ngập tràn nụ cười cho bé yêu.