Gia An giành ngôi Á quân Face Star Kidz 2026

Đêm Chung kết Face Star Kidz 2026 diễn ra với sự góp mặt của nhiều tài năng nhí cùng các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu. Đồng hành cùng chương trình là nhiều tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang như siêu: ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Việt Nam, Á hậu Hương Ly, siêu mẫu Dung Dương, nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng, diễn viên Quang Anh...

Chương trình do MC - BTV Cẩm Ly và MC Ngọc Sơn dẫn dắt, dưới sự chỉ đạo của CEO Trần Hồng Nhung - Nhà sản xuất kiêm Tổng đạo diễn chương trình.

Mở màn đêm Chung kết là tiết mục "Ánh sáng Light" do nhóm Dreamy Xusmin biểu diễn, tạo không khí sôi động. Tiếp đó, Top 20 thí sinh xuất sắc trình diễn bộ sưu tập "SHINE UP", với các thiết kế được phát triển từ ý tưởng của chính các em và hiện thực hóa bởi nhà thiết kế Phạm Trần Thu Hằng.

Xuyên suốt chương trình là thông điệp "Tỏa sáng theo cách của con", khuyến khích các thí sinh tự tin bộc lộ cá tính, năng khiếu và màu sắc riêng. Các em được thử sức với nhiều nội dung như ca hát, nhảy, catwalk, trình diễn nghệ thuật, chụp ảnh và tương tác trước ống kính.

Để có mặt tại đêm Chung kết, Gia An đã trải qua nhiều vòng thi và thử thách cùng các thí sinh nhí. Mỗi vòng thi là một cơ hội để cô bé rèn luyện khả năng trình diễn, biểu cảm, phong thái và sự tự tin trước đám đông.

Tại sân khấu Chung kết, Gia An tiếp tục thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Bên cạnh kỹ năng được rèn luyện, thí sinh vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng phù hợp với lứa tuổi.

Việc góp mặt trong Top 4 là thành quả cho những nỗ lực của Gia An trong suốt hành trình. Danh hiệu Á quân cũng là sự ghi nhận dành cho những gì chàng trai Gia An đã thể hiện tại cuộc thi.

Sau các phần thi, đêm Chung kết lần lượt công bố nhiều danh hiệu như Thí sinh được yêu thích nhất, Đại sứ truyền thông, Gương mặt phong cách, Gương mặt triển vọng, Gương mặt ấn tượng, Gương mặt tỏa sáng và Gương mặt truyền cảm hứng trước khi bước vào phần công bố Top 4.

Khoảnh khắc hồi hộp nhất diễn ra khi Ban Tổ chức công bố danh hiệu cao nhất. Bảo Châu chính thức được xướng tên ở vị trí Quán quân Face Star Kidz 2026. Ba thí sinh còn lại trong Top 4 gồm Gia An, Gia Hân và Trường Sơn lần lượt nhận danh hiệu Á quân Face Star Kidz 2026.

Đại diện Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cùng trao giải cho các thí sinh. Với Gia An, danh hiệu Á quân là dấu mốc đáng nhớ sau hành trình dài rèn luyện và thử sức tại sân chơi dành cho các tài năng nhí.