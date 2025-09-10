GenZ rần rần với trend makeup theo năm sinh: Layout nào hợp tuổi bạn nhất?

Mạng xã hội những ngày gần đây liên tục lan truyền video “chọn makeup theo năm sinh”. Ý tưởng nghe có vẻ lạ nhưng hóa ra lại “chuẩn không cần chỉnh”: mỗi thế hệ mang trong mình một dấu ấn riêng, khi áp dụng lên phong cách trang điểm lại vô cùng ăn khớp.

Nếu 9x đời cuối thích sự quyến rũ mặn mà, thì Gen 2000 lại chuộng nét mềm mại trong veo. Từ foundation, bảng mắt, phấn nền, má hồng cho đến tóc giả và lens, tất cả đều có thể phối hợp để tạo ra một layout mang dấu ấn riêng của từng năm sinh.

1997 - Glam Chic: Quyến rũ mặn mà

Thế hệ 1997 thường được gắn với sự trưởng thành, dám “cháy hết mình”. Layout makeup hợp nhất chính là full glam: mắt khói nâu, đen, son đỏ rượu vang, highlighter bắt sáng rực rỡ. Để hoàn thiện vibe quyến rũ, bạn có thể chọn tóc giả xoăn retro và lens nâu đậm.

1998 - Elegant Nude: Sang trọng mà không gắng gượng

Sinh năm 1998, các cô gái thường hướng đến sự điềm tĩnh, tinh tế. Makeup nude chính là lựa chọn hoàn hảo: foundation mỏng nhẹ, má hồng cam đất, son nude đào. Một mái tóc bob và lens xám khói sẽ tăng thêm nét thanh lịch.

1999 - Y2K Baby: Retro quay trở lại

Đúng tinh thần Y2K, layout dành cho 1999 là mắt pastel, eyeliner mảnh, môi glossy. Bảng mắt hồng/ xanh mint, foundation lì và son bóng giúp gợi nhắc phong cách tuổi teen cuối 9x. Kết hợp tóc búi hoặc tết nhỏ cùng lens xanh baby, bạn sẽ trở thành một fashionista chính hiệu.

2000 - Soft Girl: Dịu dàng trong veo

Những cô gái sinh năm 2000 lại hợp với style “soft girl” ngọt ngào. Điểm nhấn nằm ở cushion glowy, má hồng tán đậm hai bên gò má, son hồng baby. Tóc giả layer Hàn và lens nâu sáng là combo khiến layout thêm hoàn hảo.

2001 - K-beauty Idol: Fan Kpop chính hiệu

2001 gắn với làn sóng Kpop bùng nổ, và layout trang điểm lấy cảm hứng từ idol Hàn chính là lựa chọn. Da sương sương, eyeliner mắt cún, môi ombre đỏ tươi. Thêm tóc giả dài xoăn sóng nước và lens nâu mật ong, bạn sẽ trông như vừa bước ra từ MV.

2002 - E-girl Power: Nổi loạn một chút

Những cô nàng sinh năm 2002 hợp vibe nổi loạn. Layout makeup e-girl với eyeliner đậm, má hồng tán ngang mũi, son đỏ cherry. Foundation matte và phấn phủ lì càng làm look thêm cá tính. Chỉ cần tóc giả đen mái bằng và lens xám lạnh, diện mạo của bạn lập tức “bùng nổ”.

2003 - Coquette Vibe: Kẹo ngọt tinh nghịch

2003 gắn với tinh thần đáng yêu và ngọt ngào. Layout trang điểm kiểu coquette: má hồng búp bê, mi cong, son hồng kẹo ngọt. Với cushion dewy, bảng mắt nhũ hồng và tóc giả buộc nơ, lens nâu sáng, bạn sẽ trông như một nàng công chúa nhỏ.

2004 - Clean Girl: Tối giản nhưng chất

Đến 2004, tinh thần “clean girl” lên ngôi. Layout makeup trong veo, son bóng, highlighter trong suốt chính là điểm nhấn. Tóc gọn gàng và lens nâu nhạt tự nhiên khiến tổng thể sang trọng mà vẫn thu hút.

2005 - Douyin Makeup: GenZ chính hiệu

Năm 2005, thế hệ trẻ nhất trong list lại đồng điệu với layout “Douyin makeup” hot trên mạng xã hội Trung Quốc: mắt long lanh, da sáng, môi đỏ ombre, má hồng tán cao. Cushion sáng tone, bảng mắt nhũ lấp lánh và son tint đỏ cam sẽ giúp bạn “lên hình auto xinh”. Kết hợp tóc layer hoặc tóc bob cúp cùng lens nâu sáng, vibe của bạn sẽ cực chuẩn GenZ.

Từ 1997 đến 2005, mỗi năm sinh đều có một “layout makeup định mệnh”. Trào lưu này không chỉ mang tính vui nhộn mà còn truyền cảm hứng cho các cô gái thử nghiệm, phá cách và tìm ra phong cách trang điểm hợp nhất với mình. Thế mới thấy, makeup đâu chỉ là làm đẹp, đó còn là cách khẳng định cá tính và bản sắc của thế hệ GenZ.