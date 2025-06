GAP × DÔEN: Chương tiếp theo của bản tình ca California

Tháng 6 này, hai thương hiệu – một mang tinh thần Mỹ hiện đại, một khắc họa vẻ đẹp hoài niệm của những người phụ nữ miền biển Tây – sẽ trình làng bộ sưu tập như một bản hòa ca giữa cổ điển và đương đại, giữa sự nhẹ nhàng và góc cạnh tinh tế, giữa chiếc váy maxi dập hoa và chất liệu denim phóng khoáng.

Vẻ đẹp nữ tính được định nghĩa lại

Từ những nếp gấp mềm mại, chất liệu linen nhẹ tênh, đến logo GAP quen thuộc nay được tái hiện bằng phông chữ đặc trưng của DÔEN – tất cả gợi lên hình ảnh của một nàng thơ California, thanh lịch nhưng không kiểu cách, tự nhiên như gió biển. Bộ sưu tập lần này còn đánh dấu một cột mốc quan trọng – khi DÔEN lần đầu tiên thử sức ở dòng thời trang nam, mở rộng ngôn ngữ thiết kế để cho cả gia đình: phụ nữ, nam giới và trẻ em.

Nổi bật nhất trong mùa hè là thiết kế của những chiếc váy Pintuck Floral Midi Dress và Gingham Maxi Dress – với chất liệu linen 100% – là giai điệu mùa hè ngân nga giữa nắng vàng và tiếng sóng.

Ren eyelet trở lại với bản hòa phối màu sắc mới – từ trắng tinh khôi đến đỏ chói lòa – nhưng vẫn giữ nguyên những đường cắt phóng khoáng, phảng phất dư âm retro.

Chất liệu denim được phá cách bằng những dáng oversized, chi tiết xếp ly, hoặc phối gingham dịu mắt – như Oversized Icon Jacket hay Denim Sailor Dress dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trang phục nam mang âm hưởng unisex, từ áo sơ mi cotton hữu cơ, áo thun túi ngực, đến chiếc sơ mi ren đầy gợi cảm – như lời khẳng định rằng sự nữ tính không chỉ là đặc quyền của phụ nữ, mà là một cảm quan cần được lan tỏa trong mọi hình thái.

Tôn vinh thời trang nhân văn

Đằng sau mỗi đường kim mũi chỉ là một triết lý nhân đạo. Toàn bộ bộ sưu tập được sản xuất tại các nhà máy thuộc chương trình RISE (Reimagining Industry to Support Equality) – sáng kiến toàn cầu do GAP Inc. khởi xướng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong chuỗi cung ứng ngành may mặc. Hơn 1,4 triệu phụ nữ và bé gái đã được trao quyền qua chương trình này, khẳng định vai trò của họ không chỉ trong ngành công nghiệp, mà còn trong cộng đồng và xã hội.

"Chúng tôi vinh dự là một doanh nghiệp độc lập được chọn để đồng hành cùng RISE. Những nhà máy sản xuất BST lần này là minh chứng cho việc thời trang có thể đẹp, nhưng vẫn mang giá trị đạo đức và xã hội bền vững," – Kleveland cho biết.

Một chiến dịch thuần cảm xúc

Ống kính của nhiếp ảnh gia Clara Balzary đã lưu giữ những khoảnh khắc chân thật, mộc mạc mà sâu lắng – nơi các gương mặt như Alex Noriet, Bruna Tenorio, Veronica Campos, Imani Randolph, Anny Choi, Achok và Kirsty Hume xuất hiện không chỉ như người mẫu, mà như người kể chuyện. Trong ánh sáng vàng mật của buổi chiều, giữa không gian thiên nhiên phóng khoáng, họ chạm vào nhau bằng sự thân tình và đồng cảm – đúng như tinh thần mà GAP và DÔEN theo đuổi: Cộng đồng; Kết nối và Vẻ đẹp đến từ chính con người.

Về GAP:

GAP là một biểu tượng thời trang Mỹ được công nhận trên toàn cầu. Thành lập tại San Francisco vào năm 1969, GAP đề cao sự độc đáo bằng cách tạo ra những sản phẩm thời trang thiết yếu được yêu thích và mang lại trải nghiệm phù hợp về mặt văn hóa nhằm tôn vinh cá tính độc bản. GAP là thương hiệu quần áo và phụ kiện dành cho người lớn và trẻ em. Gap có mặt tại Việt Nam vào năm 2011, với hệ thống nhiều cửa hàng trên toàn quốc. Sở hữu các sản phẩm trong BST Gap x Dôen tại website .

Về DÔEN:

Ra mắt vào năm 2016 và được thành lập bởi hai chị em sinh ra ở Santa Barbara, Margaret và Katherine Kleveland, cùng với một tập thể các đối tác, DÔEN là một thương hiệu thời trang và phong cách sống đa dạng, được dẫn dắt bởi kỹ thuật số. Sứ mệnh của họ là tạo ra những bộ sưu tập đẹp mắt, bền vững đồng thời hỗ trợ các cá nhân trong tất cả các khía cạnh của tổ chức, và cộng đồng của họ. Các bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, giúp họ trở nên xinh đẹp từ trong cuộc sống sôi động đến bận rộn. Các sản phẩm được chế tác tỉ mỉ để truyền lại cho các thế hệ, gợi lên sự kỳ diệu vượt thời gian và nét nữ tính không thể chối từ. Thương hiệu hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế chia sẻ các giá trị và cam kết về bình đẳng giới và xã hội cũng như đóng góp trở lại bằng cách hợp tác với các quỹ từ thiện mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân viên và cộng đồng xung quanh của họ. Để tìm hiểu thêm về DÔEN, hãy truy cập www.shopdoen.com.