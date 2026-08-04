Gái xinh đi thang máy hút 1 triệu lượt xem, được khen đẹp hơn cả Ngọc Trinh

Không chỉ trên sàn runway, những khoảnh khắc catwalk đời thường của các người đẹp cũng liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ cần một dáng đứng đẹp, một bước đi tự tin giữa không gian đời thường cũng đủ viral cõi mạng.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái tại thang máy trung tâm thương mại đã nhanh chóng hút hơn 1 triệu lượt xem. Dù không diện đồ cầu kỳ, cô vẫn gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài miên man, tỷ lệ cơ thể chuân từng centimet cùng dáng đứng thẳng đầy cuốn hút. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng body của cô gái này còn "đẹp hơn cả Ngọc Trinh". Được biết, nhân vật chính trong đoạn video là Kiều Trinh - nữ người mẫu từng lọt Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Đoạn video hút hơn 1 triệu lượt xem của Kiều Trinh. (Nguồn: TikTok)

Trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, Kiều Trinh gây ấn tượng mạnh với vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc. Người đẹp sở hữu đôi chân dài thẳng tắp, tạo cảm giác tỷ lệ cơ thể nổi bật dù chỉ diện set đồ bodysuit ôm sát. Phần eo nhỏ kết hợp vòng hông gọn gàng giúp tổng thể thêm thanh thoát, tôn lên đường nét cơ thể cân đối.

Đặc biệt, dáng đứng thẳng lưng cùng bờ vai gọn khiến tổng thể vóc dáng của cô thêm phần hút mắt. Khi bước đi, Kiều Trinh giữ được thần thái tự tin, từng bước chân dứt khoát càng làm nổi bật lợi thế hình thể. Body gầy nhưng không thiếu sức sống, săn chắc vừa phải đã giúp cô thu hút mọi ánh nhìn trong khoảnh khắc đời thường, bản thân chính chủ cũng tự ví mình với "ma nơ canh" với body chuẩn mẫu.

Tỷ lệ body cực chuẩn, gầy nhưng vẫn săn chắc của Kiều Trinh.

Không ít ý kiến còn cho rằng body Kiều Trinh đẹp hơn cả Ngọc Trinh.

Kiều Trinh không phải là gương mặt quá xa lạ với những khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và thời trang. Người đẹp sinh năm 2000 từng tham gia nhiều sân chơi nhan sắc, đồng thời gây chú ý trong thời gian gần đây khi xuất hiện tại vòng casting The Face Vietnam. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng cân nặng khoảng 52kg, Kiều Trinh có hình thể cân đối, thanh mảnh nhưng vẫn giữ được nét khỏe khoắn. Điểm nổi bật nhất của cô chính là đôi chân dài miên man với tỷ lệ cơ thể đẹp mắt, giúp mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng thu hút ánh nhìn. Khi diện những trang phục ôm sát, lợi thế hình thể của Kiều Trinh còn thêm phần nổi bật, hút vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên MXH. Body chuẩn từng centimet cũng giúp cô đoạt giải Người đẹp Hình thể tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Đôi chân siêu dài của người đẹp sinh năm 2000.

Hình thể chuẩn của Kiều Trinh qua ống kính cam thường cũng hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên MXH.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Kiều Trinh còn được đánh giá cao ở khả năng catwalk với những bước đi chắc chắn, thần thái tự tin và phong cách trình diễn khá chuyên nghiệp. Nhờ đó, người đẹp đã có cơ hội góp mặt trong nhiều show diễn thời trang và dần xây dựng hình ảnh một nàng mẫu trẻ triển vọng của làng mốt Việt. Những khoảnh khắc đời thường gần đây càng cho thấy sức hút riêng của Kiều Trinh nhờ vóc dáng nổi bật và thần thái cuốn hút.

Kiều Trinh ghi điểm với những bước catwalk vững chắc, tự tin.

Ảnh: TikTok, IGNV.