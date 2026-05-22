Mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm của cô gái người Trung Quốc khi book Hiwon - 1 makeup artist nổi tiếng tại Việt Nam bất ngờ hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ấn tượng sau khi trang điểm, video còn khiến netizen bàn tán rôm rả về mức giá cho diện mạo xinh đẹp này. Theo đó, cô gái được makeup theo phong cách ngọt ngào, làn da căng bóng cùng layout mắt môi khá cầu kỳ, mang đậm vibe hot girl châu Á.

Đoạn video hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. (Nguồn: TikTok)

Trong video, cô gái liên tục bày tỏ sự bất ngờ với trải nghiệm makeup tại Việt Nam. Ngay từ bước đầu tiên, hot girl này đã chú ý khi makeup artist dùng tay để tán che khuyết điểm quầng thâm thay vì dùng cọ hay mút hoàn toàn. Đây là kỹ thuật được nhiều chuyên gia chuyên nghiệp sử dụng vì nhiệt độ từ đầu ngón tay giúp lớp che khuyết điểm tiệp vào da tự nhiên hơn. Ngoài tay nghề, điều khiến cô ấn tượng là sự tỉ mỉ trong quá trình makeup khi chuyên viên liên tục hỏi ý kiến khách từ màu son, má hồng cho đến tông mắt để đảm bảo đúng mong muốn.

Makeup artist thực hiện tỉ mỉ từng bước trang điểm.

Dù ban đầu hơi hoang mang vì lớp highlighter khá đậm do bản thân vốn không quen style makeup kiểu này nhưng cô nàng vẫn tôn trọng phong cách riêng của makeup artist Hiwon. Đặc biệt, cô dành nhiều lời khen cho khả năng blend màu mắt “rất sạch và hòa quyện”, tạo chiều sâu cho đôi mắt. Về mức giá 8 triệu đồng, cô gái vẫn cho rằng hoàn toàn xứng đáng vì lớp makeup được thực hiện cực kỳ kỹ lưỡng, lên hình đẹp và giữ bền suốt gần 12 tiếng.

Thành quả mà cô nàng nhận được và phải công nhận makeup artist Việt Nam quá giỏi.

Tuy nhiên, tâm điểm của đoạn video chính là chi phí cho buổi makeup được gái xinh này tiết lộ. Một bộ phận netizen cho rằng mức giá này hoàn toàn tương xứng với tay nghề, danh tiếng, thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, số khác lại hoảng hốt vì cho rằng mức giá này có phần hơi "chát" so với nhu cầu makeup thông thường. Hơn nữa, cũng có ý kiến cho rằng đường nét và mặt mộc bạn nữ này đã quá đẹp, các bước makeup, xử lý nền cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Netizen tranh cãi về mức giá makeup 8 triệu của Hiwon.

Mặt mộc xinh đẹp của bạn nữ Trung Quốc.

Hiwon hiện là một trong những makeup artist được giới trẻ và nhiều celeb Việt đặc biệt yêu thích nhất hiện nay nhờ phong cách trang điểm trong trẻo, ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, bắt kịp xu hướng. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội với những màn “biến hình” ấn tượng, đặc biệt là kiểu makeup mướt mịn, sắc sảo, mang sự pha trộn giữa style makeup của Hàn - Trung.

Điểm giúp Hiwon tạo được dấu ấn riêng là khả năng xử lý lớp nền rất kỹ, tạo hiệu ứng da mịn căng như filter nhưng vẫn giữ được độ thật khi nhìn ngoài đời. Ngoài ra, anh còn được đánh giá cao ở khả năng blend màu mắt sạch sẽ, phối màu hài hòa và biết điều chỉnh layout phù hợp và tôn lên vẻ đẹp của từng người thay vì makeup “một công thức cho tất cả”.