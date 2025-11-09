G-Dragon ở Hà Nội bị đẹp trai!

Đúng lời hứa với fan Việt hồi tháng 6, "anh Long" nói quay lại và đã quay lại thật. Trở lại Việt Nam lần thứ hai trong năm, ông hoàng Kpop khiến fan Việt cảm nhận rõ tình cảm "người nhà" khi cùng hát, cùng quẩy đến khản giọng. Đúng như kỳ vọng, Ubermensch in Hanoi không chỉ là concert âm nhạc, mà là một đại tiệc thời trang khi mỗi lần G-DRAGON xuất hiện, sân khấu lại hóa thành bữa tiệc thị giác đầy màu sắc.



Mãn nhãn với những outfit tại Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI.

Visual của G-Dragon trong đêm diễn đầu tiên đã khiến người hâm mộ không thể không khen. Thủ lĩnh BIGBANG ghi điểm với diện mạo bảnh bao, cool ngầu trong từng tạo hình, làn da căng mướt mịn giúp anh thêm phần trẻ trung, rạng rỡ. Có thể thấy, nam nghệ sĩ đã giảm cân kết hợp cùng việc tập luyện để có được visual hoàn hảo, body khoẻ khoắn nét căng trước mặt fan Việt.

G-Dragon khiến khán đài bùng nổ khi xuất hiện trong thiết kế hoa hồng 3D đỏ rực quen thuộc, đội vương miện quyền lực đúng chất "ông hoàng". Trang phục tưởng chừng “hoa hòe hoa sói” nhưng khi thủ lĩnh BIGBANG khoác lên người, bộ cánh lại mang vẻ quyền lực, lộng lẫy pha trộn nét unisex đặc trưng.

Với những bản tình ca quen thuộc, nam nghệ sĩ đổi sang áo khoác dáng dài ánh bạc, nổi bần bật dưới ánh đèn, bước đi giữa khung cảnh ngai bạc Ubermensch huyền ảo. Visual này xứng đáng phong thần.

"Anh Long” khiến cả sân vận động như vỡ òa với combo boy phố trong truyền thuyết khi kết hợp áo khoác xanh cùng với áo ôm body, quần skinny jeans – tưởng chẳng ăn khớp, mà khoác lên người G-DRAGON lại “chuẩn không cần chỉnh”.

G-DRAGON điển trai đến “nín thở” trong bộ suit lịch lãm kết hợp mũ cói rộng vành - phong cách kinh điển anh từng lăng xê suốt các chặng world tour.

Cận cảnh visual sáng trưng cùng thần thái rạng rỡ của G-Dragon. "Anh Long" xứng danh nam thần màn LED ngay lúc này.

Vẫn là 1 G-Dragon swag với áo khoác lông dáng dài, bên trong là áo ba lỗ trắng basic phối cùng quần skinny ánh kim và kính trắng m, mũ lưỡi trai, tạo nên hình ảnh vừa nổi loạn vừa đẳng cấp cho “ông hoàng thời trang”.

Vóc dáng săn chắc hơn, bắp tay rắn rỏi và cơ bắp rõ nét - minh chứng cho quá trình tập luyện nghiêm túc để xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất trên sân khấu của ngôi sao hàng đầu Kpop.

Chưa hết, ở phần send-off, G-Dragon cũng "đốn tim" khán giả với visual nét căng. Dù đã tẩy trang nhưng những khoảnh khắc cam thường cận mặt của thủ lĩnh BIGBANG vẫn không điểm chê, làn da mịn màng, trẻ trung và thần thái sáng bừng như chưa biết mệt sau hơn hai tiếng biểu diễn.

Ảnh và Clip: Team Sự Kiện, Như Hoàn