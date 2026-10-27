Fan Việt xinh như mộng mặc váy cưới được G-Dragon "thả tim": Chi phí chưa đến 2 triệu nhưng đầy ý nghĩa

Không chỉ bùng nổ bởi âm nhạc và màn hội ngộ được mong chờ suốt nhiều năm, concert BIGBANG tại Việt Nam còn tạo nên một chủ đề nóng trên mạng xã hội: Thời trang của người hâm mộ. Những ngày qua, loạt hình ảnh VIP Việt đầu tư trang phục để gặp thần tượng liên tục được chia sẻ, thậm chí vượt ra ngoài cộng đồng fan trong nước và nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ quốc tế. Từ những outfit cá tính, đậm chất hip-hop đến váy áo nữ tính, quyến rũ hay các thiết kế cut-out táo bạo, khán giả Việt cho thấy sự sáng tạo và khả năng biến ngày đi concert thành một dịp trình diễn phong cách thực thụ. Không chỉ đa dạng về thẩm mỹ, nhiều người còn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để chuẩn bị cho khoảnh khắc gặp lại thần tượng sau thời gian dài chờ đợi.

Một trong những outfit gây chú ý nhất thuộc về Nguyễn Thanh Tâm, thường được biết đến với nickname Tomxinh - 1 KOL sở hữu hơn 60.000 người theo dõi trên Instagram. Chiếc váy cưới do cô tự chuẩn bị đã thu hút hơn 30.000 lượt thả tim trên mạng xã hội, đặc biệt còn được chính idol G-Dragon nhấn thích. Không đơn thuần là một bộ trang phục nổi bật giữa đám đông, thiết kế này còn là món quà tinh thần mà cô gái dành cho những nghệ sĩ mình yêu mến suốt nhiều năm.

Cô nàng chia sẻ sự phấn khích sau khi loạt ảnh khoe outfit được chính G-Dragon "thả tim".

Chiếc váy cưới được thiết kế với dáng quây ngực, phom dáng ngắn với phần thân trên ôm sát cùng 1 phần tà dài xòe rộng phía sau, tạo hiệu ứng bồng bềnh, thướt tha mỗi khi di chuyển. Chất liệu trắng nhẹ giúp tổng thể giữ được nét mềm mại, nữ tính, trong khi lớp voan dài phía sau càng làm tăng cảm giác như một cô dâu thực thụ đang bước vào lễ đường.

Thế nhưng, thay vì những chi tiết ren, hoa thêu hay đính đá thường thấy trên váy cưới, bề mặt thiết kế lại được phủ kín bằng các hình vẽ và biểu tượng gắn liền với BIGBANG. Kí hiệu tên nhóm, biểu tượng album, hình mặt cười, hoa cúc cùng những nét vẽ ngộ nghĩnh, tên các thành viên xuất hiện rải rác trên thân váy, tạo nên một tổng thể vừa ngẫu hứng vừa giàu ý nghĩa. Chiếc váy trắng vì thế không chỉ có độ bay bổng của trang phục cưới mà còn mang tinh thần tự do, nghịch ngợm và đầy cá tính của một V.I.P lâu năm. Hot girl sinh năm 1999 phối cùng 1 đôi boots cao để tăng vẻ phóng khoáng, cá tính cho tổng thể.

Chiếc váy cưới độc lạ với những biểu tượng gắn liền với BIGBANG của Thanh Tâm.

Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng thực hiện, Thanh Tâm cho biết cảm hứng ban đầu đến từ ca khúc Wedding Dress của Taeyang. "Mình là big fan của TAEYANG đã 17 năm rồi. Và không chỉ là big fan của TAEYANG, mình còn là big fan của BIGBANG nữa; nên mình đã muốn thể hiện hết trên chiếc váy ấy bằng những biểu tượng mà ai nhìn cũng sẽ nghĩ ngay tới BIGBANG", cô chia sẻ.

Điều gây bất ngờ là tổng chi phí cho tạo hình đặc biệt này được cô nàng tiết lộ chỉ rơi vào khoảng 1–2 triệu đồng. Thay vì đặt may một thiết kế cầu kỳ hay tìm đến những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, Thanh Tâm tự tay vẽ lên váy, dành khoảng hai ngày để hoàn thiện từng chi tiết. Với cô, giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền bỏ ra mà ở tình cảm được gửi gắm qua mỗi nét vẽ. Những biểu tượng trên váy không chỉ để người khác nhận ra BIGBANG, mà còn lưu giữ những ký ức và cảm xúc của một người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm suốt gần hai thập kỷ.

Chiếc váy cưới được lấy ý tưởng từ ca khúc Wedding Dress của Taeyang và do chính Thanh Tâm tự costume.

Khoảnh khắc G-Dragon nhấn thích hình ảnh chiếc váy cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt với Thanh Tâm. Cô nàng không giấu nổi niềm vui sướng, sau đó là xúc động vì tình cảm mình dành cho thần tượng dường như đã được hồi đáp sau rất nhiều năm. Đằng sau thành quả được hàng chục nghìn người yêu thích ấy còn có một câu chuyện nhỏ ít ai biết: Trong lúc vẽ váy và bật nhạc BIGBANG để ôn lại các ca khúc trước concert, Thanh Tâm đã vô thức bật khóc làm ướt vải, khiến một vài hình vẽ bị nhòe nhẹ mà nếu nhìn kỹ mới nhận ra.

Nhưng chính điều này cũng khiến chiếc váy trở nên đặc biệt hơn. Những nét vẽ chưa hoàn hảo không làm giảm giá trị của trang phục, trái lại còn lưu lại cảm xúc chân thật của người làm ra nó. "Có thể không phải là trang phục đẹp nhất, nhưng với mình, nó là trang phục ý nghĩa nhất", cô nàng bộc bạch.

Thanh Tâm sử dụng thêm cả những huy hiệu của idol đính kết tạo thành 1 chiếc sash xinh xắn.

Trang phục ý nghĩa và ấn tượng phần nào lý giải vì sao thời trang fan Việt tại concert BIGBANG lại được quan tâm đến vậy. Đó không chỉ là cuộc đua xem ai mặc đẹp hay nổi bật hơn giữa hàng nghìn khán giả, mà còn là cách mỗi người kể câu chuyện riêng về tình yêu dành cho thần tượng. Có người chọn vẻ ngoài thời thượng, có người đầu tư những bộ cánh cầu kỳ, còn Thanh Tâm biến chiếc váy cưới thành một cuốn nhật ký bằng hình ảnh về hành trình 17 năm yêu mến Taeyang và BIGBANG. Và đôi khi, chính những cảm xúc chân thành ấy mới là thứ khiến một outfit vượt khỏi khuôn khổ thời trang, chạm đến trái tim của cả cộng đồng người hâm mộ.

Ngoài đời, gu thời trang của Thanh Tâm cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích vì mang vẻ cá tính, sành điệu.

Ảnh: IGNV.