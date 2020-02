"Cây son Two Tone Lip Bar của Laneige rất hợp với người thích make up nhẹ nhàng như mình, nên thấy Song Hye Kyo dùng trên phim là mình tìm mua ngay không do dự. Mà nói thật là chỉ khi thấy Song Hye Kyo sử dụng trong "Hậu duệ mặt trời", mình mới biết đến cây son thú vị này" - Mina chia sẻ.