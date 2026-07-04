Trong khi Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng giúp Tây Ban Nha giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, một "ngôi sao" khác của gia đình Yamal cũng bất ngờ chiếm trọn sự chú ý trên mạng xã hội. Đó là cậu em trai mới 3 tuổi Keyne với màn cổ vũ đầy phấn khích trên khán đài.

Ở trận thắng 3-0 trước Áo tại Los Angeles, Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp. Mikel Oyarzabal lập cú đúp, còn Pedro Porro ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Yamal vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất bên phía "La Roja" nhờ những pha xử lý kỹ thuật và sự năng nổ trên hàng công.

Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, đoạn video ghi lại phản ứng của Keyne mới là nội dung được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ ba, cậu bé 3 tuổi bật dậy khỏi ghế, hét lớn "Vamos!" rồi ăn mừng bằng tất cả sự phấn khích. Biểu cảm hồn nhiên cùng tình yêu bóng đá dành cho anh trai khiến hàng triệu người xem thích thú.

Yamal xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha 3-0 Áo (Ảnh: Getty)

Em trai 3 tuổi của Lamine Yamal gây sốt vì biểu cảm cổ vũ quá cuồng nhiệt

Người hâm mộ rẩm rộ bình luận: "Đó chắc chắn là fan cuồng số một của Lamine Yamal", "Tiếng 'Vamos!' này đúng chất Tây Ban Nha nhất mà tôi từng được nghe", "Cậu nhóc thực sự sống trong từng khoảnh khắc của trận đấu", "Chỉ cần xem màn ăn mừng ấy cũng đủ khiến tôi mỉm cười".

Sau trận đấu, chính Yamal cũng dành những lời đầy tình cảm khi nhắc đến cậu em trai. "Tôi rất xúc động khi nhìn thấy em trai mình hạnh phúc. Mẹ tôi cũng đang sống cuộc sống mà bà luôn mơ ước và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc".

Ngôi sao 18 tuổi còn khiến nhiều người bất ngờ khi nói về tình cảm đặc biệt dành cho em trai: "Tôi yêu em trai mình vô cùng. Với tôi, thằng bé giống như con trai của mình vậy".

Ảnh: Getty.