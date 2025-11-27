Em gái Trấn Thành giống Triệu Lộ Tư?

Nhiều mỹ nhân Việt đôi khi khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến các minh tinh châu Á nhờ thần thái, visual và phong cách ngày càng thăng hạng. Mới đây, Uyển Ân thu hút mọi ống kính khi xuất hiện cùng Trấn Thành tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ngồi cùng hàng với những tên tuổi đình đám. Diện mạo rạng rỡ, đường nét thanh tú cùng khí chất nhẹ nhàng giúp người đẹp sinh năm 1999 ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Thậm chí, không ít khán giả còn nhận xét rằng góc nghiêng của em gái Trấn Thành thoạt nhìn rất giống Triệu Lộ Tư, với vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ.

Uyển Ân thu hút sự chú ý khi ngồi cùng hàng với những tên tuổi đình đám trong làng phim Việt. (Nguồn: chumchum)

Sở dĩ, góc nghiêng của Uyển Ân trong khoảnh khắc này khiến dân tình liên tưởng ngay đến Triệu Lộ Tư nhờ đường nét cân đối, sống mũi thẳng tắp, cùng đường viền cằm nhẹ nhàng, hài hòa. Không chỉ vậy, phong thái nhẹ nhàng của cô càng càng tôn lên nét đẹp tự nhiên, toát ra vẻ dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút. Ở góc máy nghiêng, ánh mắt nữ diễn viên càng ánh lên nét ngọt ngào, to tròn trong trẻo giống với minh tinh Cbiz.

Góc nghiêng của Uyển Ân mang vẻ trong trẻo, ngọt ngào giống với minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân.

Không những hao hao ở đường nét khuông mặt, cộng đồng mạng cho rằng kiểu tóc của Uyển Ân cũng giống Triệu Lộ Tư.

Uyển Ân xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách thanh lịch, tinh tế và dịu dàng. Em gái Trấn Thành diện một bộ đầm đầm cúp ngực trắng với phom dáng bồng bềnh, thanh thoát. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup tông hồng trong trẻo kết hợp cùng mái tóc buông lơi, uốn xoăn nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng. Không cần trang sức, phụ kiện cầu kỳ, ngôi sao trẻ vẫn khiến dân tình khó lòng rời mắt.

Nụ cười rạng rỡ, tươi tắn cùng làn da sáng giúp nữ diễn viên ghi điểm với khán giả. (Ảnh: Trần Thắng)

Sau khi giảm thành công 12 kg, Uyển Ân thực sự thăng hạng nhan sắc một cách rõ rệt — gương mặt cô trở nên thanh thoát hơn, dáng người thon gọn, mảnh mai, giúp tổng thể visual nhìn cuốn hút và ấn tượng hơn hẳn. Với chiều cao 1m68 cùng làn da trắng mịn, vóc dáng mới giúp Uyển Ân dễ dàng diện đồ ôm sát, khoe eo, ngày càng xinh xắn ngọt ngào. Việc giảm cân không chỉ “đổi dáng”, mà còn giúp phong cách và thần thái của người đẹp sinh năm 1999 thăng hạng đáng kể.

Uyển Ân thăng hạng nhan sắc nhờ giảm 12kg.