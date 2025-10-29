Em chồng Tăng Thanh Hà quá đẳng cấp

Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đồng thời là em chồng của Tăng Thanh Hà, mới đây đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi thông báo sắp lên xe hoa cùng chồng ngoại quốc. Là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu Việt, Tiên Nguyễn luôn thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp kiêu kỳ, phong cách thời thượng và cuộc sống xa hoa hiếm ai sánh kịp. Cô được mệnh danh là nàng tiểu thư "sinh ra đã ở vạch đích", sở hữu cả nhan sắc, tiền tài lẫn khí chất chuẩn con nhà tài phiệt.

Tiên Nguyễn thông báo lên xe hoa cùng chồng ngoại quốc. Hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2025 tại TP.HCM

Tiên Nguyễn và Tăng Thanh Hà từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp

Trên trang Instagram cá nhân với hơn 250.000 lượt theo dõi, Tiên Nguyễn luôn thu hút sự chú ý bởi hình ảnh sang trọng và tinh tế. Không chỉ được biết đến với xuất thân danh giá và nhan sắc nổi bật, cô còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ gu thời trang thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng, cuốn hút rất riêng.

Ngắm loạt outfit của Tiên Nguyễn, chắc chắn chị em sẽ bỏ túi được vô số mẹo phối đồ đơn giản mà sang.

Tiên Nguyễn xuất hiện với phong cách tối giản nhưng sang trọng trong cây đồ đen gồm áo cổ yếm và quần ống loe. Thiết kế giúp tôn vai, kéo dài chân và tạo hiệu ứng dáng cân đối. Cô khéo léo điểm thêm vài món trang sức như đồng hồ, vòng cổ để hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch mà vẫn giữ được nét thời thượng đặc trưng

Style của Tiên Nguyễn khá đa dạng và linh hoạt, cô cũng thường ưu ái những set đồ đơn sắc, chẳng hạn như tông trắng tinh khôi. Cô phối tank top trắng cùng chân váy dài đồng màu, tạo tổng thể vừa đơn giản vừa sang trọng. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng Moschino bản to, giúp outfit thêm cá tính, hiện đại mà vẫn giữ được sự tinh tế, nhã nhặn

Blazer là item được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, và Tiên Nguyễn cũng nằm trong số đó. Cô chọn cách phối tối giản với áo blazer và quần short đồng màu, kết hợp cùng tank top trắng bên trong. Sự kết hợp giữa gam be nhạt và trắng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn rất thời thượng

Bất kể là style Á hay Âu, Tiên Nguyễn đều có thể chinh phục một cách dễ dàng. Trong một outfit mùa lạnh nổi bật, Tiên Nguyễn áo thun đen và quần skinny đồng màu, khéo léo tạo điểm nhấn với chiếc áo lông sang trọng. Sự kết hợp này vừa giúp giữ ấm, vừa toát lên vẻ thời thượng, đẳng cấp đúng chuẩn "rich kid" chính hiệu

Tủ đồ của Tiên Nguyễn luôn ngập tràn những thiết kế váy mang đậm nét nữ tính và sang trọng. Cô đặc biệt yêu thích kiểu váy hoa tay phồng phối cùng giày búp bê, vừa nhẹ nhàng, thanh lịch lại toát lên vẻ yêu kiều. Set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và khí chất của nàng ái nữ nhà tỷ phú

Diện váy trắng dáng dài, Tiên Nguyễn ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại tôn lên trọn vẹn nét thanh thoát và sang trọng vốn có, mang đến vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển. Đây là kiểu váy dễ mặc, phù hợp nhiều dịp, chị em nào theo đuổi phong cách tinh tế và nữ tính chắc chắn nên thử



