Em bé được "sinh ra hai lần" duy nhất trên thế giới

Một em bé ở Mỹ đã được "sinh ra hai lần" một cách đáng kinh ngạc sau một ca phẫu thuật cứu sống.

Cô bé Lynlee Hope Boemer chính thức chào đời vào tháng 6 năm 2016, 13 tuần sau khi em bé lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới.

Bé Lynlee có thể coi là người duy nhất trong lịch sử y học được ghi nhận đã "sinh ra hai lần", với 2 ca "chào đời" khác nhau.

Khi em bé còn trong bụng mẹ, kết quả siêu âm cho thấy đã phát triển khối u quái thai xương cùng cụt trong tử cung. Khối u có khả năng gây tử vong này có kích thước gần bằng thai nhi và làm chệch hướng máu khỏi thai nhi - làm tăng nguy cơ suy tim gây tử vong.

Các bác sĩ phát hiện khối u ở cột sống của thai nhi (Ảnh: BBC News)

Vì vậy, khi Lynlee mới được 23 tuần tuổi và chỉ nặng 0,53kg, các bác sĩ tại Trung tâm Thai nhi Texas đã quyết định đưa bé ra khỏi bụng mẹ Margaret để bé có thể trải qua ca phẫu thuật cứu sống bé. Margaret chia sẻ với CNN: "Vào tuần thứ 23, khối u đã làm tim con ngừng hoạt động và khiến con bị suy tim, vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc để khối u chiếm lấy cơ thể hoặc trao cho Lynleecơ hội sống. Đó là một quyết định dễ dàng đối với chúng tôi: Chúng tôi muốn tìm lại sự sống cho con."

Quyết định dũng cảm của Margaret đã giúp cứu sống Lynlee (Ảnh: BBC News)

U quái thai xương cùng cụt là một dạng khối u hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở một trong 30.000 đến 70.000 ca sinh sống và Lynlee chỉ có 50% cơ hội sống sót.

Ca phẫu thuật đã thành công, mặc dù tim của em bé gần như ngừng đập khi em bị "treo lơ lửng trên không". Hầu hết khối u khổng lồ đã được cắt bỏ và em bé được đưa trở lại tử cung của mẹ, sau đó tử cung được khâu lại.

Sau đó, khoảng 13 tuần sau, cô bé được sinh ra lần nữa bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,4kg vào ngày 6 tháng 6, sau khi mẹ Margaret phải nằm nghỉ ngơi trên giường trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Lynlee cuối cùng đã chào đời với cân nặng khỏe mạnh hơn nhiều

Lynleee đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác để loại bỏ phần khối u còn lại ở xương cụt khi mới 8 ngày tuổi và cho đến nay đã 9 năm trôi qua, cô bé vẫn tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

"Em bé được sinh ra 2 lần" hiện trưởng thành khỏe mạnh

Nguồn: Ladbible