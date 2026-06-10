Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ đoạn camera góc lớp học của con mình cùng dòng tâm sự đầy bất lực: “Lúc này em bé chỉ mới 18 tháng, vì phải đi làm nên ba mẹ không thể rước sớm. Các bạn về hết rồi con phải ngồi lại một mình đợi mẹ. Em rất ngoan nhưng mẹ thì rất xót”. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận được bão tương tác và sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Em bé ngoan ngoãn chờ mẹ đến đón

Trong video, khi kim đồng hồ đã điểm giờ muộn, không gian lớp học vốn náo nhiệt ban ngày giờ đây im ắng đến lạ. Tất cả các bạn cùng lớp đều đã được bố mẹ đón về từ sớm.

Giữa sàn nhà rộng thênh thang, em bé 18 tháng tuổi ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu sát góc tường. Không quấy khóc, không đòi hỏi, con cứ ngồi yên một chỗ, hai bàn tay nhỏ xíu chốc chốc lại tự vỗ vào nhau, đôi chân đung đưa tự tìm niềm vui cho mình. Thỉnh thoảng, ánh mắt ngây thơ của em lại ngước nhìn ra phía cửa ra vào, ngóng trông một bóng hình quen thuộc.

Chính cái sự "ngoan ngoãn", tự lập một cách quá sớm của đứa trẻ mới hơn một tuổi rưỡi này lại là mũi dao cứa vào lòng người xem. Nhiều bình luận để lại dưới bài viết đều thừa nhận họ đã "rơm rớm nước mắt" khi nhìn thấy cảnh này.

Hình ảnh của em bé không chỉ gây thương cảm mà còn nỗi lòng của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay. Giữa áp lực mưu sinh, cơm áo gạo tiền và những giờ tăng ca bất khả kháng, việc đón con muộn hay bắt buộc phải cho con đi trẻ sớm là tình cảnh mà không ai mong muốn nhưng vẫn phải cắn răng chấp nhận.

Phía sau màn hình camera là người mẹ đang thắt lòng vì xót con, và phía trước camera là đứa trẻ đang phải học cách lớn lên, học cách đối diện với sự cô đơn từ khi còn quá non nớt.

"Xem clip mà cay mũi. Ai làm cha làm mẹ rồi mới hiểu cảm giác bất lực này, đi làm mà lòng như lửa đốt, chỉ ước có phép thuật để bay ngay về với con", một tài khoản mạng xã hội xúc động chia sẻ.

Đoạn clip ngắn từ cuộc sống thực tế này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về những hy sinh thầm lặng của cả cha mẹ và con cái trong hành trình trưởng thành. Có lẽ, sau một ngày dài chờ đợi, phần thưởng ấm áp nhất của em bé chính là cái ôm thật chặt của mẹ khi tan làm.