Em bé 1 tuổi nặng 17,5kg gây sốt mạng, ông ngoại bế cháu mà như bị cháu bế lại

Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh “ông ngoại bế cậu cháu mũm mĩm” do một cư dân mạng tại Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, em bé chưa đầy 13 tháng tuổi có thân hình tròn trịa, bụ bẫm, khi được ông ngoại bế lên trông có phần khá vất vả. Người đăng video còn hài hước chú thích: “Không phải ông bế cháu đâu, mà cháu sắp bế lại ông rồi!”

Đoạn clip thu hút hơn 400.000 lượt thích, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ hình ảnh con mình, khiến phần bình luận trở thành “sân chơi khoe con” vô cùng sôi động.

Ngày 17/4, liên hệ với mẹ của bé – chị Diệp. Chị cho biết bé có tên ở nhà là Tiểu Mãn , cao 82cm và nặng tới 35 cân (khoảng 17,5kg) , rõ ràng “to con” hơn so với các bạn cùng tuổi.

Gia đình luôn duy trì nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ , sinh hoạt của bé khá đều đặn, mỗi ngày đều có thời gian vui chơi vận động và được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện chính quy. Hiện tại, bé vẫn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, chị cũng cho biết theo đánh giá của bác sĩ, cân nặng 35 cân ở trẻ 1 tuổi đã vượt tiêu chuẩn, thuộc nhóm thừa cân . Dù vậy, lượng sữa và số lần bú của bé vẫn nằm trong mức bình thường, và trong 3 tháng gần đây cân nặng không tăng thêm.

Chị Diệp chia sẻ thêm, ông ngoại rất yêu thương cháu, mỗi ngày sau giờ làm việc đều dành thời gian chơi cùng bé. Bé cũng rất quấn ông, hễ thấy ông là giơ tay đòi bế. Những khoảnh khắc đời thường ấm áp này được ghi lại và bất ngờ nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Chị nói: “Hình ảnh bé trắng trẻo, bụ bẫm, ngây thơ đã mang lại cảm giác dễ chịu cho rất nhiều người. Sự yêu mến của mọi người khiến gia đình rất ấm lòng.”

Tên gọi “Tiểu Mãn” mang ý nghĩa “một niềm trọn vẹn nhỏ bé, lớn lên từng chút một”. Gia đình chỉ mong con bình an, khỏe mạnh, lớn lên vui vẻ, trở thành một người tử tế, ấm áp . Chị cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng và cho biết sẽ tiếp tục ghi lại hành trình trưởng thành của con.

Trước trường hợp này, bác sĩ Lý Thụy Trân , Trưởng khoa Bảo vệ sức khỏe trẻ em – Bệnh viện Nhi Vũ Hán, cho biết:

Trẻ 1 tuổi có chiều cao trung bình khoảng 75cm , cân nặng khoảng 10kg Bé Tiểu Mãn có chiều cao nhỉnh hơn, nhưng cân nặng vượt chuẩn rõ rệt

Bác sĩ khuyến nghị:

Điều chỉnh chế độ ăn và thói quen sinh hoạt

Tránh thực phẩm nhiều năng lượng. Tăng cường vận động như bò, đi, chơi đùa để tiêu hao năng lượng

Đồng thời nhấn mạnh, việc bổ sung ăn dặm và kiểm soát lượng sữa là rất quan trọng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

Nên cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi

Từ 6 tháng tuổi cần bổ sung thực phẩm như bột giàu sắt, trứng, thịt nạc…

Lượng sữa tham khảo:

Trước 6 tháng: 100–150ml/kg/ngày 6 tháng

1 tuổi: 700–900ml/ngày

Sau 1 tuổi: 400–500ml/ngày (không nên vượt quá 600ml để tránh ảnh hưởng bữa chính)

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám định kỳ để theo dõi sự phát triển và kiểm soát cân nặng một cách khoa học theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nguồn: Quang Minh Nhật Báo