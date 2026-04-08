Dyson công bố bộ đôi đại sứ khu vực: Jang Won Young và Park Bo Gum

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường hiện diện của Dyson tại thị trường châu Á, thông qua hai biểu tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở cả lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống.

Jang Won Young – đại diện cho kỷ nguyên tạo kiểu tóc thông minh

Trong vai trò đại sứ dòng sản phẩm tạo kiểu tóc, Jang Won Young sẽ đồng hành cùng Dyson Beauty trong các chiến dịch giới thiệu công nghệ mới, đặc biệt là các thiết bị như Dyson Airwrap.

Theo Dyson, sự hợp tác này phản ánh sự đồng điệu giữa tinh thần không ngừng đổi mới của thương hiệu và phong cách biến hóa linh hoạt của nữ thần tượng Gen Z. Không chỉ sở hữu hình ảnh thời trang nổi bật, Jang Won Young còn gây ấn tượng với mái tóc óng mượt – yếu tố giúp cô trở thành đại diện phù hợp cho triết lý "tạo kiểu mà vẫn bảo vệ tóc".

Bà Kathleen Pierce, Giám đốc Lĩnh vực Làm đẹp của Dyson, cho biết việc lựa chọn Jang Won Young không chỉ đến từ sức ảnh hưởng mà còn bởi sự tương thích với định hướng phát triển sản phẩm:

"Cô hội tụ đầy đủ các yếu tố về thẩm mỹ, hiệu suất và cá tính mà Dyson theo đuổi. Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau mở ra một chương mới cho xu hướng tạo kiểu thông minh, đồng thời giữ mái tóc người dùng luôn khỏe mạnh."

Về phía mình, nữ thần tượng chia sẻ mái tóc luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hình ảnh sân khấu. Cô cho biết Dyson Airwrap là thiết bị "bất ly thân", giúp thử nghiệm nhiều phong cách mà không làm tổn hại cấu trúc tóc.

Park Bo Gum – gương mặt đại diện cho hệ sinh thái công nghệ gia dụng

Song song với mảng làm đẹp, Park Bo Gum được Dyson lựa chọn làm đại sứ cho các dòng thiết bị gia dụng và công nghệ sống.

Hình ảnh gần gũi, đáng tin cậy của nam diễn viên được đánh giá phù hợp với triết lý phát triển sản phẩm của Dyson – tập trung giải quyết các vấn đề thường nhật bằng công nghệ. Trong vai trò mới, Park Bo Gum sẽ tham gia quảng bá các sản phẩm chủ lực, bao gồm cả thiết bị làm sạch ứng dụng AI như robot Dyson Spot+Scrub.

Đại diện thương hiệu cho biết, sự xuất hiện của nam diễn viên giúp truyền tải rõ hơn giá trị cốt lõi của Dyson: nâng cao chất lượng sống thông qua những giải pháp công nghệ hiệu quả và tiện nghi.





Chia sẻ về sự hợp tác, Park Bo Gum cho biết: "Với tôi, nhà là nơi để tái tạo năng lượng. Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian sống tiện nghi và hiệu quả. Tôi rất mong được chia sẻ những sáng tạo của Dyson đến với mọi người."

Chiến lược dài hạn: kết hợp làm đẹp và công nghệ sống

Việc công bố đồng thời hai đại sứ ở hai lĩnh vực khác nhau cho thấy Dyson đang theo đuổi chiến lược mở rộng toàn diện tại thị trường châu Á – từ làm đẹp cá nhân đến hệ sinh thái thiết bị gia dụng.

Trước đó, thương hiệu đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu với khoản ngân sách lên tới 500 triệu bảng Anh, tập trung vào khoa học tóc và phát triển các sản phẩm như Airwrap thế hệ mới, máy sấy Supersonic hay các dòng chăm sóc tóc chuyên biệt.

Sự kết hợp giữa một biểu tượng Gen Z như Jang Won Young và hình ảnh nam diễn viên quốc dân Park Bo Gum được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, giúp Dyson tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng và củng cố vị thế tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương.