Mùa hè là mùa của những chuyến xê dịch không ngừng nghỉ, khi hội chị em rộn ràng lên đồ xinh để đi chơi, chụp ảnh. Không đứng ngoài đường đu dàn mỹ nhân Vbiz cũng nhập cuộc từ đầu hè, tranh thủ cả kỳ nghỉ lễ 30/4 để vi vu khắp nơi, từ lên núi lên rừng đến check-in biển xanh nắng vàng. Dù xuất hiện ở đâu, điểm chung là các mỹ nhân Việt đều ghi điểm với phong cách thời trang nổi bật, vừa tôn dáng vừa bắt trend, khiến ai nhìn cũng muốn lưu lại vài set đồ để "bỏ túi" cho những chuyến du lịch sắp tới.

Tiểu Vy mới đây vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại một resort 6 sao ở Khánh Hòa, gây chú ý với phong cách vừa sành điệu vừa xinh xắn. Cô chọn set đồ gồm áo dáng yếm hở lưng kết hợp quần suông mềm mại, tạo cảm giác thướt tha và thoải mái. Tổng thể outfit cực hợp vibe nghỉ dưỡng, vừa tôn dáng vừa toát lên nét điệu đà

Sau màn giảm 12 cân ấn tượng, Uyển Ân ngày càng “lên hương” phong cách, diện gì cũng toát lên vẻ xinh sang. Mùa hè này, cô chăm chỉ vi vu từ trong nước đến nước ngoài, mỗi lần xuất hiện lại mang đến một set đồ đáng học hỏi. Trong chuyến đi Phan Thiết, Uyển Ân chọn áo yếm với chi tiết dây ngang lưng vừa tinh tế vừa tôn dáng, kết hợp cùng quần jeans tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng

Vi vu đi chơi dịp lễ, Chi Pu check-in tại một resort hạng sang, thả dáng ấn tượng trong chiếc đầm ôm sát cơ thể. Thiết kế hở lưng giúp tổng thể vừa quyến rũ vừa tinh tế, tôn trọn đường cong. Dù chỉ là gam đen trơn tối giản, mẫu đầm vẫn ghi điểm nhờ phom dáng chuẩn chỉnh, mang lại vẻ sang trọng và cuốn hút rất riêng

Hết lên núi xuống rừng, loạt mỹ nhân Việt lại rủ nhau “đổ bộ” biển xanh. Mie check-in bên bờ biển trong veo, diện thiết kế bikini nửa kín nửa hở tôn dáng gọn gàng. Giao diện vừa gợi cảm vừa tinh tế, đủ nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh thoát

“Bà hoàng” đi biển hè năm nay không thể không nhắc đến Văn Mai Hương. Mỹ nhân sinh năm 1994 chăm vi vu biển, diện bikini tôn dáng thon gọn cùng làn da nâu khỏe khoắn. Mới đây, cô tiếp tục check-in tại một bãi biển cực chill, chọn bikini màu xanh bơ dịu mắt, vừa nổi bật vừa hợp không khí hè

Gia nhập đường đua biển xanh nắng vàng, Min cũng ghi điểm với set đồ siêu xinh gồm áo yếm chấm bi phối cùng quần short. Cách mix đơn giản nhưng bắt mắt, vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác trẻ trung, năng động

